Acuzată de „discurs de ură” împotriva LGBT, o deputată creștină finlandeză este declarată nevinovată

Astăzi, libertatea religioasă și libertatea de exprimare înregistrează o victorie importantă în Europa.

Toate acuzațiile împotriva deputatei finlandeze creștine Päivi Räsänen și a Episcopului Pohjola au fost respinse în unanimitate în urma unui proces de mare profil privind libertatea de exprimare și libertatea religioasă



Fostul Ministru de Interne finlandez s-a confruntat cu patru acuzații penale pentru că a împărtășit convingerile sale bazate pe credința creștină

Un tribunal finlandez a susținut astăzi dreptul la libertatea de exprimare, respingând toate acuzațiile împotriva deputatei creștine Päivi Räsänen și a Episcopului Juhana Pohjola. Într-o decizie unanimă, instanța a concluzionat că „nu este de competența instanței districtuale să interpreteze conceptele biblice”. Procuratura a fost obligată să plătească peste 60.000 de euro cheltuieli de judecată și are la dispoziție șapte zile pentru a contesta hotărârea.

Fostul Ministru de Interne a fost acuzat de „discurs de ură” pentru că și-a împărtășit opiniile bazate pe credința creștină despre căsătorie și etica sexuală într-o postare pe Twitter în 2019, o dezbatere radio tot în 2019 și într-o broșură în 2014. Episcopul Pohjola a fost acuzat pentru publicarea broșurii lui Räsänen în congregația lui.

Cazul lor a atras atenția presei globale în acest an, deoarece experții în drepturile omului și-au exprimat îngrijorarea față de amenințarea pe care acest caz o reprezintă pentru libertatea de exprimare în Finlanda.

„Sunt atât de recunoscătoare că instanța a recunoscut amenințarea la adresa libertății de exprimare și a decis în favoarea noastră. Simt că mi-a fost luată o povară de pe umeri odată cu această achitare. Deși sunt recunoscătoare că am avut șansa de a susține libertatea de exprimare, sper ca această hotărâre va ajuta la prevenirea altora de a trece prin aceeași încercare”, a declarat Päivi Räsänen după victoria de astăzi.

Libertatea de exprimare prevalează

Apărarea lui Räsänen, susținută de organizația juridică ADF International, a susținut că dacă deputata creștină finlandeză va fi găsită vinovată, acest lucru va afecta în mod semnificativ libertatea de exprimare în Finlanda. Ceea ce a spus Räsänen, au susținut ei, a fost o expresie a doctrinei creștine.

Curtea a recunoscut că, deși unii pot obiecta la declarațiile ei, „trebuie să existe un motiv social imperativ pentru a interfera și restrânge libertatea de exprimare”. Instanța a concluzionat că nu există o astfel de justificare.

„Salutăm decizia Tribunalului Districtual Helsinki. Aceasta este o hotărâre importantă, care susține dreptul fundamental la libertatea de exprimare în Finlanda. Într-o societate liberă, toată lumea ar trebui să aibă voie să-și împărtășească convingerile fără teama de cenzură. Acesta este fundamentul oricărei societăți libere și democratice. Incriminarea discursului prin așa-numitele legi privind „discursul de ură” blochează discuțiile publice importante și reprezintă o amenințare gravă pentru democrațiile noastre”, a declarat Coleman, autorul cărții ‘Censored: How European Hate Speech Laws are Threatening Freedom of Speech’.

Susținere internațională pentru Päivi Räsänen

În ambele zile ale procesului (24 ianuarie și 14 februarie) în fața tribunalului din Helsinki s-au adunat mulțimi de oameni care și-au arătat sprijinul pentru politician și episcop. În Ungaria, peste 3000 de persoane s-au adunat în fața Ambasadei Finlandei din Budapesta pentru a demonstra împotriva acuzațiilor aduse lui Räsänen.

Räsänen a primit, de asemenea, scrisori de susținere din partea multor confesiuni, inclusiv de la Consiliul Luteran Internațional, de la Alianța Evanghelică Europeană, bisericile catolice și penticostale din Lituania, reprezentanții evanghelici, catolici, baptiști, penticostali, Bisericile Reformate și Unitare din România, precum și de la Biserica Evanghelică a Macedoniei, ONG-uri creștine din Letonia și de mulți alții.

Tribuna.US