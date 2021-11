Planul suprem al lui Biden de a elimina libertatea religioasă

Secularismul lui Joe Biden penetrează guvernul federal. El elimină toate normele și reglementările pe care predecesorul său le-a implementat pentru protejarea libertății religioase. La începutul acestei luni, Departamentul de Sănătate și Servicii Sociale (HHS) a abrogat legislația lui Donald Trump care protejează instituțiile religioase de plasament și adopție. Biden încearcă să taie finanțarea federală pentru orice astfel de instituții care nu sunt conforme cu agenda sa LGBTQ, analizează George Neumayr într-un articol American Spectator.

Xavier Becerra, secretarul HHS ales de Biden, a considerat legislația lui Trump drept „o utilizare la modul general a excepțiilor în bază religioasă împotriva oricărei persoane sau un cec în alb pentru a permite discriminarea oricărei persoane, inclusiv a persoanelor LGBTQ+ în programele finanțate de contribuabili“.

Potrivit National Catholic Register, Becerra elaborează un plan cuprinzător pentru a elimina complet libertatea religioasă a furnizorilor de servicii medicale – o reglementare care i-ar obliga să „respecte agendele de avort și tranziție de gen“. Publicația relatează că administrația Biden cooperează cu grupări seculare pentru a formula această nouă reglementare, care ar depăși cu mult mandatul contraceptiv al lui Barack Obama.

HHS a recunoscut recent existența unui „grup operativ axat pe probleme medicale, alcătuit din grupări activiste coordonate de Leadership Conference on Civil and Human Rights, printre care Planned Parenthood Federation of America, Southern Poverty Law Center, Center for American Progress, Human Rights Campaign și altele“, relatează National Catholic Register. „HHS analiza împreună cu aceste grupări cum să schimbe reglementarea din Secțiunea 1557 a Affordable Care Act, care interzice discriminarea pe bază de sex.“

Această modificare ar distruge spitalele religioase. S-ar trezi cu obligativitatea de a efectua operații de schimbare de sex și avorturi. „Nu ar exista nicio variantă pentru a ocoli asta“, a declarat Doug Wilson, CEO al Asociației Catholic Benefits, pentru National Catholic Register. Modificarea normativă, a spus el, „ar elimina efectiv toate considerentele religioase din chestiuni privind viața, familia, căsătoria, însăși ideea de bărbați și femei“.

HHS lucrează la un raport întocmit de Leadership Conference on Civil and Human Rights, care tratează Religious Freedom Restoration Act (RFRA) ca pe un impediment ce trebuie ignorat. Raportul afirmă că „RFRA nu este un statut profilactic care impune cerințe de reglementare agențiilor guvernamentale“. National Catholic Register relatează, de asemenea, că raportul „vizează în mod explicit exceptările în bază religioasă de la mandatele guvernamentale și critică în mod specific ‘Directivele etice și religioase’ ale U.S. Conference of Catholic Bishops după care se ghidează furnizorii catolici de servicii medicale“.

„Exceptările în bază religioasă au implicații grave și dăunătoare“, se precizează în raport. „Au fost gândite ca o modalitate de a proteja libertatea și independența religioasă. Însă de multe ori vin cu un cost societal care poate afecta alți membri ai comunității. Impactul unor exceptări în bază religioasă nu poate fi izolat de alte domenii ale societății“.

Cu alte cuvinte, pentru a se obține drepturile la avort și agenda LGBTQ a liberalismului este necesară suprimarea libertății religioase. Biden dorește să secularizeze în special spitalele catolice, pentru că acestea oferă tratament unui număr atât de mare de americani.

Citește și Libertatea Religioasă: Ce se va întâmpla dacă o vom pierde?

Arhiepiscopul de Baltimore, William Lori, consideră că planurile HHS sunt „uluitoare ca scop și complet lipsite de orice prevederi privind libertatea religioasă“.

„Sunt foarte îngrijorat că se lucrează la o astfel de reglementare“, a declarat Lori pentru National Catholic Register. „Cred că este important ca eparhiile, ordinele religioase și organizațiile religioase catolice de orice fel să realizeze cât mai devreme ce urmează. Și nu este vorba doar despre a include anumite lucruri în planurile noastre de asigurări, oricât de inacceptabil ar fi acest lucru, ci și despre furnizarea de servicii [condamnabile], în special din partea organizațiilor noastre care oferă servicii medicale“.

În timpul erei Obama, regretatul cardinal de Chicago Francis George medita la ideea că, într-o zi, ghidul spitalelor catolice ar putea deveni un simplu suvenir, întrucât spitalele catolice „se închid“ din cauza edictelor seculariste. El a preconizat că acele spitale vor da faliment datorită sancționărilor sau vor fi „cooptate“ pur și simplu de guvernul federal. Cardinalul menționa că seculariștii, departe de a respecta separarea dintre biserică și stat, au căutat să controleze domeniul religios:

„Episcopii vor tânji după separarea dintre biserică și stat de care credeam că avem parte cu doar câteva luni în urmă, când eram liberi să conducem instituțiile catolice în conformitate cu cerințele credinței catolice, când guvernul nu avea dreptul să decidă care dintre activitățile noastre sunt catolice și care nu, când legea proteja, nu zdrobea libertatea de conștiință. Statul se transformă pe sine însuși într-o biserică.“

Avea dreptate. Obama transforma guvernul federal într-o religie națională a trezirii – un proiect în totală contradicție cu Primul Amendament, pe care Biden speră să îl ducă la bun sfârșit.

Traducere și adaptare

Tribuna.US