A cerut „reparații de privilegii” la Target. A primit un pumn în nas – VIDEO

Nu suntem adepții violenței, nu încurajăm reglarea disputelor apelând la violență fizică sau verbală. Credem în dreptul de a ne apăra atunci când suntem agresați fizic, ceea ce s-a întâmplat și în cazul unei femei de culoare care nu a vrut să plătească pentru cumpărăturile de la Target, motivând că le merită pe gratis ca „reparații pentru privilegii”, după care a devenit agresivă.

O cumpărătoare de la Target a cerut „reparații” de la magazinul ei local – sub forma unor cumpărături în valoare de 1.000 de dolari – în schimb a fost a primit un pumn în nas. Diverse organizații – inclusiv Antifa și Black Lives Matter – impută „reparații” de sclavie sau de „privilegiu alb” de la cetățenii și autoritățile americane pentru persoanele de culoare, invocând faptul că sunt discriminate și că nu au acces la aceleași privilegii ca americanii albi. Un fenomen anarhist denumit „justiție socială”.

Incidentul a avut loc în luna octombrie a anului trecut în Blue Ash, Ohio, dar înregistrarea video a început să circule abia recent. Cumpărătoarea, o femeie de culoare care ar fi fost identificată ca fiind Karen Ivery, i-a spus mai întâi casierei că are dreptul la despăgubiri care să acopere costul cumpărăturilor sale – și apoi a cerut să discute cu managerul.

Potrivit angajaților magazinului, aceasta a spus că nu poate plăti totul și a cerut „reparații” și a vorbit despre „viața privilegiată” a unui angajat și despre cum i se „datorează” să fie despăgubită.

În clipul video care a fost distribuit pe Twitter, imaginile filmate de camerele de corp ale poliției arată urmările confruntării, alături de mai multe clipuri de la camerele de supraveghere ale magazinului care au surprins încăierarea.

Potrivit unui raport al poliției analizat de New York Post, imediat ce managerul s-a apropiat, Ivery a început să țipe la ea. „Ivery a continuat să o certe în legătură cu reparațiile și cu viața ei privilegiată”, se susține în raport.

Zach Cotter, un ofițer de prevenire a pierderilor din magazin, a intervenit atunci când Ivery a împins-o pe manager cu spatele în cafeneaua magazinului – după care s-a întors împotriva lui, apropiindu-se agresiv în timp ce el se retrăgea într-un birou de securitate din apropiere. Cotter a încercat să închidă ușa după ce a intrat în birou, dar Ivery a împins-o înăuntru și a continuat să țipe la el. Încolțit într-un colț al biroului, Cotter a lovit-o pe Ivery cu pumnul în față, doborând-o la pământ.

Când a venit poliția, Cotter a explicat ce s-a întâmplat, iar apoi poliția a întrebat-o pe Ivery dacă se simte bine sau nu. Cu o voce joasă, aceasta a spus că se simțea bine din punct de vedere fizic, dar că din punct de vedere emoțional era „foarte furioasă”.

Înregistrarea video integrală a arătat-o pe Ivery vorbind cu ofițerii de poliție din biroul de securitate, explicând că a cerut doar reparații și „ajutor din partea comunității sale”. De asemenea, ea dorea ca managerul să îi compenseze achiziția și apoi „să aibă o conversație mai amplă despre cum funcționează banii, cum funcționează proviziile și cum a funcționat în comunitatea noastră într-un mod foarte greșit”.

Ea a continuat spunând că, atunci când a devenit clar că Target nu era dispusă să îi îndeplinească cererile, a decis să „ia atitudine”.

Conform raportului final, polițiștii au stabilit că Ivery a fost agresorul – o poziție pe care ea a luat-o ca pe o ofensă în timpul investigației.

Ea a continuat să susțină că doar „și-a menținut poziție” în timp ce toți ceilalți se foloseau de bani pentru a încerca să o țină pe ea și pe alți departe de privilegii.

Ivery a fost acuzată de amenințare și tulburarea ordinii publice. Ea a fost condamnată în decembrie pentru tulburarea ordinii publice și i s-a ordonat să petreacă o zi în închisoare.

Ohio Woman demands her bill at Target is paid via 'Reparations' chases manager, gets punched in the face instead 😭 pic.twitter.com/w1CM3uiVCn

— Detect Fights 💕 (@detectfights) April 11, 2023