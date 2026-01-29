Bucureștiul, printre cele mai sigure orașe. Devansează Londra și New York

Bucureștiul se situează printre cele mai sigure capitale, potrivit celui mai recent Numbeo Crime Index, care atribuie Capitalei României un indice al

Bucureștiul se situează printre cele mai sigure capitale, potrivit celui mai recent Numbeo Crime Index, care atribuie Capitalei României un indice al infracționalității de doar 28,5. Valoarea este semnificativ mai mică decât cea înregistrată de numeroase orașe considerate repere europene sau americane.

Pentru comparație, Londra are un indice de 55,7, Parisul de 56,3, New York de 48,6, Los Angeles de 52,3, iar Stockholm de 47,9. Chiar și Zurich, oraș recunoscut pentru standardele sale ridicate de siguranță, înregistrează un scor negativ mai mare decât Bucureștiul – 35,9.

Aceste date vin în contradicție cu imaginea negativă care încă persistă în percepția publică internațională. În realitate, Bucureștiul este descris tot mai des ca un oraș în care oamenii se pot deplasa în siguranță pe timpul nopții, fără zone interzise sau cartiere etichetate drept „no-go”. Lipsa titlurilor alarmiste și a incidentelor violente frecvente conturează imaginea unei capitale stabile și previzibile din punct de vedere al securității publice.

Pentru investitori, expați sau turiști, siguranța devine un criteriu esențial, iar România pare să aibă aici un avantaj competitiv rar menționat. Stabilitatea, nivelul redus al infracționalității și viața urbană relativ calmă transformă Bucureștiul într-o opțiune tot mai atractivă pentru relocare sau investiții.

Într-un context european marcat de îngrijorări legate de securitate, Capitala României ajunge să fie comparată, metaforic, cu „un sat elvețian” mai degrabă decât cu o metropolă agitată. Statisticile susțin această comparație, iar concluzia este clară: Bucureștiul este mai sigur decât cred mulți – iar cifrele o dovedesc.

