4 concluzii privind tentativa New York Times de a controla narațiunea Hunter Biden

Nu de mult, The New York Times a relatat despre continuarea anchetei penale asupra lui Hunter Biden și, făcând acest lucru, a recunoscut în sfârșit că e-mailurile recuperate de pe laptopul abandonat la un atelier de reparații din Delaware sunt autentice. De atunci, o mare parte din articolele apărute în presă s-au concentrat pe modul în care massmedia coruptă a îngropat scandalul stârnit de The New York Post chiar înainte de alegerile din 2020.

Mai sunt însă și alte concluzii de tras din articolul Times, printre care și următoarele patru, analizează Margot Cleveland într-un articol The Federalist.

1. Dacă laptopul este legitim, la fel sunt și scandalurile pe care acesta le expune

Prima concluzie importantă ce se poate trage din articolul New York Times are legătură cu scandalurile generate de publicarea e-mailurilor și mesajelor text conținute de MacBook-ul lui Hunter Biden, în octombrie 2020. Presupușii lideri din domeniul jurnalismului au ignorat acele scandaluri timp de un an și jumătate, numind materialul „dezinformare rusă“.

Acum însă, din moment ce Times a recunoscut că e-mailurile având legătură cu Biden și alte documente recuperate de pe laptopul abandonat sunt autentice, înseamnă că scandalurile pe care le-au expus sunt, de asemenea, legitime.

2. Faptul că Times construiește deja o narațiune sugerează că urmează să apară și alte știri

Pe lângă semnificația pe care recentul articol despre Hunter Biden îl are la nivel general în privința scandalurile expuse de informațiile de pe MacBook-ul abandonat, felul în care e formulat articolul din Times sugerează că urmează să avem parte de o știre bombă despre fiul președintelui. Este cazul să ne amintim că The Times este, cu predispoziție, ziarul în care se publică articolele necesare pentru a atenua impactul avut de o dezvăluire asupra democraților implicați în scandaluri. În cazul de față, se spune că Times oferă o mână de ajutor familiei Biden, pregătind terenul pentru știrile ce urmează.

La fel cum secretarul de presă Jen Psaki își netezește părul roșcat înainte de a scoate pe gură o grozăvie, când Times numește sursa informațiilor dăunătoare unui democrat drept o „persoană la curent cu ancheta“, acest lucru îi avertizează pe cititorii perspicace cu privire la povestea reală. The Times a folosit de nenumărate ori această tehnică în articolele privind cazul Hunter Biden.

O altă concluzie sigură este faptul că Times îngroapă esențialul. Aceasta e o subestimare a ceea ce a făcut publicația când și-a intitulat articolul: „Hunter Biden și-a plătit impozitele, dar investigația federală continuă“. Articolul începe cu:

„Din declarațiile unor persoane la curent cu detaliile acestui caz, în anul în care a dezvăluit că este anchetat de către FBI, fiul președintelui Biden, Hunter Biden, a achitat o datorie fiscală semnificativă, în timp ce juriul a continuat să adune dovezi în cadrul unei investigații de proporții privind afacerile sale internaționale“.

Dacă ar fi folosit un titlu adecvat, ca de exemplu „Procurorii găsesc dovezi că Hunter a profitat de poziția tatălui său ca vicepreședinte“, un articol serios ar fi început prin a informa publicul că procurorii federali au descoperit dovezi incriminatoare ce sugerează că Hunter Biden a profitat în mod ilegal de poziția tatălui său ca vicepreședinte al lui Barack Obama.

Tactica publicației Times de a găsi metode de contracarare a unor eventuale acuzații penale ar trebui să-i avertizeze pe cititori cu privire la o inevitabilă punere sub acuzare a lui Hunter. Găsiți mai multe detalii despre acest aspect în punctul 4 de mai jos.

3. Procurorii investighează probleme grave

Deci, care ar putea fi acele acuzații inevitabile? Desigur, este imposibil să știm sigur până ce nu va fi formulată acuzația, dar Times nu ar spăla în public rufele murdare ale familiei Biden dacă reporterii săi nu ar fi convinși că întregul coș de rufe va fi deșertat în curând în mijlocul orașului.

Revizuind recentul articol Times, și pornind de la premisa că în el se urmărește „să se prezinte știrea așa cum vor ei să fie prezentată“, pare că procurorii federali ar putea formula niște acuzații serioase în ceea ce-l privește pe fiul președintelui. Evaziunea fiscală pare cea mai probabilă, având în vedere că Times relata că fiul președintelui a plătit mai mult de 1 milion de dolari în taxe, sucind povestea în așa fel încât respectiva infracțiune să pară a fi o simplă „greșeală a lui Hunter în ceea ce privește plata completă a impozitelor“.

O altă acuzație vehiculată de Times se referă la încălcarea „Legii privind înregistrarea agenților străini, sau FARA, care impune informarea Departamentul de Justiție cu privire la orice servicii de lobby sau relații publice în numele clienților străini“. În această privință, eforturile Times de a sugera că potențialele încălcări FARA ale lui Hunter au fost neintenționate – și, prin urmare, el nu ar trebui urmărit penal – indică existența unui caz FARA solid.

Articolul Times sugerează însă că procurorii federali au în vedere acuzații mult mai serioase legat de sumele primite de Hunter Biden de la compania energetică ucraineană Burisma, precum și de interesele sale financiare în Kazahstan și China. Dovezile disponibile public sugerează deja că Hunter Biden a făcut profit folosindu-se de poziția de vicepreședinte deținută în acea perioadă de tatăl său, drept pentru care, consideră Times, ar fi posibilă și o acuzație de „spălare de bani“.

În articolul publicat recent, Times dezvăluie că procurorii au adunat o cantitate semnificativă de probe ce sugerează că Hunter a profitat de pe urma acestor relații externe, ei investigând „sumele de bani și cadourile pe care Hunter Biden sau asociații săi le-au primit de la entități străine, inclusiv un vehicul plătit din fondurile unei companii avânt legături cu un oligarh kazah și un diamant de la un magnat chinez din domeniul energetic“. The Times a mai precizat că procurorii „au căutat documente ale firmelor prin care Biden și asociații săi au făcut afaceri cu entități din întreaga lume“.

The Times a mai dezvăluit că procurorii federali au „emis zeci de citații“, privind „afacerile lui Hunter Biden în străinătate și conturile bancare în care apare numele lui sau al asociaților săi“. Au ajuns chiar până în Little Rock, Arkansas, potrivit The Times, pentru a vorbi cu doamna Lunden Alexis Roberts, care l-a dat în judecată pe Hunter pentru plata pensiei alimentare, interogând-o cu privire la afacerile lui. În ceea ce privește e-mailurile recuperate de pe MacBook-ul abandonat, anchetatorii federali le-au autentificat și pe acestea.

Toate aceste detalii despre care relatează Times în articolul său s-au concentrat pe aspectul fiscal al acuzațiilor formulate împotriva lui Hunter Biden. Cu excepția detaliilor confirmate de avocatul lui Roberts, informațiile au fost furnizate de „persoane la curent cu desfășurarea anchetei“, ceea ce înseamnă unul din două lucruri: ori s-a scăpat cineva de la procuratură, ori cineva apropiat de Hunter.

Trecutul ne oferă un indiciu destul de bun în privința răspunsului – precum și motivul: echipa lui Hunter Biden a dat probabil informații publicației The Times cu privire la cazul elaborat împotriva fiului președintelui, pentru a permite presei liberale să seteze o narațiune înainte ca orice potențială acuzație să devină publică. Având în vedere detaliile primite de Times de la persoane familiare cu ancheta, regurgitate apoi de Times pentru public, se pare că pe Hunter îl așteaptă niște acuzații destul de serioase.

4. Diminuați gravitatea acuzațiilor, setați narațiunea și faceți primul test

După cum se preciza mai sus, contracararea preventivă de către Times a mai multor posibile acuzații penale indică faptul că ziarul de stânga nu a relatat cazul Hunter Biden cu scopul de a informa publicul, ci pentru a dezvolta o narațiune favorabilă fiului președintelui pentru atunci când apar acuzațiile preconizate. Nu ne referim doar la nenumăratele scuze/explicații pe care Times le formulează, întregul articol minimalizează potențialele acuzații și pictează cel mai înduioșător scenariu posibil pentru Hunter Biden.

Iată, de exemplu, cum vede Times faptul că Hunter Biden a folosit în interes propriu poziția tatălui său. „Hunter Biden este un avocat ce a studiat la Yale“, menționează articolul încă de la început, susținând că „investigația“ se datorează faptului că „activitatea sa din întreaga lume s-a intersectat cu serviciul public al tatălui său“.

Pare puțin probabil, însă, ca procurorii să investigheze „munca“ prestată de Hunter Biden în întreaga lume, deși nu la fel de neverosimilă precum afirmația că lunga carieră politică a președintelui Biden în folosul financiar al familiei sale reprezintă „serviciu public“.

De asemenea, The Times a reușit să prezinte scandalul Hunter Biden-Burisma drept unul în care e de fapt Trump implicat, scriind: „Poziția lui Hunter Biden în cadrul Burisma Holdings, compania energetică ucraineană, a devenit un subiect exploziv în cursa electorală a tatălui său din 2020 împotriva președintelui Donald J. Trump și a ajutat la declanșarea evenimentelor care au dus la prima încercare de demitere a lui Trump“.

Se pare că Times va avea nevoie de încă un an sau doi înainte de a putea recunoaște că și acuzația lui Donald Trump referitor la corupția familiei Biden în Ucraina a fost legitimă și că încercarea de a-l demite a fost una motivată pur politic.

Mai avem apoi mențiunile făcute de Times cu privire la „dependența de droguri și alte probleme“ ale lui Hunter în perioada în care au avut loc presupusele ilegalități. Adăugați și faptul că Hunter „era afectat și de boala și moartea fratelui său, Beau“, și iată că Times pare să sugereze că aceste circumstanțe triste atenuează gravitatea oricăror viitoare acuzații.

Restul articolului formulează diverse motivații pentru care nu ar trebui să se ajungă la o punere sub acuzare, de exemplu faptul că Hunter a achitat taxele pe care le datora contractând un împrumut – oh, cât de greu. The Times susține apoi că plata datoriilor reduce gravitatea unui caz de evaziune fiscală.

Cu privire la o potențială acuzație FARA, The Times sugerează că Hunter a încercat să respecte legea și că orice încălcare a fost neintenționată, ceea ce înseamnă că în cel mai bun caz ar trebui să fie demarat doar un proces civil. Iar legat de cea mai gravă acuzație vehiculată de Times, spălarea de bani, ziarul prezintă acel caz ca având legătură cu acuzația FARA, sugerând că o acuzație de spălare de bani ar fi inadecvată din moment ce este nevinovat în cazul FARA.

Până când procurorul din Delaware nu va anunța acuzațiile aduse lui Hunter Biden – dacă se va întâmpla acest lucru, este imposibil de știut ce-l așteaptă pe fiul președintelui. Dar, având în vedere că atunci când Times relatează despre lucruri dăunătoare intereselor democraților, cam știe ce zice, există mari șanse ca unele acuzații grave să fie pe rol.

