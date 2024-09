OPINIE | „Majoritatea speriată” i-ar putea aduce lui Trump o victorie zdrobitoare

Timp de decenii, am auzit despre „majoritatea tăcută” și adesea am ignorat-o. În repetate rânduri, liderii republicani au prezis că acest fenomen apar

Timp de decenii, am auzit despre „majoritatea tăcută” și adesea am ignorat-o. În repetate rânduri, liderii republicani au prezis că acest fenomen aparent mitic va ieși în evidență și va salva țara de politicile democrate distructive, scrie Douglas Mackinnon pentru The Hill.

Cel puțin în ceea ce privește votul popular, această creatură mitică a rămas în cea mai mare parte invizibilă, deoarece candidatul democrat a câștigat votul popular în șapte din ultimele opt alegeri prezidențiale.

Bineînțeles, președinții noștri sunt aleși prin intermediul Colegiului Electoral, astfel încât votul popular nu are ultimul cuvânt. În cea mai mare parte, candidatul democrat a câștigat votul popular, obținând marile orașe și coastelor de est și de vest. Pe hartă, cea mai mare parte a Statelor Unite este încă roșie.

Pentru aceste alegeri, cred că un nou fenomen va determina votul pentru republicani și, mai ales, pentru fostul președinte Donald Trump: votul „majorității speriate”, care se va manifesta efectiv la urne.

În copilărie, am crescut într-o sărăcie abjectă și, până în prezent, majoritatea contactelor mele fac parte din clasa muncitoare sau din cea inferioară. În timp ce elitele înrădăcinate din politică, mediul academic, birourile de conducere, Hollywood și mass-media care trăiesc în bule de lux și protecție nu vor observa, acești americani nu au fost niciodată mai speriați în viața lor. Nu doar pentru viitorul lor, ci și pentru prezentul lor.

Cei cu care vorbesc în mod regulat îmi spun că nu au fost niciodată atât de înspăimântați de circumstanțe care nu depind de ei. Circumstanțe despre care cred că au fost exacerbate în mod deliberat și politic de către democrați și mai ales de către administrația Biden-Harris.

Ceva se întâmplă. Aceste vremuri nu seamănă cu celelalte pentru clasa muncitoare. Sunt mult mai premonitorii.

Există acum atât de mulți „canari în mina de cărbune” cu privire la această problemă, încât trebuie să stea la rând pentru a emite primul avertisment.

Primul este faptul că Partidul Democrat a fost partidul celor săraci și lipsiți de drepturi. Acum este partidul baronilor ultra-bogați din tehnologie și farma și al intereselor speciale avide de putere.

După cum a postat Robert F. Kennedy Jr. săptămâna trecută, „Alegătorii care trăiesc de la un salariu la altul au fost cândva membrii de bază ai Partidului Democrat. Acum îl abandonează, și pe bună dreptate”. Avem, de asemenea, acest titlu recent din Newsweek: „Am strâns milioane pentru democrați. La DNC, mi-am dat seama că ei sunt partidul celor bogați”.

„Iată tristul adevăr”, afirmă corect autorul în articol. „Partidul Democrat și-a pierdut complet calea. Ei se adresează mai ales celor cu studii superioare, celor din mediul urban și celor bogați, pe limba lor. Tonul lor este condescendent și paternalist. Ei oferă cadouri celor cu studii superioare, cum ar fi planuri de iertare a împrumuturilor studențești care ajută în mod disproporționat baza lor, respingând majoritatea țării fără o diplomă de patru ani, și apoi nu oferă planuri tangibile pentru o reformă reală”.

Ei bine, ghiciți ce? „Majoritatea țării” nu este proastă. De fapt, pentru a supraviețui ca alegător din clasa muncitoare și privat de drepturi, trebuie să fii destul de inteligent. Zeci de milioane dintre acești americani nu numai că înțeleg jocurile politice care se joacă, dar realizează că ei sunt cei care plătesc cel mai mare preț.

Următorul „canar în mina de cărbune” este lipsa de susținere a lui Donald Trump de către International Brotherhood of Teamsters. Pentru prima dată în peste 20 de ani, Teamsters nu a susținut candidatul democrat. În schimb, conducerea lor a ales să nu sprijine pe nimeni.

De ce? Pentru că această conducere a fost șocată să afle că aproape 60 % din membrii săi de rând – aceia ar fi americanii temători din clasa muncitoare – au indicat că îl vor vota pe Trump în locul lui Harris. Ceea ce este demn de remarcat aici este faptul că atunci când Biden era încă în cursă, Trump era de fapt în urma lui, 44% la 36%. Ca și în cazul alegerilor primare prezidențiale democrate din 2020, cu cât americanii o văd mai mult pe Harris, cu atât mai puțin o plac sau au încredere în ea.

Acest lucru se dublează atunci când își dau seama că Harris refuză să acorde interviuri reale sau să țină o conferință de presă fără un scenariu pregătit. Cei cu care vorbesc se tem, de asemenea, că ea ascunde ceva și că este controlată de alții.

Apoi, am ajuns la „canarul” raportat de CBS News. Corespondenta Adriana Diaz a recunoscut că, în timp ce se afla în statul Nevada, a putut găsi „o singură persoană” în fiecare restaurant pe care l-a vizitat care intenționa să voteze pentru Harris, în timp ce restul erau „foarte încântați” de Trump. Aceasta, a spus ea, după ce „nu a lăsat nicio piatră neîntoarsă” pentru a găsi vreun susținător al lui Harris.

Aceste vremuri sunt diferite. Teama este în creștere. În timpul acestui segment, alegătorii și-au exprimat teama față de eșecul economiei, teama față de infracționalitate, teama față de imigrația ilegală scăpată de sub control și teama față de o lume în flăcări. „Frica” este emoția dominantă.

Vorbind despre imigrație, avem acest pic de limbaj dublu insultător din partea președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, care dă vina pe afluxul masiv de imigranți ilegali pentru creșterea ratei șomajului. Spune Powell: „Dacă milioane de oameni intră în forța de muncă, atunci – și se creează 100.000 de locuri de muncă – șomajul va crește”.

Am vești pentru președintele Powell: Zecile de milioane de alegători „speriați” sunt mai mult decât suficient de inteligenți pentru a realiza că acele „milioane de oameni” care intră în forța de muncă nu au intrat singuri în națiunea noastră. Acești cetățeni americani din clasa muncitoare știu că acești imigranți ilegali au fost eliberați în țară de administrația Biden-Harris.

Frica este reală. Frica motivează. Americanii din clasa muncitoare se tem cu adevărat că politicile liberale favorabile elitei, aflate în afara controlului lor, le răpesc calitatea vieții acum și în viitor.

Dar mulți dintre acești americani au realizat, de asemenea, că există o modalitate de a combate această teamă și de a recâștiga o parte din acest control prin vot.

Prevăd că aceste zeci de milioane de alegători speriați vor da socoteală în noiembrie. Și bănuiesc că această socoteală va produce o victorie zdrobitoare pentru Trump.

