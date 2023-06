Filmul „What Is A Woman?” a depășit 170 de milioane de vizualizări pe Twitter

La un an de la lansarea sa, documentarul „Ce este o femeie?”, realizat de The Daily Wire, a atins noi culmi datorită unei premiere pe Twitter care a prezentat un triumf dramatic asupra cenzurii din social media.

Filmul poate fi urmărit online AICI

It’s the movie they really don’t want you to see: #WhatIsAWoman?

Watch the explosive documentary starring @MattWalshBlog FREE on Twitter for 24 hrs. pic.twitter.com/qDi7thCNid

— Daily Wire (@realDailyWire) June 2, 2023