Adrian Papahagi: De ce îi deranjează pe activiștii obraznici ai zilei intelectualii clasic-liberali, creștin-democrați și conservatori?

De ce îi enervăm pe progreseii sexomarxiști?, comentează Adrian Papahagi pe pagina sa de Facebook.

Fiindcă e imposibili să fim asociați abuziv cu Putin (asta e scurtătura seraliștilor ca Ioniță, Tapalagă, Dan Alexe sau Raețchi).

Teodor Baconschi a semnat scutul anti-rachetă la Casa Albă, are doctorat în Franța, l-a adus pe Ioan Paul II în România, este comandor al Legiunii de Onoare. Are un track-record occidental incontestabil, ceea ce nu-l împiedică să fie totodată un rafinat teolog ortodox.

Dragoș Aligică predă teorii economice liberale în America, a publicat la Cambridge, e liberal pur-sânge. A fost creierul Institutului de Studii Populare, care a încercat să ofere o coloană vertebrală dreaptă/de dreapta fostului PDL (actualul PNL pare să nu mai simtă nevoia unei școli politice).

Patapievici a deschis ICR spre lume, e filo-occidental sadea. A publicat cele mai briliante eseuri în apărarea civilizației europene și creștine, a scris strălucit despre Dante și despre timpul nostru.

Neamțu are studii la München și Durham, doctorat la Londra, e americanofil și conferențiază în SUA. A scris zeci de studii și volume despre marii gânditori ai tradiției occidentale. Știe mai multe despre Spinoza decât Mark Rutte, și mai multe despre tradiția intelectuală a Americii decât Joe Biden.

Și eu, fiul unui imens italienist, am un doctorat la Sorbona, unde am predat patru ani, am făcut post-docs în UK, conferențiez constant în SUA, Anglia, Elveția, Germania, Austria, predau la Roma, sunt profesor de engleză, germanist și latinist.

Cu toții, și toți prietenii noștri, am sprijinit mereu politica democratică, atlantistă, europenistă (Băsescu vs USL). Conferințele noastre pe teme politice au avut loc sub egida Fundațiilor Konrad Adenauer, Hanns Seidel sau Luigi Sturzo (creștin-democrate), Mercatus Center sau Acton Institute, instituții conservatoare, creștin-democrate sau liberale.

Am publicat cărți serioase, nu postări pe Facebook, despre Părinții Bisericii, Boethius, Dante, Shakespeare, sau, mai aproape de noi, William F. Buckley Jr, Jaroslav Pelikan, Elinor Ostrom.

Cunoaștem tradiția culturală și intelectuală a Europei și Americii suficient de profund încât să demontăm clișeele și caricatura seraliștilor stângiști, cu studii incerte și cunoștințe aproximative.

De aceea spumegă și ne înjură: fiindcă le stricăm caricatura progresiști-europeni vs conservatori-putiniști; fiindcă le expunem marxismul camuflat, incultura obraznică, urechismul îndreptățit.

Fiindcă suntem ce ei nu sunt: savanți recunoscuți în SUA și Europa, și totodată fideli tradiției națiunii noastre și Bisericii în care am fost botezați.

