Abandonați nava! Pentru conservatori a sosit vremea să părăsească Statul California

Îmi propusesem – sperând, probabil, în ciuda a tot ce se vede – să scriu un articol foarte diferit, analizează Roger L. Simon într-un articol The Epoch Times.

L-am contactat pe vechiul meu prieten, Lionel Chetwynd, care în prezent este președinte de campanie al lui Larry Elder, pentru a mă ține la curent din interior cu privire la alegerile de revocare a guvernatorului și reînvierea statului California, cândva superb, după anii de auto-distrugere.

Informasem șefii de la The Epoch Times că le voi transmite strălucitoarele mele comentarii exclusive pe măsură ce alegerile se desfășurau, să aibă presa pregătită.

America, fii pe fază. California urma să redevină ce-a fost!

Și apoi, surpriză. Mai rapid decât o clipeală de ochi, alegerile s-au încheiat. Newsom câștigase, a fost declarat victorios cu o majoritate aproape zdrobitoare, la câteva minute după închiderea urnelor.

Cu ajutorul celor 80 de milioane de dolari în fonduri de campanie, Newsom și democrații reușiseră să agațe scrisoarea stacojie a lui Trump de gâtul lui Larry Elder și să păstreze la nesfârșit controlul asupra Statului de Aur; și tot ce pot să spun este – gata cu ce-a fost!

Gata cu ce-a fost odată, pentru că am vizitat statul cu nici o săptămână în urmă, iar California este doar o umbră a locului ce era când am văzut-o prima oară, cu ani în urmă, pe vremea când grupul Mama and the Papas cântau despre ceea ce era pe atunci visul tuturor. Din partea mea, poate să o păstreze!

E suficient să vezi nenumăratele corturi ale persoanelor fără adăpost de pe fiecare pod ce traversează autostrada Harbour. Așa cum am mai scris, e Calcutta, cu scuzele de rigoare față de Calcutta și restul Indiei. Cel puțin în Uttar Pradesh (care este mai întinsă decât California, de fapt) li se permite să ia ivermectină și au scăpat aproape complet de COVID. Nu la fel stau lucrurile în Los Angeles și în latrina publică cunoscută sub numele de San Francisco.

Deci, înapoi la scris, iar titlul articolului meu revizuit sună așa:

„Este timpul ca toți conservatorii și libertarienii să părăsească statul California!“

Nu faceți nimic altceva. Doar plecați și fiți recunoscători. Chiar scăpați din închisoare.

California și californienii sunt iremediabil pierduți. Dacă nu au reușit să voteze eliminarea lui Newsom după tot ce s-a întâmplat și având în vedere starea evident dezolantă a statului aproape oriunde te uiți, cu excepția restaurantului French Laundry, probabil, nu o vor face niciodată. Nu mai încercați să vă mințiți singuri.

Și veți fi surprinși să descoperiți că există o mulțime de localuri bune în afara statului, unde puteți servi masa pentru mai puțin de o cincime din costul exagerat al redutei din Napa Valley.

Dacă dețineți o casă pe care să o scoateți la vânzare, vă puteți lua una de două ori mai mare în ​​afara Californiei.

Nu sar în sus de bucurie, pentru că și eu am părăsit statul în urmă cu peste trei ani. De fapt, mă întristează plecarea aceasta. S-ar putea să nu mai văd niciodată parcul Yosemite, Big Sur sau vreun singur copac Joshua. Și ce dacă? Asta e viața. Există lucruri minunate peste tot.

Și a o lua de la capăt într-un loc nou are multe avantaje. Te întinerește și îți extinde orizontul, așa cum se întâmplă când înveți să folosești mouse-ul de calculator cu mâna opusă.

Larry Elder, un om extraordinar, cu un mare talent și un minunat simț al umorului, este, de asemenea, binevenit în zona mea, dacă ar ajunge să fie – mai mult decât justificat, în cazul său – sătul de California.

Dar în ceea ce îi privește pe colegii mei conservatori și libertarieni, dacă veniți aici, vă rog să vă amintiți de ce ați plecat. Aici, în Tennessee, unii sunt îngrijorați, și presupun că și în alte state republicane, că s-ar putea – din greșeală, bineînțeles – să aduceți cu dvs. unele dintre valorile statului dvs. democrat.

Știu că nu o veți face, dar vă zic pentru orice eventualitate.

Și fiți pregătiți să aveți un șoc. În afara zonelor de coastă, toată lumea se poartă frumos. La început am fost atât de dezorientat încât am crezut că se prefac. Dar nu e așa.

Haideți, așadar. Avem mult de lucru.

