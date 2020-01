4 lucruri de reținut de la Marșul pentru Viață 2020

Zeci de mii de bărbați, femei și copii s-au reunit pentru protejarea vieții copiilor nenăscuți în cadrul celui de-al 47-lea Marș pentru Viață. Marșul a avut loc la două zile după aniversarea monumentalei decizii a Curții Supreme în cazul Roe vs Wade, care a legalizat avortul și continuă să găsească rezonanță în deciziile ulterioare Casey vs Planned Parenthood și Whole Women’s Health vs Hellerstedt. O analiză The Federalist.

National Mall din Washington D.C. s-a umplut de zeci de mii de oameni pentru a celebra viața. În continuare, 4 lucruri esențiale de la Marșul pentru Viață 2020.

Discursul președintelui Donald Trump

Președintele Donald Trump a ținut un discurs la Marșul pentru Viață, devenind primul președinte care participă la marș – implicit, primul președinte care se adresează unui Marș pentru Viață. Prezența sa a trimis un mesaj puternic despre poziția anti-avort a administrației sale, pe care unii au chestionat-o în trecut.

„Ei mă atacă pe mine pentru că eu lupt pentru voi”, a spus Trump.

Într-un moment notabil al discursului, Trump s-a adresat direct tinerilor pro-viață, criticând deschis campusurile universitare pentru reducerea la tăcere a vocilor pro-viață din campus și le-a reamintit studenților că nu sunt singuri în această bătălie.

„Protejăm drepturile studenților pro-viață de liberă exprimare în campusurile universitare. Iar dacă universitățile vor banii contribuabililor, atunci trebuie să vă respecte drepturile Primului Amendament”.

Mii de tineri

Contrar minuscului nivel de acoperire media pe care îl primește mișcarea pro-viață, campania pentru protejarea sanctității vieții umane este condusă în mare parte de tineri. În fiecare an, aproape un sfert dintre participanți au fost elevi de liceu sau studenți de colegiu, adesea parcurgând mii de km pentru a participa la marșul anual alături de colegii lor. În 2010, Washington Post a estimat că peste jumătate din participanți erau sub 30 de ani.

Într-adevăr, fiind în mijlocul marșului, ne-am regăsit înconjurați de tineri de toate vârstele – de la copii care țineau strâns pancarte mari, până la liceeni care purtau tricouri cu mesaje pro-viață.

Ca atmosferă, marșul a avut un optimism inevitabil. Oriunde te uitai, erai întâmpinat de un chip zâmbitor. Marșul în sine arăta clar că mișcarea pro-viață nu este concentrată doar pe protejarea nenăscutului, ci și pe celebrarea celor născuți. După cum ne-a explicat un elev de clasa a opta, valoarea vieții umane nu se schimbă brusc dacă un copil este în pântec.

Nu toți cei pro-viață sunt religioși

Secular Pro-Life este o organizație axată pe câștigarea inimilor și minților celor care sunt împotriva avortului fără a se baza pe religie. Deși mulți își extrag poziția pro-viață din convingerile lor religioase, datorită secularizării ascendente a generației mileniste, mișcarea seculară pro-viață umple un gol important.

Kelsey Hazzard, purtător de cuvânt al organizației, a explicat în detaliu că a fi pro-viață nu este despre a fi secular sau religios – este vorba despre viață și moarte.

„Noi abordăm secular problema avortului. Așa cum o vedem noi, nu este o dezbatere teologică…este despre viață sau moarte. Avortul este un abuz al drepturilor omului”.

Femeile se exprimă împotriva propriilor avorturi

Mai multe femei au fost observate purtând însemne cu „Regret avortul meu”. Una dintre ele a fost de acord să acorde un interviu. A reușit să exprime perfect forța motrice din spatele mișcării. A fi pro-viață nu înseamnă să-i batjocorești pe cei care au făcut avort, ci să împiedici aceste alegeri de a se mai repeta. Ea reprezenta campania „Silence No More”, care oferă o voce susținătorilor pro-viață.

„Există o rană adâncă în viața femeilor și bărbaților care au făcut avorturi și cred că organizația noastră se va adresa acestei situații. De prea multe ori rănile acestea sunt marginalizate de societatea noastră și cred că ele trebuie rezolvate”.

