Când cultura îl elimină pe Dumnezeu și valorile biblice

În ultimele câteva decenii, a devenit un lucru obișnuit să auzim că America este descrisă drept o „națiune post-creștină“. Asta nu înseamnă că America nu poate reveni niciodată la unele dintre rădăcinile ei creștine. Mai degrabă înseamnă că ceea ce erau mai demult norme culturale bazate pe creștinism, nu mai constituie norme în ziua de azi.

Implicațiile acestui lucru sunt enorme, reprezentând o schimbare culturală seismică. Este imperativ să reacționăm corect, analizează Dr. Michael L. Brown într-un articol Illinois Family Org.

Acum câțiva ani stăteam de vorbă cu un pastor de culoare din Charlotte, Carolina de Nord. Mi-a spus că, în copilăria sa, orice adult din cartier care observa că un copil se poartă urât putea să-l corecteze sau chiar să-l pedepsească. Dacă faci asta în prezent, te-ai putea trezi împușcat.

El a mai spus că generația mai în vârstă sfătuia de obicei generația tânără cum să acționeze cu respect și demnitate, dându-l ca exemplu pe Dr. King. În ziua de azi, a spus el, tinerii abia dacă știu cine este King. Lucrurile s-au schimbat extrem de mult.

Desigur, nu toate acestea reprezintă o chestiune de post-creștinism. Dar reflectă unele dintre schimbările seismice la care asistăm.

Am citat adesea observațiile psihologului David Myers care menționa: „Dacă v-ați fi culcat în 1960 și v-ați trezi în prezent (chiar și după recenta redresare a mai multor indicatori privind sănătatea socială), v-ați simți mulțumit de schimbarea culturală? V-ați trezi într-o perioadă cu:

Rata de divorț dublată

Rata de sinucidere în rândul adolescenților triplată

Rata infracțiunilor violente raportate mărită de patru ori

Populația din închisori de cinci ori mai numeroasă

Procentul de copii născuți din părinți necăsătoriți de șase ori mai mare

Coabitarea (un factor predictiv al divorțului pe viitor) la un nivel de șapte ori mai mare

Rata uriașă a depresiei – de zece ori mai mare decât nivelul dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial, conform unei estimări“

Mai trebuie să precizez că lucrurile au continuat să se schimbe și după 2000? Mai trebuie să menționez că, acum 21 de ani, ideea că Instanța Supremă a SUA ar redefini căsătoria sau că pe Casa Albă vor străluci culorile curcubeului ar fi fost considerată o nebunie? Sau că ideea că faimosul sportiv olimpic Bruce Jenner ar fi numit „Femeia anului“ de către revista Glamour și, ca femeie, ar candida pentru postul de guvernator al Californiei, ar fi fost considerată o glumă proastă?

Colegul meu, Prof. Darrell Bock, a observat că, în trecut, puteam spune oamenilor: „Știm că acest lucru este adevărat, deoarece este scris în Biblie“. În prezent, observă el, trebuie să spunem: „Acest lucru se găsește în Biblie pentru că este adevărat“.

Ceea ce era de la sine înțeles nu se mai consideră ca atare. Și asta înseamnă că facem o greșeală gravă când considerăm anumite adevăruri drept evidente și acceptate pe scară largă. Lucrurile nu mai stau așa.

După cum a spus Prof. Gerald Sittser în cartea sa Resilient Faith: How the Early Christian ‘Third Way’ Changed the World, „Realitatea este că, în America, creștinismul este în declin, atât numeric cât și în ceea ce privește influența. Cultura se schimbă și, prin urmare, trebuie să recunoaștem că trăim într-o lume foarte diferită de cea care a existat chiar și acum o jumătate de secol, în timpul a ceea ce părea a fi ‘epoca de aur’ a creștinismului american.“

„Probabil percepeți schimbarea și observați și tendințele. Sunteți la curent cu declinul bisericilor tradiționale; cu faptul că bisericile evanghelice nu se mai dezvoltă; cu creșterea numărului de ‘retrași’ (creștini care și-au abandonat religia) și de ‘nu cred în nimic’ (acei oameni care refuză să se identifice cu orice tradiție religioasă); . . . cu pierderea libertății religioase; cu dominația tot mai pronunțată a secularismului în piața publică; cu deteriorarea moralității tradiționale în industria de divertisment“. (Alte părți ale acestui citat, pe care le-am omis aici, sunt importante, dar ne-ar îndepărta de la subiect.)

Ca urmare a acestei tendințe, există o lipsă generală de conștientizare a existenței lui Dumnezeu, ceea ce duce la o diminuare a respectului acordat Lui și care, la rândul său, cauzează respingerea unor concepte precum judecata divină și retribuția. Are loc o schimbare de paradigmă în cultură și este un lucru ce trebuie reintrodus prin exemplul nostru personal, prin multă rugăciune pentru națiune, prin predici lipsite de compromis, dar pline de compasiune și înțelepciune, prin apologetică solidă și prin a-i ajuta pe oameni să-l întâlnească personal pe Dumnezeu.

Dar dacă comitem eroarea fatală de a ne schimba mesajul pentru a acomoda cultura, îi anulăm puterea. A face acest lucru înseamnă a te sinucide spiritual. Înseamnă să amesteci elixirul vieții cu otravă.

Cu toate acestea, există și vești bune în mijlocul întunericului. Prof. Sittser a mai menționat că,

„Studiile științifice recente indică faptul că creștinii nominali scad ca procent din populație. Fie părăsesc cu totul creștinismul, fie trec la biserici care proclamă Biblia drept Cuvântul lui Dumnezeu, dovedesc o mai mare vitalitate și cer mai mult de la membrii lor. „Creștinii activi“ își păstrează „cota de piață“ sau, din contră, o măresc, în rândul celor care se auto-identifică drept creștini. Așadar, cifra creștinilor marginali sau nominali se micșorează per ansamblu. Se pare că a fi creștin în America devine din ce în ce mai mult o chestiune de ‘totul sau nimic’.“

Cu alte cuvinte, oamenii caută adevărata credință, ceva pentru care merită să trăiască și să-și dea viața, un mesaj cu adevărat transformator, un apel necenzurat și fără compromisuri la devoțiune, o experiență care poate veni doar de Sus.

Deci, în timp ce națiunea noastră devine din ce în ce mai puțin creștină din punct de vedere cultural, există o rămășiță care se ridică și crește având înțelegerea că a-l urma pe Isus a fost și va fi întotdeauna „totul sau nimic“.

Dacă proclamăm acest lucru și îl punem în practică, America va fi zguduită din temelii.

Traducere și adaptare

Tribuna.US