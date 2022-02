9 răspunsuri pe care ar trebui să le dai când ești întrebat de mască

Democrații care își încalcă propriile reguli nu se confruntă cu aceleași consecințe, așa cum se întâmplă cu americanii de rând. Iată câteva dintre scuzele lor pe care le puteți folosi, scrie Tristan Justice într-un articol The Federalist.

La doi ani după apariția nuvelei noului coronavirus Wuhan în America, copiii noștri riscă în continuare suspendarea de la școală dacă nu poartă măști, afacerile se confruntă cu amenzi guvernamentale și închideri pentru nerespectarea regulilor Covid-19, iar pacienții se luptă singuri pe măsură ce spitalele mențin interdicții privind vizitele familiilor. Abilitatea politicienilor democrați de a trăi sub umbrela regulilor pentru ei, dar nu pentru tine, rămâne mai vie ca niciodată.

Pe măsură ce poliția de mască continuă să patruleze pe holurile școlilor și în aer liber, americanii săturați de asta au conceput modalități creative de a protesta împotriva nebuniei obligatorii de a purta mască, chiar și atunci când ea s-a dovedit inutilă.

Cu toate acestea, politicienii democrați care își încalcă propriile reguli nu se confruntă cu aceleași consecințe, așa cum se întâmplă cu americanii de rând. Iată câteva dintre scuzele lor care ar merita adoptate pentru a evita o amendă.

„Îmi țineam respirația”

Primarul democrat al orașului Los Angeles a încercat să se scuze pentru că a încălcat mandatul de mască al orașului week-end-ul trecut, pretinzând că „își ținea respirația”.

Recent, primarul Eric Garcetti a fost surprins fără mască la meciul 49ers-Rams de pe stadionul SoFi împreună cu primarul democrat din San Francisco, London Breed și fosta legendă Lakers, Magic Johnson.

Pe stadionul SoFi, fanii sunt obligați să poarte măști, indiferent de statutul de vaccinare, în conformitate cu regulile locale de sănătate.

Garcetti nu va suferi nicio consecință, desigur, în calitatea sa de oficial al unei metropole de stânga într-un stat care a votat pentru sistemul de caste Covid. Realegerea lui Newsom le-a oferit politicienilor care și-au încălcat propriile protocoale distopice Covid binecuvântarea alegătorilor pentru a face asta.

„Trăiam momentul”

În septembrie, primarul din San Francisco, Breed, s-a scuzat că nu a purtat mască într-un club de noapte unde masca era obligatorie, conform ordinului emis de administrația sa.

„Trăiam momentul și nu mă mai gândeam la mască”, a declarat Breed, condamnând luarea lui în vizor.

„Trăiesc într-o lume obișnuită”

Fostul primar al orașului New York, Bill de Blasio, și-a motivat accesul într-o sală de sport din Brooklyn, chiar înainte de intrarea în vigoare a propriilor reguli Covid, susținând că este în regulă pentru că trăiește în „lumea obișnuită”.

În lumea obișnuită, totuși, adjuncții primarului au aplicat necruțător regulile distopice ale lui de Blasio. Oamenii obișnuiți nu sunt la fel de obsedați de măști precum cei infectați de isteria Covid.

„Nu am fost pregătit”

Fostul guvernator al statului Virginia, Ralph Northam, a recunoscut că nu a fost pregătit după ce a fost prins fără mască pe plaja din Virginia în timp ce se amesteca printre alegători, totul când la nivel de stat încă erau active mandatele de purtare a măștii.

Northam a declarat că „nu se aștepta să fie la o distanță așa mică de alte persoane”, în ciuda faptului că vizita sa avea scopul de a „verifica aplicarea regulilor de purtare a măștii pe plajă”.

„Beau ceva”

Guvernatorul democrat din California, Gavin Newsom, care a supraviețuit unui referendum de demitere declanșat de o petrecere în interior, unde a fost văzut fără mască în perioada în care le interzicea cetățenilor orașului să se adune, și-a motivat ipostaza fără mască la stadionul SoFi precum că a „băut un pahar de apă sau ceva de genul”.

„Magic Johnson a fost destul de amabil, suficient de generos încât să-mi ceară să facem o poză, așa că am scos masca și am făcut o poză”, a declarat Newsom. „În restul timpului am purtat masca, așa cum ar trebui să facem cu toții, nu când bem un pahar de apă sau ceva de genul și îi încurajez pe toți să facă asta”.

Cu excepția faptului că Newsom a fost surprins fără mască și în alte momente ale meciului.

„Înscenare”

În septembrie 2020, liderul Camerei, Nancy Pelosi, a fost surprinsă fără mască într-un salon de coafură într-o perioadă de lockdown.

„A fost o înscenare”, a încercat Pelosi să explice ulterior, odată cu apariția imaginilor de pe camerele de supraveghere ale salonului.

„Îmi asum responsabilitatea pentru încrederea în salonul de cartier la care merg de ani de zile. Cred că ei sunt datori să-mi ceară scuze mie pentru această înscenare”, a spus Pelosi.

Afirmațiile lui Pelosi l-au enervat pe proprietarul salonului.

„Nu aș fi putut să înscenez asta”, a declarat Eric Kious. „Am un sistem de camere de supraveghere instalat de cinci ani. Practic nu am intrat acolo și nu am pornit camerele de îndată ce ea a intrat în salon ca să-i înscenez ceva. Este absolut fals ce afirmă”.

„Călătoria mea este necesară”

Primarul democrat al Washington D.C., Muriel Bowser, și-a motivat călătoria în Delaware pentru a sărbători ascensiunea lui Biden la Casa Albă, în ceea ce la vremea aia era considerat un stat „cu risc ridicat”, conform protocoalelor districtuale. În conformitate cu regulile impuse de Bowser, rezidenții care călătoreau în state cu „risc ridicat” au fost obligați să-și limiteze activitatea publică și să se automonitorizeze timp de două săptămâni. Totuși, călătoria lui Bowser a fost „esențială”.

„Fac o mulțime de lucruri pentru a promova interesele Districtului Columbia”, a spus Bowser. „Și unele dintre ele sunt formale, iar altele sunt informale, dar toate acestea sunt necesare”.

Într-o țară liberă, toate călătoriile noastre sunt „esențiale”.

„Sunt importantă și trebuie să arăt bine la televizor”

Primarul orașului Chicago, Lori Lightfoot, a fost unul dintre primii protagoniști ai lockdown-urilor care a devenit o mascotă a ipocriziei pandemice atunci când a deschis un salon pe care ordinele ei l-au închis în martie 2020.

„A-ți coafa părul nu este esențial”, i-a avertizat Lightfoot pe rezidenții care s-au plâns de restricțiile draconice impuse de ai cu câteva zile înainte ca activitatea asta să devină esențială doar pentru ea.

„Eu sunt imaginea publică a acestui oraș”, a spus Lightfoot pentru a-și justifica încălcarea restricțiilor impuse rezidenților. „Sunt în presa națională și sunt în atenția publicului”.

Câteva luni mai târziu, Lightfoot a strigat de bucurie, fără mască, într-un spațiu închis pentru a sărbători victoria președintelui Biden, care, aparent, a fost o altă excepție doar pentru ea.

„Sărbătoream”

Secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a apărat decizia președintelui Biden de a nu purta mască pe o proprietate federală imediat după ce administrația sa a semnat noi mandate de purtare a măștii în chiar prima zi de mandat.

„Președintele sărbătorea o seară a unei zile istorice pentru țara noastră și cu siguranță a semnat mandatul măștii, deoarece este o modalitate de a trimite un mesaj publicului american despre importanță purtării măștii”, a spus Psaki.

Traducere și adaptare

Tribuna.US