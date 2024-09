A-ți dori copii în ziua de azi nu este deloc rușinos

Rușine ar trebui să le fie celor care perpetuează mitul conform căruia este greșit să ai copii în epoca schimbărilor climatice

Într-un editorial recent publicat în Los Angeles Times, universitara și autoarea Jade Sasser deplânge starea lumii și intervievează tineri pentru a afla dacă intenționează să aibă copii. Deși unii își exprimă dorința de a avea o familie, niciunul nu este dispus din toată inima să aibă copii biologici. Una dintre persoanele intervievate a recunoscut chiar că este „rușinos” să își dorească copii proprii. Acest articol se înscrie într-un lung șir de tineri, chiar și asistenți ai vicepreședintelui, care spun că nu doresc copii din cauza evenimentelor actuale, inclusiv a schimbărilor climatice, scrie Danielle B. Franz pentru National Review.

Această îngrijorare nu este o reflectare a gravității schimbărilor climatice. Este un simptom al unei probleme societale mai ample: o generalizare pesimistă excesivă a provocărilor cu care ne confruntăm astăzi. Premisa centrală – conform căreia starea actuală de tulburare a lumii face iresponsabilă din punct de vedere moral aducerea unei noi vieți în ea – se bazează pe o interpretare periculos de simplistă a problemelor globale.

Da, mulți oameni sunt îngrijorați de schimbările climatice, rasism și inegalitate socială. Dar a sugera că aceste preocupări ar trebui să descurajeze categoric oamenii de la procreare înseamnă a ignora cât de rezistenți și adaptabili sunt oamenii. Oamenii cărora le pasă de aceste probleme ar trebui să fie galvanizați, nu paralizați de ele.

Istoria este plină de generații care s-au confruntat cu condiții mult mai grele și au găsit totuși speranță și un scop în a aduce noi vieți pe lume. De la războaie mondiale la revolte politice, determinarea umanității a fost pusă la încercare. Însă, generațiile anterioare nu s-au predat disperării. Cu toate acestea, „societatea americană se simte mai polarizată social și politic ca niciodată. Este corect să aducem o altă persoană în această situație?” scrie Sasser.

Mai mult, ea sugerează subtil că adopția sau plasamentul reprezintă o alternativă superioară din punct de vedere moral la paternitatea biologică. Această insinuare, deși aparent bine intenționată, merită o examinare mai atentă. Ideea că adopția sau găzduirea unui copil este în mod inerent mai etică decât a avea copii biologici nu este doar problematică, ci și reductivă.

Părinții biologici sunt adesea conduși de motivații personale și valide, care includ dorința de a transmite genele proprii și de a experimenta fiecare etapă importantă pe care o oferă sarcina alături de soțul/soția proprie. Pentru mulți, acesta este un mod semnificativ de a contribui la viitor și, cu siguranță, nu este inferior din punct de vedere etic.

Deși adopția și plasamentul sunt nobile și esențiale pentru a oferi îngrijire copiilor care au nevoie de ea, a sugera că aceste alegeri sunt în mod inerent mai etice decât parentalitatea biologică înseamnă a simplifica prea mult dimensiunile morale ale parentalității. Se respinge ideea că aducerea unei noi vieți pe lume poate fi, de asemenea, un act de speranță și de angajament față de propriile valori.

Ca susținătoare a mediului înconjurător, sunt angajată în protecția mediului și sunt motivată de dorința de a mă asigura că generațiile viitoare, inclusiv copiii mei, pot experimenta aceeași frumusețe naturală care mi-a modelat copilăria. Crescând în nordul statului Minnesota, am prețuit lacurile liniștite și nopțile înstelate care au fost un fundal pentru anii mei de formare. Timpul petrecut explorând pădurile împreună cu tatăl meu și bucurându-mă de apele din apropierea casei bunicilor mei mi-a insuflat o apreciere pentru aerul și apa curate și pentru pădurile sănătoase. Pe măsură ce aștept cu nerăbdare să am propria mea familie, sunt motivată de dorința de a transmite mai departe aceste experiențe prețioase și de a mă asigura că și copiii mei pot crește în același mediu curat și vibrant în care am crescut eu.

Prea des, modul în care vorbim despre schimbările climatice îi opune pe oameni planetei noastre. Da, oamenii au avut un impact asupra mediului, prin arderea combustibililor fosili și alte forme de poluare. Cu toate acestea, oamenii sunt, fără îndoială, și o parte a soluției pentru conservarea planetei. Oamenii au făcut pași importanți înainte, cum ar fi refacerea stratului de ozon și combaterea ploilor acide. Suntem capabili, de asemenea, să depășim schimbările climatice.

În loc să îmbrățișăm optimismul în fața acestei provocări, am cedat doomerismului și disperării. Există un motiv pentru care aproape jumătate dintre tineri spun că anxietatea climatică le afectează capacitatea de a funcționa zilnic. Nu pentru că schimbările climatice sunt o problemă insurmontabilă care ne-a condamnat pe toți. Ci pentru că liderii noștri ne-au dezamăgit.

Nu ar fi greu să privim schimbările climatice și emisiile globale ca pe o oportunitate de a da frâu liber energiei americane de toate tipurile și de a urmări politici care ne-ar susține economia, reducând în același timp emisiile. De fapt, acest lucru se întâmplă, dar aparent în liniște. Numai în acest an, peste 2.000 de miliarde de dolari vor fi investiți în sectorul global al energiei curate, oferind locuri de muncă, energie abundentă și creștere economică comunităților din întreaga noastră țară. În primăvara acestui an am asistat la finalizarea primelor centrale nucleare noi din ultimele decenii. Și, în ciuda titlurilor dominate de polarizarea politică, există zeci de proiecte de lege bipartizane în Congres care abordează energia curată și conservarea.

Avem oportunitatea de a-i inspira pe tineri cu un discurs pozitiv despre schimbările climatice, prezentându-le nu doar ca o provocare formidabilă, ci și ca o șansă de triumf uman. Fiecare generație se confruntă cu momentul său definitoriu, un moment în care trebuie să aleagă moștenirea pe care o va lăsa în urmă. Acesta este momentul nostru. Este de datoria noastră să reformulăm povestea schimbărilor climatice, demonstrând că putem crea o planetă mai sănătoasă și să promovăm o perspectivă optimistă pentru generațiile viitoare.

Rușine ar trebui să le fie celor care perpetuează mitul conform căruia este greșit să ai copii în era schimbărilor climatice.

