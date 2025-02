Administrația Trump: Elon Musk nu are autoritatea de a lua decizii guvernamentale

Elon Musk nu este un angajat oficial al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) și nu are „nicio autoritate formală de a lua decizii guvernamentale”, conform unui document depus în instanță de Casa Albă.

Cel mai bogat om din lume este văzut ca șeful de facto al DOGE, creat de președintele Donald Trump, care a încercat să reducă drastic cheltuielile guvernamentale, inclusiv prin mii de reduceri de locuri de muncă. Trump a anunțat în noiembrie că „marele Elon Musk… va conduce Departamentul de Eficiență Guvernamentală”.

Potrivit declarației depuse luni, 17 februarie, de Joshua Fisher, directorul Biroului de Administrație, Musk „este angajat al Casei Albe… ca angajat guvernamental special fără carieră” și „consilier senior al președintelui”.

„Ca și alți consilieri seniori de la Casa Albă, domnul Musk nu are nicio autoritate reală sau formală de a lua el însuși decizii guvernamentale. Dl Musk poate doar să îl consilieze pe președinte și să comunice directivele președintelui”, a declarat Fisher.

„US DOGE Service este o componentă a biroului executiv al președintelui. Organizația temporară a US DOGE Service se află în cadrul US DOGE Service. Ambele sunt separate de Biroul Casei Albe”, a declarat el în dosar. „Dl Musk este un angajat al Biroului Casei Albe. El nu este un angajat al US DOGE Service sau al US DOGE Service Temporary Organization. Dl Musk nu este administratorul temporar”.

Declarația lui Fisher a fost făcută în cadrul unui proces intentat împotriva lui Musk de 14 state americane.

