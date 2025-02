Conservatorii trebuie să se debaraseze de Andrew Tate, „un proxenet cu influență”

„Dacă pretinzi că susții valorile biblice, tradiționale și americane, ai obligația morală de a-i pune lui Andrew Tate întrebări dificile despre comportamentul și convingerile sale”

Ben Shapiro, cunoscutul om de media conservator, co-fondator al The Daily Wire, le cere conservatorilor să se debaraseze de Andrew Tate și de influența lui în rândul tinerilor și a celor de dreapta, în general.

„Dreapta ar trebui să-l abandoneze pe Andrew Tate. Dacă pretinzi că reprezinți valorile biblice, tradiționale și americane, ai obligația morală de a-i pune lui Andrew Tate întrebări dificile despre comportamentul și convingerile sale – nu de a-l ajuta să-și rescrie trecutul în timp ce se delectează cu exact acele păcate pe care conservatorii le urăsc”, comentează Shapiro pe pagina lui de Facebook.

Andrew Tate, un proxenet cu influență

Ben Shapiro postează acest comentariu preluând o altă opinie despre interesul bizar al conservatorilor pentru frații Tate, autorul fiind Christopher Ferguson Rufo, un activist conservator american, membru al consiliului New College of Florida și senior fellow la Manhattan Institute for Policy Research. Este un oponent al teoriei rasiale critice.

„Dreapta trebuie să fie mai selectivă în ceea ce privește persoanele pe care le primește în firmament. Conservatorii au fost excluși din instituțiile de elită atât de mult timp, încât mulți vor accepta orice celebritate care semnalează opoziția față de stânga – chiar și un proxenet obișnuit cu un public numeros pe rețelele sociale”, scrie Rufo.

Rufo face acest comentariu pe baza unor postări recente ale lui Andrew Tate, în care acesta susține că „nu ești un învingător dacă toți copiii tăi provin de la o singură femeie”.

„Am 6 copii cu 3 femei. Ce spune asta despre mine? Că sunt un erou”, bravează Andrew Tate.

De-a lungul timpului, Ben Shapiro și alți comentatori conservatori au atras atenția asupra influenței toxice pe care Andrew Tate o are în rândul tinerilor pe tot globul, prin intermediul social media.

Pe de altă parte, alți comentatori conservatori i-au oferit o platformă lui Andrew Tate – Tucker Carlson și Candace Owens – atrăgând critici severe la acel moment.

Nu poți fi creștin și să îl admiri pe Andrew Tate

„Dacă ești un creștin care îl promovează pe șarlatanul Andrew Tate atunci când pretinde că este un fel de guru al masculinității conservatoare, în ciuda dovezilor incontestabile că este (în cel mai bun caz) un pornograf/proxenet, nu vreau să am de-a face cu tine”, scria Jayme Metzgar în 2023.

Jayme este contributor senior la publicația conservatoare The Federalist și membru al Alliance Defending Freedom. Ea este fondatoarea și președinta organizației Romania Reborn, o organizație creștină non-profit care se ocupă cu plasarea copiilor abandonați în familii adoptive.

„Isus – adevăratul și perfectul model de masculinitate – a avut câteva cuvinte de spus despre oamenii ca Andrew Tate”, continuă Jayme. „Păziţi-vă de proroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori” – Matei 7:15.

Care este meritul din viața lui Andrew Tate care i-ar da orice fel de platformă ca lider de opinie pentru creștini, conservatori sau oricine altcineva? Îmi este greu să cred că orice creștin de peste 12 ani ar putea fi atât de lipsit de discernământ încât să ignore viața acestui om și să se uite doar la ceea ce spune”.

Admirat de unii conservatori, Andrew Tate tratează femeile într-un mod toxic și obscen

„Multe lucruri pe care le spune despre mișcarea feministă sunt reale, la fel criticile lui cu privire la faptul că Stânga distruge aceste instituții sănătoase ale societății, dar în loc să încerce să refacă și împuternicească aceste instituții, răspunsul lui este unul de toxicitate masculină”, spunea Ben Shapiro în 2023.

Practic, Andrew Tate spune că „trăim într-o nouă lume, iar modelul de masculinitate pe care vreau să-l modelez nu este acela de a mă căsători, a avea copii, să clădesc un cămin, să-mi susțin comunitatea. În schimb, comportamentul pe care îl voi modela este acela de a fi toxic masculin, folosind femeile. Dacă femeile sunt încă atrase de bărbații de succes, eu o să fiu acel bărbat și apoi o să mă culc cu cât mai multe femei, pentru acces sexual, o să am un Lamborghini, o casă frumoasă, o să locuiesc în România – o să fac tot ce vreau să fac, pentru că așa arată instinctele agresive ale unui bărbat liber. Fiindcă am fost eliminați din aceste instituții societale de către femei, ar trebui să aspirăm la asta”.

Acest mod de gândire al lui Andrew Tate i-a atras pe mulți conservatori, pentru că au văzut diagnosticul lui și faptul că mult din ceea ce spune despre feminism este adevărat, determinându-i să spună că „este unul de-al nostru”.

„Soluțiile pe care le oferă Andrew Tate nu sunt bune, multe dintre lucrurile pe care i le spune lui Tucker Carlson, de exemplu, nu se regăsesc și în felul în care el își trăiește viața.

De ce sunt acuzați frații Tate

Frații Tristan și Andrew Tate sunt trimiși în judecată de DIICOT pentru acuzații de trafic de persoane și viol în formă continuată, constituirea unui grup infracțional și lovire și alte violențe, dar și instigarea altora la aceleași fapte. Mai mult, procurorii îi mai acuză pe cei doi de acces ilegal la sistem informatic și alterarea integrității datelor informatice.

Tristan și Andrew Tate ajung în instanță împreună cu două femei. Cei patru sunt acuzați că au creat un grup infracțional pentru trafic de persoane în România, Statele Unite ale Americii și Marea Britanie.

Metoda loverboy și acuzațiile din dosarul fraților Tristan și Andrew Tate

Metoda loverboy, la care se bănuia că a apelat și Andrew Tate, e probabil cea mai folosită practică de racolare a, în general, femeilor în rețelele de trafic de persoane. Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane subliniază că acesta este modul prin care traficanții de persoane se folosesc de atașamentul emoțional al unei femei pentru a o exploata.

Prin metoda loverboy, cel care vrea să traficheze va căuta persoane vulnerabile, eventual din medii defavorizate, care nu au un cămin stabil și cu goluri emoționale masive. Abuzatorul îi va declara iubire nemărginită victimei, îi va face promisiuni, îi va promite un trai de vis și mai ales o siguranță emoțională pe care victima nu o are în viața ei.

„Persoanele vătămate au fost recrutate de cetățenii străini, prin inducere în eroare cu privire la intenția de a întemeia o relație de căsătorie / concubinaj și existența unor sentimente reale de iubire (metoda loverboy)”, se arată în comunicatul DIICOT.

Odată ce reușeau asta, erau transportate și plasate în case din Ilfov. Acolo recurgeau la acte de violență fizică și constrângere psihică (intimidare, supraveghere constantă, control și invocarea unor pretinse datorii).

„Au fost exploatate sexual de membrii grupului prin obligarea la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării prin intermediul unor platforme de socializare de materiale având un astfel de caracter”.

Procurorii arată că, în martie 2022, una dintre persoanele vătămate a fost violată. Iar în octombrie 2021, o altă victimă a refuzat să mai facă materiale pornografice și a fost bătută.

Dintre cele șapte victime, trei s-au constituit parte civilă în procesul penal.

În prezent, Andrew și Tristan Tate sunt sub control judiciar în București și nu au voie să părăsească România.

Foto: Anything Goes With James English/Wikimedia Commons

