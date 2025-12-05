Alegătorii ar fi recunoscători pentru mai puțin zgomot politic

Tot ce par să audă în zilele noastre sunt urlete fără sens despre lucruri fără importanță sau nebunii. Între timp, dorințele și nevoile lor reale rămâ

Politica din America de astăzi este mult prea zgomotoasă și mult prea măruntă. Obiceiurile liderilor serioși par să fi fost abandonate în favoarea unor comportamente din ce în ce mai exotice pe rețelele de socializare, scrie WSJ.

Asistăm la apariția unei noi clase de artiști politici. Aceștia vor să fie în centrul atenției naționale, creând haos și conflicte, șocând sensibilitățile și dezlănțuind pasiuni întunecate. Munca grea de legiferare, de a răspunde nevoilor reale ale americanilor, nu prezintă prea mult interes.

În schimb, ei concurează pentru a vedea cine poate spune cele mai scandaloase și provocatoare lucruri. Scopul lor este să obțină mai multe postări, mai multe vizualizări și mai multe reacții – pozitive sau negative, nu contează.

Podcasterul Nick Fuentes este un exemplu elocvent. El a fost încurajat de recentul său interviu cu Tucker Carlson, care i-a făcut pe plac. Așadar, liderul în vârstă de 27 de ani al „Armatei Groyper” formată din tineri fanatici a anunțat săptămâna trecută că intenționează să facă valuri în alegerile de anul viitor. El face presiuni pentru ca mișcarea sa să „se infiltreze în politică” cu ajutorul American First Foundation, o instituție care oferă, printre altele, „resurse pentru alegerile de la jumătatea mandatului”, astfel încât el să poată „îndruma oamenii” cu privire la „pe cine să voteze”.

Doar candidații idioți ar accepta sprijinul unui antisemit și negator al Holocaustului, cu o slăbiciune pentru Adolf Hitler și Joseph Stalin. Dar Fuentes nu se așteaptă cu adevărat să fie vedeta mitingurilor electorale. Proaspăt ieșit din apariția sa la unul dintre cele mai importante podcasturi din țară, Fuentes vede o șansă de a normaliza fanatismul și ura. El nu poate adopta legi, dar poate genera titluri și atrage atenția asupra sa.

Problema nu se limitează la podcasteri. Reprezentanta Marjorie Taylor Greene (R., Ga.) este specializată în teorii conspiraționiste ciudate. Una dintre primele idei nebunești care a atras atenția națională a fost sugestia ei că sateliții, posibil controlați de familia Rothschild, au provocat incendiile forestiere din California. După laserele spațiale evreiești, lucrurile s-au înrăutățit.

Vinerea trecută, când și-a anunțat demisia din Congres, ea a deplâns faptul că cinci proiecte de lege importante pe care le-a sponsorizat nu au fost niciodată luate în considerare. Asta pentru că și-a petrecut anii în Congres concentrându-se pe rețelele sociale, nu pe munca serioasă de legiferare. Proiectele de lege nu sunt adoptate doar pentru că cineva depune un proiect. Este nevoie de muncă susținută și grea. Greene nu a încercat niciodată acest lucru, dar a reușit să devină cunoscută spunând lucruri bizare. Ea este o artistă de performanță, nu o legislatoare serioasă.

Cu toate acestea, persoana cea mai responsabilă pentru accelerarea tendinței figurilor politice de a se concentra pe rețelele sociale este președintele. Având în vedere dominația online a lui Donald Trump, chiar și democrații și republicanii, în general sensibili, au încetat să mai fie serioși și au început să caute mai multe retweeturi și followeri.

Luați ca exemplu cei șase democrați din Congres, toți veterani ai armatei sau ai CIA, care au lansat săptămâna trecută un videoclip în care încurajau personalul militar în serviciu activ să „refuze ordinele ilegale” ale domnului Trump.

O singură problemă: niciunul dintre cei șase nu a putut numi în videoclip niciun ordin ilegal emis de Trump. Ce jenant! Dar sugerarea că au existat „ordine ilegale” a fost suficientă pentru a le oferi celor șase din videoclip ocazia de a-și mări numărul de urmăritori pe rețelele sociale.

Necesitatea și înțelepciunea videoclipului lor sunt extrem de discutabile. Dar ceea ce este cert este că răspunsul lui Trump a fost scandalos. El a atacat videoclipul pe Truth Social: „Este foarte grav și periculos pentru țara noastră. Nu putem permite ca vorbele lor să rămână fără răspuns. COMPORTAMENT REVOLTĂTOR DIN PARTEA TRĂDĂTORILOR!!! SĂ-I ÎNCHIDEM???”

Pedeapsa pentru trădare poate fi moartea, iar pentru trădare, până la 20 de ani de închisoare. Totul pentru că au spus ceea ce membrii armatei știu deja că este responsabilitatea lor. Acum, FBI-ul vrea să îi interogheze pe cei șase din videoclip. Pentagonul îl anchetează pe unul dintre ei, senatorul Mark Kelly (D., Arizona), și a declarat că l-ar putea rechema în serviciul activ „pentru a fi judecat de curtea marțială sau pentru măsuri administrative”. Senatorul folosește acum acest lucru pentru a strânge fonduri online.

Un comandant suprem care cere execuția sau închisoarea membrilor Congresului pentru un videoclip este uluitor. Dar aceste evenimente explozive, dar absurde, au devenit ceva obișnuit. Nu ar trebui să fie așa. Atât videoclipul, cât și reacția președintelui sunt ridicole. Chiar și secretarul de presă al președintelui a recunoscut că Trump nu voia să execute Video Six. Atunci de ce a scris acea postare pe Truth Social?

Făcând acest lucru, președintele a ratat și o ocazie valoroasă de a vorbi despre lucruri care afectează familiile reale, irosind atenția națională pe ceva de care majoritatea oamenilor nu le pasă. Este suficient de inteligent pentru a ști acest lucru, dar, aparent, nu a putut rezista tentației.

Lipsa de încredere a americanilor în instituțiile noastre poate fi, în parte, o reacție la cât de zgomotos este discursul nostru politic și cât de preocupat este de chestiuni fără sens. Este probabil ca discursul să devină și mai zgomotos și subiectele și mai idioate până când cineva va arăta o cale mai bună. Probabil că vor trece ani până atunci. Schimbarea va necesita o nouă generație de lideri cu valori și sensibilități diferite.

Dar cu cât cineva începe mai repede, cu atât mai repede vom scăpa de asta. Iar alegătorii vor fi recunoscători.

