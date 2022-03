Laptopul lui Hunter Biden reprezintă acum o amenințare reală pentru securitatea națională

Recent, The Daily Mail a relatat că e-mailurile recuperate de pe laptopul lui Hunter Biden arată că acesta a ajutat o firmă de cercetare a bolilor infecțioase să dezvolte proiecte în Ucraina. Acele e-mailuri confirmă parțial acuzațiile pe care Rusia le-a făcut înainte cu o zi, că un fond de investiții condus de fiul actualului președinte a finanțat o companie ce efectuează cercetări în laboratoarele biologice din Ucraina.

Lăsând la o parte faptul că aceste noutăți adaugă încă un scandal pe lunga listă de rufe murdare ale familiei Biden, ceea ce ar trebui să ne preocupe mai tare este pericolul pe care îl reprezintă la adresa securității noastre naționale un președinte Biden corupt și posibilitatea ca Rusia să aibă acces la materialele compromițătoare aflate pe laptopul lui Hunter, analizează Margot Cleveland într-un articol The Federalist.

Cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din noiembrie 2020, The New York Post a publicat e-mailuri obținute de pe un laptop pe care Hunter Biden l-a abandonat la un atelier de reparații din Delaware. Acele e-mailuri au dezvăluit că, pe vremea când bătrânul Biden era vicepreședinte al lui Barack Obama, Hunter s-a implicat în afaceri cu trafic de influență, folosindu-se de poziția tatălui său pentru a încheia contracte cu entități din Ucraina și China. Afacerea a fost una de familie, numele lui Joe „tipul de sus“ Biden fiind precizat într-un e-mail ca urmând să încaseze 10% dintr-o viitoare tranzacție, iar în alt mesaj Hunter îi spune fiicei sale că „tataie“ i-a luat jumătate din câștiguri.

Chiar și după ce un fost partener de afaceri al lui Hunter Biden a confirmat autenticitatea e-mailurilor, presupușii lideri din domeniul jurnalismului au îngropat scandalul, iar rețelele de socializare au cenzurat atât știrea, cât și publicația The New York Post. Mai grav, „peste 50 de foști oficiali înalți din cadrul serviciilor de informații“ au semnat o scrisoare în care denunță e-mailurile lui Hunter Biden drept dezinformare rusă.

Printre semnatarii scrisorii s-au numărat foști sau actuali directori CIA – John Brennan, Leon Panetta, Gen. Michael Hayden, John McLaughlin și Michael Morell. Făcând acest lucru, au dat candidatului Joe Biden șansa să mintă publicul american, lucru pe care acesta l-a și făcut atunci când Trump l-a confruntat cu privire la subiect, în timpul unei dezbateri prezidențiale.

Vrei să spui că „povestea cu laptop-ul este o altă conspirație a rușilor?“ l-a întrebat Trump pe Biden.

„Exact asta mi s-a spus“, a răspuns Biden. „Sunt 50 de foști angajați ai serviciilor de informații naționale care au declarat că lucrurile de care mă acuză el sunt o invenție a rușilor“, a declarat Biden publicului american înainte ca aceștia să voteze și să-l aleagă comandantul nostru suprem.

Dar chiar și The New York Times a recunoscut până la urmă că laptopul era real și că e-mailurile erau legitime. Inițial, această recunoaștere s-a dovedit importantă deoarece legitimează și scandalurile generate de documentele recuperate de pe laptopul abandonat al lui Hunter. Însă traiectoria scandalului s-a schimbat recent prin știrea anunțată de The Daily Mail.

„E-mailurile de pe laptopul abandonat de Hunter arată că el a intermediat obținerea a milioane de dolari în finanțare pentru Metabiota, un contractor al Departamentului de Apărare specializat în cercetarea bolilor ce cauzează pandemii și care ar putea fi folosite ca arme biologice“, a anunțat recent Daily Mail. Articolul a continuat cu: „De asemenea, [Biden] a prezentat Metabiota unei firme ucrainiene corupte din domeniul energiei, Burisma, cu scopul de a iniția un ‘proiect științific’ ce implica laboratoare cu un nivel ridicat de biosecuritate din Ucraina. Și, deși aparent Metabiota este o companie de date medicale, vicepreședintele său i-a trimis un e-mail lui Hunter în 2014, descriind modul în care ar putea ‘susține independența culturală și economică a Ucrainei față de Rusia’ – un obiectiv neobișnuit pentru o firmă din domeniul biotehnologiei“.

Daily Mail a adăugat mai multe detalii despre Metabiota și rolul lui Hunter Biden în intermedierea relațiilor în Ucraina pentru firma de cercetare. În articol au fost incluse copii ale e-mailurilor obținute, pare-se, de pe laptopul lui Hunter, care confirmau știrea anunțată de sursa media. Articolul includea și informații ce detaliază tranzacțiile „de afaceri“ ale lui Hunter în Ucraina, în perioada în care tatăl său a fost vicepreședinte și reprezentant al Americii în acea țară.

Recentul articol nu este primul de acest fel, Daily Mail a mai publicat și înainte materiale la prima mână de pe laptopul lui Hunter Biden. În august anul trecut, canalul media a publicat „o înregistrare video“ în care Hunter Biden îi spune unei prostituate că, în vara lui 2018, un alt laptop a dispărut și el crede că i l-au furat rușii. La vremea respectivă, Hunter și-a exprimat și îngrijorarea că motivul furtului ar putea fi șantajul, deoarece laptopul conținea material compromițător.

Ceea ce e diferit față de anul trecut este că știrea a apărut a doua zi după ce purtătorul de cuvânt al Dumei de Stat a Rusiei, Vyacheslav Volodin l-a acuzat pe președintele Biden că este „implicat în crearea unor laboratoare de arme biologice în Ucraina“ și că „un fond de investiții condus de fiul său Hunter Biden a finanțat cercetările și implementarea programului biologic militar al Statelor Unite“.

La scurt timp după ce Volodin a formulat acuzația, Telegraph a calificat-o drept o „afirmație neîntemeiată“, „concepută să-l denigreze pe fiul [președintelui] în presa americană de dreapta“. Prin apariția recentului articol însă, cu e-mailurile de pe laptopul lui Hunter Biden nedezvăluite anterior, afirmația Rusiei, cel puțin cu privire la conexiunea lui Hunter Biden cu laboratoarele biologice ucrainene, pare corectă.

Deși niciunul dintre e-mailurile făcute publice nu susține afirmația Rusiei că laboratoarele ucrainene au fost folosite pentru cercetarea sau crearea de arme biologice, propaganda trebuie să conțină doar o fărâmă de adevăr pentru a-și atinge scopul. Iar lista de e-mailuri de pe laptopul abandonat al lui Hunter Biden oferă lui Putin și tovarășilor săi suficiente dovezi pentru a confirma aparent acuzația anterioară a guvernului rus, că Hunter Biden a contribuit la implementarea unui program de arme biologice în Ucraina. Lucrul acesta oferă totodată Rusiei muniție pentru a-și justifica atacul asupra vecinului său din vest.

Capacitatea Rusiei de a indica e-mailurile lui Hunter Biden drept o confirmare a acuzațiilor sale cu privire la un biolaborator în Ucraina ridică un mare semn de întrebare, cu implicații uriașe în ceea ce privește securitatea națională: de unde știa Rusia cu o zi înainte de publicarea articolului din Daily Mail că fondul de investiții al lui Hunter Biden, Rosemont Seneca, investise în Metabiota și fusese implicat în contractele Metabiota din Ucraina?

Modul în care s-au derulat evenimentele sugerează că Rusia are acces la aceleași e-mailuri ca The Daily Mail sau că agenții lui Vladimir Putin e posibil să fi pus și ei mâna pe informațiile conținute de primul laptop al lui Hunter Biden – cel despre care fiul președintelui credea că l-au furat rușii în 2018. În orice caz, corupția familiei Biden documentată pe laptop-uri a devenit, dintr-un potențial risc de securitate națională, unul real – pe fondul unui război declanșat de Rusia într-o țară care se învecinează cu aliații NATO.

Familia Biden, serviciile de informații și mass-media coruptă – cea clasică și rețelele sociale – toate împreună sunt vinovate de pericolul cu care se confruntă acum americanii. Biden știa foarte bine cât de compromisă era familia lui și că au existat două laptopuri, nu unul, ce conțineau dovezi ale corupției. Cu toate acestea, Biden a mințit publicul american, cu ajutorul foștilor membri de nivel înalt ai serviciilor de informații, care au semnat scrisoarea ce sugera că scandalul laptopurilor era doar dezinformare rusă.

La fel și FBI care, până în decembrie 2019, a avut acces la laptopul abandonat și, prin urmare, știau și ei că Hunter credea că rușii i-au furat laptopul în vara anului 2018. Până în prezent, nu a existat niciun indiciu că FBI l-ar fi informat pe Joe Biden cu privire la riscul la adresa securității naționale pe care acele laptopuri îl prezintă. Sau dacă agenții FBI l-au informat în timp util pe Biden cu privire la riscuri, asta înseamnă că el a mințit totuși publicul american și a candidat pentru președinție știind ce poate folosi Putin pe post de propagandă.

În ciuda complicității foștilor membri ai serviciilor de informații, minciunile lui Joe Biden nu ar fi contat dacă mass-media și-ar fi făcut treaba și ar fi relatat știrea când încă făcea o diferență. Acum este prea târziu: Biden a ajuns comandantul nostru suprem, iar Putin se prea poate să dețină o grămadă de informații compromițătoare, perfecte pentru scopurile lui propagandistice.

Traducere și adaptare

Tribuna.US