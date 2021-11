375 de femei spun Curții Supreme ce consecințe are avortul

Sute de femei vătămate de avorturile din al doilea și al treilea trimestru de sarcină au cerut Curții Supreme să anuleze Roe v. Wade într-un amicus brief comun, divulgând detalii dureroase despre procedurile regretabile, informează Laurel Duggan într-un articol Daily Caller.

Cele 375 de femei au semnat declarații pe propria răspundere în care descriu modul în care au fost afectate de avorturile efectuate, detaliind vătămarea produsă, de exemplu perforarea uterului sau colonului, sterilitate și sângerare excesivă, printre alte efecte secundare.

O femeie al cărei col uterin a fost sigilat de țesut cicatricial în urma unui avort făcut cu o lună înainte de căsătorie, a descris cum atât ea, cât și copilul ei dintr-o sarcină ulterioară, aproape că au murit în timpul nașterii. Ea a suferit de infertilitate timp de 13 ani și a avut patru avorturi spontane după nașterea singurului ei copil.

Depozițiile au fost colectate în cadrul Operation Outcry, cea mai mare colecție din lume de mărturii acceptabile din punct de vedere legal de la femei vătămate de avorturi. Allan Parker, președintele Justice Foundation, a început să le adune când era avocatul principal al Normei McCorvey, care s-a identificat drept Roe din cazul Roe v. Wade, în perioada în care ea încerca să inverseze decizia de referință luată în numele ei.

Curtea Supremă va asculta în curând pledoariile orale în cazul Dobbs v. Jackson Women’s Health, în care se analizează dacă interdicțiile privind avortul în al doilea sau al treilea trimestru de sarcină sunt constituționale.

Depozițiile includ multe plângeri că pacientele nu au înțeles procedura, nu au fost conștiente de cât de dezvoltat era copilul și nu au fost informate despre efectele secundare, fizice și psihologice, ale avortului. Numeroase femei au declarat că medicii le-au spus că copilul nu este o persoană, ci un mănunchi de celule.

„Mi s-a spus că ceea ce port în mine era o bucată de carne, nu un copil. Mi s-a spus că avortul reprezenta soluția pentru ‘problema mea’, aceea de a fi însărcinată“, a scris o femeie . „Mi s-a spus că nu voi avea efecte secundare dacă mai târziu vreau copii. Nu mi s-a spus despre suferința emoțională și psihologică profundă prin care urma să trec“, a precizat ea în depoziție.

Apoi a continuat cu descrierea luptelor ei ulterioare cu dependența și depresia și numeroasele tentative de sinucidere. A declarat că lipsa ei de stimă de sine, ca urmare a avortului, a determinat-o să rămână într-o relație după ce a fost violată.

Susținătorii avortului au promovat campanii menite să prezinte povestea femeilor care erau mulțumite de decizia lor de a întrerupe o sarcină. Mișcarea de pe social media #Shout your Abortion a fost popularizată în 2015 pentru a înlătura stigmatul ce însoțește procedura și a celebra accesibilitatea ei. Mișcarea încuraja femeile să vorbească despre avorturile efectuate și să nu le fie rușine.

Actrița Michelle Williams a ținut un discurs în 2020, cu ocazia Golden Globes, susținând că nu ar fi ajuns o actriță premiată dacă nu ar fi făcut un avort în trecut. La momentul respectiv era însărcinată și mama unui copil de 14 ani.

O femeie a cărei mărturie este citată în amicus brief a declarat că nimeni nu i-a explicat ce implica de fapt un avort înainte de a-l face. „Nu mi s-a oferit niciun pliant care să explice sau să ilustreze ceea ce urma să fac. Sarcina mea era mult mai avansată decât credeam“, a mărturisit ea. „Inițial au spus că consideră că era prea avansată, dar au făcut un examen pelvian și apoi au decis că vor efectua totuși procedura.“

Ea și-a amintit că doctorul a spus: „Cred că acesta este cel mai mare dintre toți de până acum“.

„Acele cuvinte m-au urmărit mult timp“, a spus ea.

Multe dintre femei au descris traume emoționale și psihologice, inclusiv dependență și tentative de sinucidere, ca urmare a avorturilor efectuate.

„Când am pus capăt acelei vieți, am pus capăt și propriei mele vieți“, a declarat o femeie despre avortul unei sarcini de 13 săptămâni, efectuat în timp ce era staționată în Germania ca militar. Ar fi vrut să păstreze copilul, dar s-a simțit presată să avorteze din cauza circumstanțelor de viață. „Am mâncat corect, am vorbit cu ea și am prețuit-o cât timp am avut ocazia, știind ce plănuisem să fac“, scria ea.

„Am 46 de ani acum și regret profund că mi-am ucis copilul. El sau ea ar fi avut acum 28 de ani“, a mărturisit ea. „Nu am reușit niciodată să duc la bun sfârșit nimic din ce am început vreodată, până în ziua de azi. Am avut episoade de depresie și idei suicidare de-a lungul anilor. Sentimentul de vinovăție nu mă părăsește niciodată, deși știu că Dumnezeu m-a iertat, nu mă pot eu ierta sau scuza“, a spus femeia.

„Am fost și sunt bulimică. Am încercat să mă sinucid cu mâncare. Am luat supradoză de droguri de cel puțin 3 ori. Am încercat să mă spânzur. Am încercat să-mi tai venele. Am abuzat de droguri și am avut o viață sexuală foarte dezordonată. M-am urât pe mine însumi“, scria ea. Acum are doi copii adulți.

Femeile care nu au raportat leziuni fizice sau psihologice majore au detaliat suferința profundă provocată de avorturile efectuate și existența unui nor întunecat ce planează asupra căsătoriilor și relațiilor lor de familie.

„Am rămas cu un sentiment de rușine și vinovăție pentru că am luat o viață“, scrie o femeie despre avortul pe care l-a făcut în 1984. „Toată viața am avut viziuni cu o fetiță. Mi-a afectat relația cu soțul meu. Aveam 20 de ani când am făcut avortul și mi-a schimbat viața pentru totdeauna.“

O femeie din Alabama a descris un avort pe care l-a făcut la 16 ani, în 1971.

„Am devenit deprimată și rebelă. Dintr-o elevă de 10 am ajuns aproape repetentă. Am început să beau și să iau droguri. M-am căsătorit cu primul băiat pe care l-am putut convinge să mă ia de nevastă (la vârsta de 16 ani)… Căsnicia respectivă s-a transformat în ani de abuz fizic pe care, din nou, i-am îndurat pentru că nu aveam stimă de sine“, a mărturisit o femeie.

„În fiecare an, în octombrie, devin tristă, plângeam cam toată luna. De-a lungul timpului am ajuns alcoolică, viciu de care am reușit în prezent să scap. Am dezvoltat depresie gravă pentru care încă iau medicamente. Încă jelesc copilul pe care l-am pierdut în urma avortului“, a spus ea.

Întrebată cum a afectat-o ​​avortul, o femeie din Arizona care a avortat la 14 săptămâni a declarat: „Cum nu m-a afectat, mai bine zis? Depresie severă, coșmaruri în care îmi văd copilul târâindu-și membrele ce-i atârnă în timp ce vine spre mine, conștientizarea faptului că mi-am ucis propriul copil, sentimentul că nu merit să fiu mamă pentru copiii mei născuți ulterior… Depresia cu care am rămas a avut efecte negative asupra tuturor celor din viața mea.“

Multe dintre femei au spus că au fost presate să facă avort de către iubiți, parteneri, părinți sau familia extinsă. O mare parte dintre femeile ce au completat depoziții au intrat în relații abuzive după ce au făcut un avort.

Întrebate ce ar sfătui o altă femeie care solicită un avort, femeile au înclinat incontestabil împotriva procedurii.

„Expresia supremă a respectului pentru viața umană se regăsește în legătura de dragoste pe care mama o are pentru copilul ei“, a scris fostul judecător al Curții Supreme Anthony Kennedy în opinia majoritară din cazul Gonzales v. Carhart. „Pare logic să concluzionăm că unele femei ajung să regrete decizia lor de a avorta copilul pe care l-au creat și purtat cândva. Urmările pot fi depresie severă și pierderea stimei de sine“.

