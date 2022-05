OPINIE | Educația sexuală: Nu deschideți cutia Pandorei

Frustrat că legea educației sexuale încă nu devine lege – ori întârzie să devină lege – dl Cîțu și dl Ciucă ne-au informat, încă de anul trecut, că începând din septembrie 2023 copiii noștri vor învăța educație sexuală în școli. Părerile noastre încep să devina tot mai împărțite. Unii zic “de ce nu”? Alții, “trebuie să-i învețe cineva”! Iar alții, “dacă nu îi învață la școală, îi învață Internetul”! și alte opinii similare, comentează avocatul româno-american din Houston, Texas, Peter Costea.

La prima întrebare răspunsul nostru ar trebui să fie “categoric nu”. La a doua întrebare răspunsul este că educația sexuală trebuie făcută de părinți, acasă, ori de personalul religios în biserici și parohii. Iar privind a treia perspectivă este imperios ca societatea să curețe internetul. Părinții sunt îndemnași să emuleze acțiunile părinților creștini din America să asigure că sistemul școlar educă, nu îndoctrinează.

Astăzi discut prima întrebare. Răspunsul simplu de ce trebuie să ne opunem educației sexuale, fie cu sau fără acordul părinților, este că odată introdusă în școli, educația sexuală va evolua, va deveni un instrument de îndoctrinare și confuzie pentru copii și adolescenți, iar haosul sexual va deveni și mai pronunțat. Odată deschisă, cutia Pandorei nu va mai putea fi închisă. Nu vom mai putea pune în cutie demonii care vor ieși de acolo, nu vom putea închide cutia, și nici sigila-o. De aceea sfatul meu profilactic este ca părinții să se opună educației sexuale în școli, și nici să nu opteze pentru cursuri opționale. Odată devenite opționale, cursurile vor deveni, în timp, obligatorii.

Materialul pentru clasa I

Pentru a-mi susține poziția discut astăzi programa de educație sexuală adoptată în New Jersey și care va intra în vigoare începând cu luna septembrie. Primul aspect întreabă: cine sunt autorii programei de educație sexuală? Răspuns: nu părinții. Nu persoane care au copii. Ci ideologii sexuali, în cazul de față organizația Advocates for Youth, un grup internațional de advocacy “with the sole focus on adolescent reproductive and sexual health / cu focusul principal pe sănătatea reproductivă și sexuală a adolescenților”. Grupul acesta nu promovează abstinența, nici mandatul biblic “nu stârniți dragostea până nu vine ea …” [Link: https://www.thepublicdiscourse.com/2022/04/81878/]

Advocates for youth fac distincție între “sistemele sexuale” (la plural) și “sistemele reproductive” (tot la plural), ca și când cele doua ar fi diferite ori fiecare în parte ar fi de mai multe feluri. Privind “sistemele” sexuale, copiilor le sunt identificate organele biologice care compun “sistemele sexuale”. Îmi este jenă să le repet în scris, dar vă puteți imagina. Odată învățați privind gama “sistemelor sexuale”, copiii sunt puși să “învețe” în mod direct care și cum se folosesc organele sexuale, atingându-se unii pe alții.

O îngrijorare și mai mare o constituie ideologia de gen care este inclusă în cursul de educație sexuală. Ideologia de gen este definită în modul următor, pentru elevii din clasa I:

Gender Identity is that feeling of knowing your gender. You might feel like you are a boy, you might feel like you are a girl. You might feel like you’re a boy even if you have body parts that some people might tell you are “girl” parts. You might feel like you’re a girl even if you have body parts that some people might tell you are “boy” parts. And you might not feel like you’re a boy or a girl, but you’re a little bit of both. No matter how you feel, you’re perfectly normal!

Identitatea de gen este acel sentiment de a-ți cunoaște genul. S-ar putea să simți că ești băiat, s-ar putea să te simți că ești fată. S-ar putea să simți că ești un băiat, chiar dacă ai părți ale corpului despre care unii oameni ar spune că sunt părți de „fată”. S-ar putea să simți că ești fată, chiar dacă ai părți ale corpului despre care unii oameni ar spune că sunt părți de „băieți”. Și s-ar putea să nu simți că ești băiat sau fată, ci ca ești puțin din ambele. Indiferent cum te simți, ești perfect normal!

Tribuna.US