„Am scăpat din România comunistă. Recunosc semnele timpurii ale persecuției religioase”

Ne aflăm „într-un moment critic al istoriei noastre comune”, scrie Virginia Prodan pentru The Daily Wire.

Virginia Prodan este avocată internațională specializată în drepturile omului, autoare a bestsellerului autobiografic „Saving My Assassin” (Salvându-mi asasinul), gazdă a podcastului „Courageous Leadership with Virginia Prodan”, speaker și scriitoare. În calitatea sa de ambasador al Consiliului Prezidențial pentru Radiodifuzorii Religioși Naționali, membru al Consiliului Consultativ al Liderilor Creștini Americani pentru Israel și avocat aliat al Alliance Defending Freedom, ea abordează amenințările la adresa libertății de exprimare, apără drepturile organizațiilor religioase non-profit și militează pentru libertățile garantate de Primul Amendament.

Prodan a avertizează că „persecuția creștinilor este deja aici în America”, iar „națiunea noastră devine un loc periculos pentru credincioșii devotați”.

Amintiri din România comunistă

Autoarea povestește viața sub regimul comunist:

„Am crescut în România comunistă, unde libertățile pe care le experimentăm acum în America fuseseră furate de la cetățeni. A vorbi adevărul însemna închisoare, tortură și chiar moarte. Guvernul căuta să controleze fiecare gând, fiecare cuvânt, fiecare respirație”.

Regimul descris includea un control strict al organizațiilor religioase: „Regimul lui Nicolae Ceaușescu controla organizațiile religioase prin numirea de lideri loiali, restricționarea activităților și naționalizarea proprietăților”.

Mai mult, ateismul era promovat „prin educație și propagandă, prezentând creștinismul ca demodat”.

Autoarea avertizează că nerespectarea cerințelor puterii putea conduce la „închisoare, pierderea locului de muncă sau moarte”.

Paralele între trecut și prezent

Deși recunoaște că „extinderea și natura persecuției diferă semnificativ între regimurile comuniste și societatea americană contemporană”, autoarea vede „paralele în experiențele de marginalizare, presiune la conformare și lupte pentru exprimare”.

Potrivit ei, provocările cu care se confruntă creștinii astăzi „se manifestă inițial prin presiuni sociale și culturale, mai degrabă decât prin persecuție fizică”.

Apel la acțiune

„Trebuie să luăm atitudine acum pentru persecutați — nu numai ca indivizi, ci ca un front unit pentru frații și surorile noastre din întreaga lume. Cetățenii care au libertatea de a pleda pentru schimbare trebuie să pună presiune pe factorii de decizie să întărească libertatea religioasă globală”.

Instituții, biserici și cetățeni de rând sunt chemați să își folosească vocea și drepturile constituționale „pentru a proteja libertatea și a susține adevărul”.

Prodan evocă propria sa experiență ca avocat pentru drepturile omului în România comunistă, explicând cum a participat la apărarea creștinilor — un efort care a atras atenția asupra situației din România la nivel internațional.

Virginia Prodan invită societățile libere la solidaritate, vigilență și acțiune — în amintirea celor persecutați și pentru a împiedica repetarea istoriei.

„Folosirea vocii și a drepturilor constituționale pentru a adresa petiții guvernului nostru este singura modalitate de a ne proteja libertatea și de a apăra adevărul. Dacă nu ne folosim vocea astăzi, riscăm să fim reduși la tăcere mâine. Când adevărul este distorsionat, libertatea se estompează. Rugați-vă pentru discernământ într-o lume întunecată de minciuni. Trăiți cu curaj, spuneți adevărul cu dragoste, pentru că adevărata libertate provine din prezența lui Dumnezeu, care a fost alături de America încă de la fondarea ei. Amintiți-vă, dacă prezența lui Dumnezeu se estompează, la fel se va întâmpla și cu libertatea noastră”.

