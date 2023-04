DRP – Taberele ARC 2023 – vor fi invitați peste 5000 de copii din afara granițelor României

Într-o emisiune realizată de către TVR international pentru diaspora românească, Secretarul de Stat Gheorghe Cârciu – șef al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României, interviat de către îndrăgita realizatoare de televiziune și directoare a TVRi Mihaela Crăciun, a făcut următoarea declarație:

”În 2023, vom invita în taberele ARC peste 5000 de copii din afara granițelor. Aceștia vor putea (re)descoperi România, vor aduce, acasă, în țările în care trăiesc, identitatea românească și o vor menține vie.”

În acest an, diferit de anul trecut când am avut 1200 de copii în aceste tabere ARC, în acest an vom avea peste 5000, între 5000 și 7000. Noi suntem curajoși! Lucrul care nu ne lipsește este curajul. Ne dorim acest lucru!