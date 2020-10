Alegeri 2020: Joe Biden: „Candidez pentru Senat, votați-mă!”

Joe Biden, candidatul Democrat la președinția SUA, uită pentru ce poziție candidează. Din nou. Acesta nu este un atac și nici o opinie medicală asupra capacității sale fizice sau mentale, ci o constatare a momentelor sale repetitive când, să fim respectuoși, pierde legătura cu realitatea.

„Trebuie să lăsăm diferențele, pentru asta candidez. Candidez ca un mândru democrat pentru Senat”, a spus Biden luni la un eveniment electoral în Toledo, Ohio.

Joe Biden: "I'm running as a proud Democrat for the Senate" pic.twitter.com/7LTFdJQMgF

Nu este prima dată când Biden face această afirmație. A mai făcut-o și în februarie 2020.

Tot luni, Joe Biden a uitat numele senatorului Mitt Romney, încercând să explice de ce se opune ideii ca Democrații să atace credința catolică a judecătoarei Amy Coney Barrett, aflată în procedura Senatului pentru confirmarea la Curtea Supremă.

„S-ar putea să vă amintiți, am avut probleme când am candidat împotriva acelui senator care era mormon, guvernator”, a spus Biden. Dacă ar fi fost altă persoană, mai puțin mainstream, ar fi fost de înțeles eroarea.

Joe Biden is having a normal one, completely forgetting Mitt Romney's name.

"I got in trouble when we were running against that senator who was a Mormon, the governor."pic.twitter.com/5afX0gv6tb

— The First (@TheFirstonTV) October 12, 2020