Pentru democrați pandemia s-a „terminat“ fix înainte de alegeri – ce convenabil

Acum că suntem într-un an electoral, în care democrații văd cum le apune steaua politică pe zi ce trece, ei și complicii lor din mass-media au decis că ar trebui să luăm cu toții o scurtă pauză de la „Știință“, analizează Eddie Scarry într-un articol The Federalist.

În ultima vreme, democraților din New Jersey, New York, California, Oregon, Delaware, Connecticut, Illinois și Rhode Island a început să nu le mai pese de sfaturile CDC și au decis să relaxeze îndrăgitele restricții și mandate de utilizare a măștii.

Cu mai puțin de o lună în urmă, SUA înregistrau în medie peste 800.000 de noi cazuri Covid pe zi, cel mai mare număr de pe parcursul întregii pandemii și de patru ori mai mult decât în perioada de vârf sub conducerea președintelui Trump. Dar pentru că numărul de cazuri scade în sfârșit, Rep. Sean Patrick Maloney din New York a atribuit acest lucru „felului în care democrații au gestionat COVID“, spunând că „planul lor funcționează“. Prin urmare, a concluzionat el: „Este timpul să le dăm înapoi oamenilor dreptul la o viață normală“.

Democrații au luat și democrații sunt cei ce dau înapoi.

Rep. Hakeem Jeffries, tot din New York, a afirmat că scăderea numărului de cazuri nu are loc „întâmplător“, ci pentru că „sub conducerea președintelui Biden, a fost instituită o infrastructură de sănătate publică… cu scopul de a ne asigura că facem tot ce ține de noi pentru a învinge virusul și am reușit“.

De curând, Dr. Leana Wen, expertul covid al CNN, a declarat bucuroasă că „știința s-a schimbat!“ și că purtarea măștii nu ar trebui să mai fie impusă prin mandate guvernamentale, ci să rămână o „responsabilitate individuală“.

Unul dintre personajele mele favorite este Michelle Goldberg, editorialista New York Times, care nu scapă nicio ocazie de a le aminti cititorilor săi cât de „privilegiată“ este viața ei. În decursul a patru zile, la sfârșitul lunii trecute, Goldberg a trecut de la criticarea oamenilor pentru care pandemia „s-a terminat“ – „nu toată lumea își permite luxul de a nu-i păsa că ia boala“, spunea ea – la a implora oficialii aleși să relaxeze mandatele de mască în școli „cât mai curând posibil, pentru a le ușura viața elevilor“.

Momentul ales este foarte convenabil, în special dacă avem în vedere că în prezent nu stăm neapărat mai bine ca acum trei luni în ceea ce privește numărul de infectări, decese sau spitalizări. Iar la momentul respectiv, Sfântul Anthony Fauci declara că SUA ar trebui să ajungă la o medie de noi cazuri zilnice „mult sub 10.000“, pentru a ne putea gândi măcar la „revenire la normalitate într-o oarecare măsură“. Nu total, ci doar într-o oarecare măsură.

Dacă așa stau lucrurile într-adevăr, și rata de infectare trebuia să scadă sub 10.000 de cazuri (o cifră fără baze demonstrate), înseamnă că democrații au ignorat efectiv „Știința“. Cele mai recente date arată că avem în medie puțin sub 230.000 de noi cazuri zilnic. Iar The New York Times relatează că: „De la sfârșitul lunii ianuarie, în țară s-au înregistrat în medie peste 2.500 de noi decese în fiecare zi, cel mai mare număr după iarna trecută“.

Acum un an, Biden susținea că „cel mai rău lucru pe care l-am putea face acum este să lăsăm garda jos“ – vorbind despre virusul care s-a răspândit mai tare și a provocat mai multe morți sub conducerea lui decât sub a predecesorului său. „Nu este momentul să ne relaxăm“, spunea el. „Trebuie să continuăm să ne spălăm pe mâini, să păstrăm distanțarea socială și, mai ales, să purtăm mască“.

Asta se întâmpla pe 25 februarie 2021, când aveam o medie de sub 70.000 de noi cazuri pe zi. Dacă acela „nu era momentul pentru a ne relaxa“, ce moment este acum, când avem de trei ori mai multe?

Democrații nu ne-au condus spre vreo descoperire științifică. Nici „experții“ nu au descoperit vreo nouă metodă matematică. Singurele cifre care s-au schimbat sunt cele ce reprezintă anul și ratingul de susținere al lui Biden, care, în rândul alegătorilor independenți, este de un șocant 32%. (La nivel general, este de 39%, conform unui recent sondaj Monmouth University.)

Situația dezastruoasă ce-i așteaptă pe democrați la alegerile de la jumătatea mandatului pare a fi motivul pentru care „s-a terminat“ cu pandemia. Nu luați de bune cuvintele lor. Ei lasă acum lațul un pic mai larg în speranța că, după noiembrie, îl pot strânge din nou.

