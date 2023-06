Administrația Biden pierde un proces important: Medicii creștini nu pot fi obligați să efectueze avorturi

Joe Biden a pierdut oficial bătălia juridică prin care încerca să impună medicilor creștini să ucidă copii prin intermediul avorturilor, informează Steven Ertelt pentru Life News.

Administrația Biden a renunțat la contestarea deciziei unui tribunal federal care interzice guvernului să oblige medicii și spitalele cu profil religios să efectueze avorturi sau proceduri controversate de schimbare de sex împotriva conștiinței lor și a opiniei lor profesionale.

Reprezentanții medicilor creștini au tras un semnal de alarmă cu privire la un nou mandat pro-avort emis de administrația Biden, care ar putea desființa sistemul de sănătate de tip creștin pe întreg teritoriul SUA.

Oficialii Departamentului de Sănătate și Servicii Sociale al SUA intenționau să revoce o dispoziție a administrației Trump care proteja cadrele medicale pro-viață de obligația de a ucide bebeluși nenăscuți prin avorturi elective și de a efectua proceduri transgender.

Pe 26 august, Curtea de Apel a Circuitului 5 a anulat mandatul de avort al lui Biden, hotărând că medicii cu convingeri creștine nu pot fi obligați să efectueze proceduri precum avortul, care le încalcă aceste convingeri.

Într-un caz separat, o coaliție de spitale catolice, o universitate catolică și călugărițe catolice care administrează centre de asistență medicală pentru bătrâni și săraci au dat în judecată guvernul federal pentru a anula mandatul, iar o instanță federală a stabilit că mandatul este ilegal, blocând definitiv intrarea sa în vigoare.

Când Administrația Biden a contestat respectiva decizie, Curtea de Apel a Circuitului 8 a menținut decizia instanței inferioare.

Citește și Administrația Biden și abuzurile sale grotești asupra libertății de conștiință

Recent, însă, administrația Biden a lăsat să expire termenul final de apel la Curtea Supremă, punând capăt acestui mandat nociv și ilegal.

„După multiple înfrângeri în instanță, guvernul federal a cedat în privința controversatului său mandat privind procedurile transgender“, a declarat Luke Goodrich, vicepreședinte și avocat Becket.

„Medicii depun un jurământ solemn de a ‘nu face rău’ și nu-și pot respecta acest jurământ dacă guvernul federal îi obligă să efectueze proceduri nocive și ireversibile, împotriva conștiinței și expertizei lor medicale“.

„Acești doctori și spitale cu convingeri religioase oferă servicii vitale pacienților în nevoie, inclusiv asistență medicală gratuită sau la preț scăzut, în valoare de milioane de dolari, pentru persoanele în vârstă, sărace și defavorizate“, a declarat Goodrich.

„Această victorie în instanță reprezintă o victorie pentru pacienți, conștiință și bunul simț“.

Acest caz este a doua acțiune reușită a firmei Becket privind mandatul de avort/transgender. În cazul Franciscan Alliance vs Becerra, Becket a reprezentat o rețea de spitale cu profil religios finanțată de Sisters of St. Francis of Perpetual Adoration și de Christian Medical & Dental Associations.

Becket a obținut câștig de cauză pentru clienții săi în fața Circuitului 5, iar administrația Biden a renunțat, de asemenea, să facă apel la Curtea Supremă împotriva respectivei decizii.

Termenul limită acordat guvernului pentru a face apel la Curtea Supremă a fost 20 iunie.

Ca reacție în urma acestei știri, liderii pro-viață au criticat administrația Biden pentru faptul că încearcă să-i forțeze pe americanii care muncesc din greu să aleagă între a-și pune în practică convingerile și capacitatea de a-și întreține familiile.

„Medicii, asistentele și orice alt cadru medical ar trebui să beneficieze de aceeași protecție constituțională, având libertatea de a trăi și de a lucra într-o manieră conformă cu convingerile lor“, a declarat Matt Bowman, avocat Alliance Defending Freedom.

„Cu toate acestea, reglementarea propusă de administrația Biden ar forța angajații din domeniul medical să efectueze proceduri care le încalcă în mod direct convingerile religioase sau riscă să își piardă locul de muncă“.

Citește și Administrația Biden propune o regulă care îi va obliga pe medicii creștini să ucidă bebelușii prin avort

Susținătorii avortului se declaraseră încântați de mandatul lui Biden. Jacqueline Ayers, vicepreședinte de politici, organizare și campanie al Planned Parenthood, a declarat pentru Politico că sunt încântați de noua reglementare a administrației Biden.

Răstălmăcind lucrurile, ea a criticat protecțiile privind conștiința, acuzând că ar fi „discriminatorii“.

„Întrucât politicienii de stat continuă să îi priveze pe oameni de drepturile și libertățile lor sexuale și reproductive, este imperativ ca administrația Biden-Harris să revoce această politică discriminatorie și să asigure accesul cetățenilor la asistența medicală și la informațiile de care au nevoie, atunci când au nevoie“, a iterat Ayers.

„Așteptăm cu nerăbdare să aflăm mai multe despre noua prevedere și suntem încântați de acest pas înainte“.

A obliga medicii și asistentele să ucidă copii nenăscuți, fiind altfel pasibili să-și piardă locul de muncă, constituie adevărata discriminare, iar militanții pro-viață îl îndeamnă pe președinte să renunțe la planul său.

„Ceea ce se întâmplă este un abuz ilegal și grosolan al ramurii executive și îndemnăm administrația să retragă imediat această propunere nocivă“, a declarat Bowman.

Liderii pro-viață se temeau că Biden se va strădui să anuleze libertatea religioasă a cadrelor medicale pro-viață, după ce administrația sa a renunțat anul trecut la un proces în apărarea unei asistente medicale pro-viață care ar fi fost forțată să participe la un avort.

Asistenta din Vermont a declarat că a fost păcălită să participe la un avort electiv, deși medicii știau că nu este de acord cu asta; ea a precizat că i s-a spus că va oferi asistență medicală unei paciente care a suferit un avort spontan.

Tribuna.US