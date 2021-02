A avut Trump dreptate în privința problemelor de la frontiera sudică?

Într-o știre pe acest subiect, criticilor și „fact-checker-ilor“ lui Trump le-a plăcut să-l numească mincinos perfid, care a mințit atunci când a susținut că printre valurile de imigranți ilegali ce au traversat granița noastră sudică în ultimul deceniu existau teroriști și simpatizanți ai teroriștilor.

Prin urmare, Todd Bensman – jurnalist și fost agent al serviciilor de informații împotriva terorismului – a decis să examineze arhivele și să afle dacă Trump avea dreptate. Așa cum se întâmplă adesea, se dovedește că a avut dreptate, iar criticii săi sunt cei care au greșit.

În noua sa carte, „America’s Covert Border War: The Untold Story of the Nation’s Battle to Prevent Jihadist Penetration“, Bensman raportează că autoritățile au avut de-a face cu 22.000 de „imigranți ilegali cu interese speciale“, termenul folosit pentru imigranții cu conexiuni teroriste, între 2008 și 2019.

Se știe că 104 dintre ei au reușit să treacă granița. Pare un număr mic, dar amintiți-vă că a fost nevoie doar de 19 pentru a pune în practică atacurile din 11 septembrie.

„Voi toți acei locuitori din suburbii, Never Trumpers, pentru care e atât de importantă siguranța, încă aveți conștiința împăcată pentru votul acordat lui Joe ‘Opriți construcția zidului de frontieră / Capturați-i și Eliberați-i’ Biden?“, este întrebarea retorică dintr-un articol Mike Huckabee.

