5 sfaturi practice despre cum să fii părinte în „luna mândriei LGBT”

„Uite, mami! Un steag curcubeu!“ Fiica mea în vârstă de 4 ani arăta cu entuziasm spre o verandă din suburbie, în timp ce ne întorceam acasă de la o masă cu prietenii. M-am foit inconfortabil în scaunul pasagerului și am făcut o pauză înainte de a-i răspunde copilei mele precoce care are o pasiune pentru prințese, unicorni și curcubeie.

Pe de o parte, ar fi fost ușor să spun: „Da, acela este un steag curcubeu“ și să îmi văd în continuare de treaba mea. Însă nu m-a lăsat conștiința să ignor comentariul ei, explică Elise Temme pentru The Federalist.

A ignora entuziasmul copilului meu față de acest drapel viu colorat însemna să ignor o problemă care subminează convingerile, principiile și valorile de bază ale familiei noastre.

„Da, așa este“, i-am răspuns. „Dar noi nu susținem acel steag curcubeu“. Am anticipat următoarea ei întrebare: „De ce nu?“

M-am întors cu fața spre ea și i-am explicat cu blândețe că unii oameni cred că femeile se pot căsători cu femei și că bărbații se pot căsători cu bărbați. Am făcut referire la partea din povestea creației din Geneza 1:27 în care Dumnezeu i-a făcut pe Adam și Eva – bărbat și femeie i-a creat.

Restul drumului spre casă a fost liniște. M-am gândit la scurta noastră conversație și la întrebările ulterioare care vor apărea, fără îndoială, pe măsură ce copiii mei vor crește și vor deveni mai atenți la lumea divizată cultural din jurul lor.

Discuția noastră mi-a amintit de propria mea inițiere în subiectul homosexualității. Eram însă mult mai în vârstă decât fiica mea – poate 11 sau 12 ani. Desigur, conversația pe care am avut-o cu mama mea în preadolescență a fost mult mai profundă și mai tulburătoare decât schimbul de replici pe care l-am avut cu fiica mea.

Mama mea a adus în discuție subiectul homosexualității pentru că știa că sunt suficient de matură pentru a face față informațiilor; eram în pragul adolescenței, la urma urmei, și aveam deja cunoștințe de bază despre concepte precum procreația și sexualitatea umană.

Eu, în schimb, am inițiat această conversație cu fiica mea – care nu este nici pe departe adolescentă – pentru că singura mea opțiune alternativă era să mimez ignoranța. Diferența flagrantă dintre aceste două conversații m-a tulburat, deoarece s-au schimbat atât de multe lucruri față de vremea când eram eu copil.

Stânga de astăzi își impune ideologiile despre sexualitate și genuri asupra tuturor, chiar și asupra copiilor mici, întreaga lună iunie fiind dedicată elogierii publice și corporatiste a acestor idei.

Data viitoare când copiii mei vor merge la bibliotecă, la magazinul alimentar sau chiar când vor vedea pe cineva deschizând o pagină de internet, cel mai probabil le va apărea în față steagul LGBT.

Chiar dacă aș fi ales să evit conversația în timpul drumului nostru spre casă, acest subiect tot ar fi fost adus în discuție la un moment dat.

Cum le veți răspunde copiilor voștri mici atunci când vor veni la voi cu întrebări și comentarii referitoare la homosexualitate? Este imperativ ca familiile să aibă un plan de acțiune, mai ales în timpul lunii mândriei. Eu și soțul meu am decis să stabilim câteva modalități de a ne ghida copiii pe calea adevărului pe parcursul lunii iunie.

5 sfaturi practice

1. Citiți Geneza 1-3 în familie. Povestirile biblice privind creația și căderea în păcat nu numai că evidențiază planul lui Dumnezeu cu privire la căsnicie și familie, ci ne și amintesc cum este subminată această orânduire.

În plus, este important să reținem că orice păcat este păcat în ochii lui Dumnezeu, fie că este vorba de furt, homosexualitate, lipsă de onestitate, bârfă etc.

Declararea adevărului cu privire la ordinea instituită de Dumnezeu trebuie să fie făcută în dragoste.

2. Citiți Geneza 6-9. Povestea lui Noe, a potopului și a legământului care a urmat ne amintește de promisiunile lui Dumnezeu, în special de promisiunea Sa de a-i proteja pe ai Săi în arca credinței prin Hristos Isus.

În plus, acest pasaj reprezintă ocazia perfectă pentru a discuta despre adevărata origine a curcubeului.

3. Investiți în cărți de calitate pentru a vă învăța copiii despre sexualitatea umană într-un mod adecvat vârstei. Vă recomand seria Learning About Sex de la Editura Concordia Publishing House.

Deși nu am utilizat decât prima carte din serie, Why Boys and Girls are Different, știu că seria este bine scrisă, informațiile sunt acumulate treptat și este clară, permițând părinților să o folosească după bunul plac, în funcție de nevoile copiilor lor.

De asemenea, aș recomanda să citiți singuri cărțile de acest gen înainte de a le citi împreună cu copilul dumneavoastră, pentru a anticipa întrebările acestuia în avans.

4. Celebrați împreună cu copiii voștri identitățile lor dincolo de aspectul sexualității. Fiecare este chemat la multe roluri în viață, fie că este frate, soră, fiu, fiică, student, prieten, văr, vecin etc.

Identificați calitățile unice ale copiilor voștri și discutați cu ei despre importanța acestor vocații unice.

5. Amintiți-vă că nu puteți controla fiecare aspect sau agendă la care sunt expuși copiii dumneavoastră, dar puteți controla modul în care răspundeți la aceste lucruri.

Ca părinți, trebuie, bineînțeles, să avem discernământ și să fim proactivi în ceea ce privește filmele, cărțile, emisiunile TV și social media accesibile copiilor noștri.

Cu toate acestea, nu putem să-i protejăm în totalitate de stricăciunea din lume. Cel mai bun lucru pe care îl putem face este să continuăm să ne îndeplinim menirea de părinți – să ne educăm copiii prin exemplul personal, să-i călăuzim în adevăr și să-i echipăm pentru a sta neclintiți pe cale.

Tribuna.US