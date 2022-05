Acuzând SUA că înarmează Ucraina, Rusia uită că URSS a fost înarmată de SUA împotriva lui Hitler

America a trimis echipamente în URSS pentru a ajuta la câștigarea celui de-al Doilea Război Mondial – ceea ce Rusia uită în mod convenabil

Chiar înainte ca Statele Unite să intre în cel de-al Doilea Război Mondial, în decembrie 1941, America trimitea arme și echipamente Uniunii Sovietice pentru a o ajuta să învingă invazia nazistă, scrie Share America.

Deși, în august 1939, Uniunea Sovietică și Germania semnaseră un tratat de neagresiune, invadarea URSS de către Germania în iunie 1941 a pus capăt alianței, obligându-i pe sovietici să se confrunte cu naziștii ca inamici. Președintele Franklin D. Roosevelt a convins Congresul că Statele Unite ar trebui să ofere ajutor militar națiunilor „vitale pentru apărarea Statelor Unite”.

„Nu putem și nu le vom spune [acestora] că trebuie să se predea, doar din cauza incapacității actuale de a plăti pentru armele pe care știm că trebuie să le aibă”.

În conformitate Lend-Lease Act, promulgată cu nouă luni înainte ca SUA să intre în război, Washingtonul a trimis materiale de război în Marea Britanie, China și Uniunea Sovietică. Deși SUA și URSS nu erau de acord în alte domenii, amenințarea pe care Hitler o reprezenta pentru lume le-a adus la un obiectiv comun.

Tehnic, SUA a împrumutat aceste materiale. Așa cum le-a spus Roosevelt americanilor, conștienți de costuri:

„Să presupunem că locuința vecinului meu ia foc. … Dacă ar putea să ia furtunul meu de grădină și să-l conecteze la hidrantul lui, l-aș putea ajuta să-și stingă focul. Acum, ce trebuie să fac? Nu-i spun înainte de această operațiune: “Vecine, furtunul meu de grădină m-a costat 15 dolari; trebuie să-mi plătești 15 dolari pentru el”. Nu vreau 15 dolari – îmi vreau furtunul de grădină înapoi. Cu alte cuvinte, dacă împrumuți anumite muniții, iar munițiile se întorc după război, este în regulă”.

În cele din urmă, Statele Unite nu au căutat și nici nu se așteptau la o rambursare monetară. Unele datorii din timpul războiului au fost achitate ulterior la o rată mult redusă, însă leasingul a fost în mare parte un ajutor acordat de Statele Unite, națiunea pe care Roosevelt o numea „arsenalul democrației”, partenerilor săi împotriva nazismului și fascismului.

Echiparea Armatei Roșii

După ce Germania nazistă a atacat Uniunea Sovietică în iunie 1941, America a trimis primele convoaie cu bunuri către Uniunea Sovietică până în august.

Domeniul de aplicare al ajutorului este detaliat de Russia Beyond, o publicație online a ziarului de stat rus (Rossiyskaya Gazeta), precum și de mulți istorici, inclusiv de analistul politic american Albert L. Weeks în cartea sa din 2004 Russia’s Life-Saver: Lend-Lease Aid to the USSR in the World War II.

În bilanțul final, America i-a trimis aliatului său rus următoarele echipamente militare:

400.000 de jeep-uri și camioane

14.000 de avioane

8.000 de tractoare

13.000 de rezervoare

Și aceste provizii:

Peste 1,5 milioane de pături

15 milioane de perechi de bocanci militari

107.000 de tone de bumbac

2,7 milioane de tone de produse petroliere (pentru alimentarea avioanelor, camioanelor și rezervoarelor)

4,5 milioane de tone de alimente

Americanii au trimis, de asemenea, arme, muniții, explozibili, cupru, oțel, aluminiu, medicamente, radiouri de teren, instrumente radar, cărți și alte articole.

Statele Unite au transportat în Uniunea Sovietică chiar și o întreagă fabrică de anvelope Ford Company, care producea anvelope pentru vehicule militare.

Din 1941 până în 1945, SUA au trimis sovieticilor bunuri și servicii în valoare de 11,3 miliarde de dolari, adică 180 de miliarde de dolari în dolari din 2016.

Diferența pe care a făcut-o

Într-o scrisoare adresată lui Roosevelt în noiembrie 1941, premierul sovietic Iosif Stalin scria:

„Decizia dumneavoastră, domnule președinte, de a acorda Uniunii Sovietice un credit fără dobândă de 1 miliard de dolari sub formă de bunuri materiale și materii prime, a fost acceptată de guvernul sovietic cu recunoștință sinceră, ca un ajutor urgent pentru Uniunea Sovietică în lupta sa enormă și dificilă împotriva dușmanului comun – hitlerismul însetat de sânge”.

La un eveniment cu liderii Aliaților în timpul Conferinței de la Teheran din decembrie 1943, Stalin a adăugat: „Statele Unite… sunt o țară de mașini. Fără utilizarea acestor mașini prin intermediul Lend-Lease, am pierde acest război”.

Nikita Hrușciov, care a condus Uniunea Sovietică din 1953 până în 1964, a fost de acord cu evaluarea lui Stalin. În memoriile sale, Hrușciov a descris modul în care Stalin a subliniat valoarea ajutorului Lend-Lease: „A declarat fără menajamente că, dacă Statele Unite nu ne-ar fi ajutat, nu am fi câștigat războiul”.

Dezvăluirea unei povești uitate

Fostul Muzeu al Aliaților și Lend-Lease, din Moscova, a oferit dovezi fizice ale contribuțiilor americane la efortul de război ale sovieticilor.

La deschiderea muzeului, în 2004, fiul mareșalului sovietic K.K. Rokossovsky a donat jeepul Willys de fabricație americană din Al Doilea Război Mondial al tatălui său. Muzeul a expus vehiculul încă operațional și chiar l-a luat în excursii ocazionale. De asemenea, muzeul a expus o colecție unică de nasturi de uniformă care poartă simboluri sovietice pe față și sunt ștampilați „Made in Chicago” pe spate.

Muzeul nu mai este activ, dar fostul său director, Nikolai Borodin, a rămas dedicat publicării ajutorului american. Pe lângă ajutorul militar, spune el, SUA au trimis alimente, haine și jucării civililor ruși.

În cadrul Lend-Lease, „tot ce se cerea se primea”, spune el.

Reflecțiile liderilor

În comentariile sale din 9 mai 2005, la o paradă organizată la Moscova în cinstea celei de-a 60-a aniversări a victoriei Aliaților împotriva Germaniei naziste, președintele rus Vladimir Putin a onorat sacrificiile rusești – URSS a suferit mai multe pierderi decât orice altă forță angajată în război – și a recunoscut ajutorul aliaților în câștigarea celui de-al Doilea Război Mondial.

Putin a menționat că „61 de națiuni și aproape 80% din populația lumii” au fost afectate de război într-un fel sau altul, iar ajutorul aliaților a fost esențial pentru a-l învinge pe Hitler.

„Dragi prieteni, noi nu am împărțit niciodată victoria în a noastră și a altcuiva”, a spus Putin. „Ne vom aminti întotdeauna de ajutorul din partea aliaților: Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franța și alte națiuni din coaliția anti-Hitler, plus antifasciștii germani și italieni”.

Cu câteva decenii mai devreme, adresându-se Camerei Comunelor din Marea Britanie, la scurt timp după moartea lui Roosevelt, în aprilie 1945, premierul britanic Winston Churchill l-a lăudat pe răposatul președinte pentru că a asigurat livrarea ajutorului american către Aliați în timpul celui mai mare conflict armat din istoria omenirii.

Roosevelt, a spus Churchill, „a elaborat măsura extraordinară de asistență numită Lend-Lease, care va rămâne ca fiind cel mai dezinteresat și mai lipsit de scrupule act financiar al oricărei țări din întreaga istorie”.

Liderii americani, la rândul lor, erau mulțumiți de faptul că programul Lend-Lease a contribuit la atingerea obiectivului lor: înfrângerea lui Hitler.

Tribuna.US