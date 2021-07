Am zburat în California și a fost ca și cum m-aș întoarce în trecut

Timp de citire: 3 minute

După ce am petrecut vara până acum în Florida, în week-end am zburat în Los Angeles pentru nunta unei prietene, scrie Elle Reynolds pentru The Federalist.

De fapt, am zburat în Los Angeles și apoi am condus până în Nevada pentru nuntă – prietenii mei au fost obligați să-și mute nunta pentru că restricțiile impuse de guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, nu permiteau evenimentele și adunările publice în California.

Ajungând în California, unde Newsom a permis în cele din urmă afacerilor să se redeschidă pe 15 iunie, după mai mult de un an de lockdown, am simțit că mă întorc cu un an în urmă, la cum arătau și alte orașe din SUA la începutul lui 2020. Persoanele care purtau măști peste tot și magazinele care anunțau că sunt „deschise” erau imaginea obișnuită în alte părți ale țării anul trecut, dar aceasta este încă imaginea actuală din Los Angeles și chiar în unele părți rurale ale Californiei.

Deși purtarea măștii este doar o recomandare acum, nu o obligație, mulți oameni purtau măști. O femeie purta masca în timp ce stătea singură în aer liber, așteptând să traverseze strada. O altă femeie purta mască în timp ce făcea jogging. Un bărbat care vindea flori pe marginea autostrăzii, într-un soare fierbinte, purta o bandană pe post de mască.

Când unii dintre prietenii mei s-au oprit să mănânce la un restaurant în Rowland Heights, un anunț pe ușă cerea chiar și persoanelor vaccinate să poarte mască și toată lumea din interior se conformase. Când doi dintre prietenii mei nu aveau măști la ei, un necunoscut a ieșit la mașină și le-a adus două măști pentru a putea fi serviți.

Până și în zonele rurale, cum ar fi Lone Pine, California – cu o populație de aproximativ 2000 de locuitori – rămășițele culturii măștii au fost surprinzător de puternice. În timp ce majoritatea oamenilor nu purta măști, unii o făceau.

La un stand de burgeri, care părea a arăta din anii 1950, toate scaunele din interior erau strânse și un anunț indica „vă rugăm să purtați mască înainte de a intra…dacă sunteți văzut fără mască vi se va cere să plecați”.

„Foarte puțini oameni pe care îi cunosc spun că le place să poarte masca”, îmi spuneau prietenii pe care i-am vizitat. Mi-au spus că școlile publice din Los Angeles sunt încă departe de a fi complet deschise, iar elevii care ajung să participe la cursuri în persoană sunt încă obligați să poarte mască.

Măștile nu au fost singurul semn al unei recuperări din Covid rămasă în urmă. Tot în Los Angeles, un anunț al unei biserici indica „serviciu religios hibrid în interior și în aer liber”. Un ecran al unui liceu afișa „practicați distanțarea socială” și „spălați-vă pe mâini”. Farmaciile încă ofereau proeminent testare Covid.

Nenumărate restaurante au afișat anunțuri masive prin care le spun clienților „suntem deschiși pentru cină”, „ne-am întors” și „acum suntem deschiși pentru cină”. În Florida, am ieșit la cină pentru prima dată pe 23 mai 2020. Iar californienii fac abia acum acest lucru, la mai mult de 13 luni după Florida.

Aeroportul din Los Angeles continuă să aibă separatoare de plexiglas între scaunele din sălile de așteptare. Aeroportul era aglomerat: un semn al sărbătorii din week-end și un boom întârziat de redeschidere, de asemenea. O altă reflectare a situației din California este prețul ridicat al combustibilului: 5.59$ pe galon.

O ultimă observație din călătoria mea este lipsa drastică a forței de muncă indusă de lockdown și care a afectat și companiile aeriene. După ce zborul meu din Orlando a fost întârziat, am mers la biroul companiei pentru a-mi schimba biletul doar pentru a găsi un anunț care-mi spunea că trebuie să merg la poarta de îmbarcare pentru asistență.

Când mi-am găsit poarta, agentul asista un bărbat aflat în aceeași situație ca mine și ne-a trimis pe amândoi înapoi la biroul companiei, promițând că va veni cineva curând. Nu a apărut nimeni, așa că am mers să verific noua poartă de unde se presupunea că va zbura avionul meu. Nu era nimeni nici acolo.

Pe măsură ce afacerile mari și mici americane încearcă să revină din lockdown-urile impuse, statele albastre precum California permit abia acum societății să iasă din tema indusă de guvernul local. Guvernatorii democrați precum Newsom și-au ținut statele în urmă cu un an față de restul țării și acest lucru se vede.

