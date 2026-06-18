America la 250 de ani: De ce atât de mulți și-au pierdut încrederea în ea

Diferența dintre a critica America și a respinge America ar putea determina viitorul națiunii În timp ce America se pregătește să-și sărbătorească

Diferența dintre a critica America și a respinge America ar putea determina viitorul națiunii

În timp ce America se pregătește să-și sărbătorească cea de-a 250-a aniversare, un nou sondaj relevă ceva ce ar fi fost aproape de neimaginat cu doar o generație în urmă.

Conform unui sondaj realizat de Universitatea Elon, aproximativ două treimi dintre americani afirmă că ar prefera să locuiască în Statele Unite decât în orice altă țară.

Acesta este un lucru liniștitor.

Ceea ce nu este deloc liniștitor este faptul că, în rândul democraților, 55% ar prefera să locuiască în altă parte. Doar 10% dintre republicani împărtășesc aceeași părere.

Să ne gândim la asta pentru o clipă.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Majoritatea democraților ar prefera să trăiască într-o altă țară decât cea care a adus mai multă libertate, prosperitate, inovație și oportunități decât orice altă națiune din istoria omenirii.

Sondajul ridică o întrebare incomodă: oare excepționalismul american este pe cale de dispariție?

De-a lungul majorității istoriei noastre, patriotismul nu a fost o chestiune partizană. Americanii aveau opinii diferite cu privire la impozite, războaie, imigrație, religie și nenumărate alte chestiuni. Cu toate acestea, majoritatea împărtășeau convingerea comună că America era un loc special.

Nu perfect. Nu fără cusur.

Special.

Milioane de oameni au traversat oceanele pentru a ajunge aici. Alții au riscat închisoarea sau moartea fugind de regimurile comuniste pentru a ajunge pe țărmurile americane. Puțini oameni și-au petrecut viața punând la cale planuri elaborate de evadare din Statele Unite. Ei au fugit spre America.

Astăzi, însă, multor americani li s-a predat o poveste cu totul diferită.

În loc să privească America ca pe cea mai mare poveste de succes a istoriei, li se predă să o vadă în primul rând ca pe un catalog de păcate: sclavia, rasismul, colonialismul, inegalitatea, privilegiile, opresiunea și distrugerea climei.

Cel mai mare eșec moral al Americii — sclavia — a fost în cele din urmă înfruntat printr-un război civil sângeros care a costat peste 600.000 de vieți. Puține națiuni au vărsat atât de mult sânge pentru a-și corecta propriile greșeli.

Fiecare națiune are defecte. America cu siguranță le are. Dar numai în America modernă există instituții educaționale și culturale întregi care s-au dedicat convingerii cetățenilor că țara lor este deosebit de rea.

Rezultatul nu ar trebui să surprindă pe nimeni.

Oamenii cărora li se insuflă ura față de istoria țării lor ajung, în cele din urmă, să urască țara însăși.

Sondajul Elon a relevat că americanii sunt mândri de națiunea lor, dar din ce în ce mai pesimiști în privința viitorului acesteia. În același spirit, Rasmussen Reports a constatat că doar aproximativ o treime dintre alegătorii potențiali consideră că țara se îndreaptă în direcția corectă.

Motivele variază în funcție de afilierea politică.

Mulți democrați sunt convinși că America rămâne sistematic injustă. Ei văd rasismul la fiecare colț, inegalitatea economică ca dovadă a opresiunii și schimbările climatice ca o amenințare existențială. Din ce în ce mai mulți privesc cu ochi buni socialismul, o ideologie care a eșuat în repetate rânduri oriunde a fost încercată.

Republicanii au un alt set de preocupări.

Mulți consideră că instituțiile guvernamentale au devenit corupte, sunt folosite ca arme și, în mare măsură, nu răspund în fața nimănui. Au asistat ani de zile la falsele acuzații de coluziune cu Rusia, la urmăriri penale selective, la încercări de cenzură și la utilizarea abuzivă a legii îndreptată împotriva oponenților politici. Ei văd o birocrație federală care pare adesea mai interesată de menținerea propriei puteri decât de a servi interesul public.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Mulți susținători ai lui Trump se tem că sistemul este atât de adânc înrădăcinat încât nici măcar victoriile electorale nu ar putea fi suficiente pentru a-l reforma.

Diagnostice diferite. Același simptom.

O pierdere tot mai mare a încrederii.

Există însă o distincție importantă între a crede că America se îndreaptă pe un drum greșit și a crede că America însăși este problema.

Prima atitudine este patriotism.

Cea de-a doua este cu totul altceva.

Patrioții își critică țara pentru că doresc să o îmbunătățească. Ei recunosc defectele, rămânând în același timp recunoscători pentru binecuvântările de care se bucură. În relații, acest lucru se numește critică constructivă.

Cei care privesc America în primul rând ca pe o forță opresivă trec adesea de la critică la dispreț.

Există o diferență profundă între a spune că America a făcut lucruri rele și a spune că America este fundamental rea. Prima afirmație ține de istorie. A doua ține de ideologie.

De zeci de ani, americanii au văzut vedete amenințând că vor părăsi țara de fiecare dată când alegătorii aleg un președinte republican.

Când a câștigat George W. Bush, plecau.

Când a câștigat Donald Trump, plecau.

Mulți nu și-au făcut niciodată valiza, precum Barbra Streisand și Cher.

Alții au plecat pentru scurt timp, înainte de a se întoarce în liniște, așa cum a făcut Ellen DeGeneres.

Cu toate acestea, mulți par dornici să condamne tocmai țara care le-a permis să aibă succes.

Problema mai amplă se extinde mult dincolo de Hollywood.

O națiune nu poate supraviețui dacă își pierde încrederea în sine.

Natura urăște vidul.

Când mândria față de propria națiune dispare, altceva umple inevitabil acel vid. Istoria oferă numeroase exemple.

Oamenii au în continuare nevoie de sens. Au în continuare nevoie de identitate. Au în continuare nevoie de ceva mai mare decât ei înșiși.

Dacă nu mai găsesc asta în familie, credință, comunitate și țară, o găsesc adesea în ideologie.

Acest lucru ajută la explicarea ascensiunii politicii identitare, a culturii victimismului și a mișcărilor politice din ce în ce mai radicale. Aceste mișcări funcționează adesea mai puțin ca filosofii politice și mai mult ca religii de substituție, cu tot cu doctrine, erezii și ritualuri de mărturisire publică.

O societate care încetează să mai învețe recunoștința ajunge, în cele din urmă, să învețe nemulțumirea.

O societate care încetează să mai celebreze realizările ajunge, în cele din urmă, să se concentreze pe resentimente.

Ironia este greu de trecut cu vederea. Adesea, aceștia sunt indivizi care au acumulat avere și faimă extraordinare în cadrul sistemului american. Libertatea de exprimare le-a permis să se exprime. Piețele libere le-au permis să se îmbogățească. Publicul american i-a transformat în vedete.

O societate care își pierde încrederea în propria cultură devine vulnerabilă la orice idee la modă care apare.

Există o zicală veche: „Când «acolo» ajunge aici, «aici» devine «acolo».”

America nu a fost niciodată definită de rasă, etnie sau origine. Dimpotrivă, a primit cu brațele deschise noii veniți. A fost definită de un set comun de idealuri. Geniul experimentului american a fost asimilarea.

Oamenii au sosit din toate colțurile lumii și au devenit americani.

Nu grupuri de interese cu nume compuse, care se luptă pentru putere.

Americani.

Ei au îmbrățișat o cultură civică comună, înrădăcinată în libertate, guvernare constituțională, responsabilitate personală și egalitate de șanse.

Această identitate comună a contribuit la transformarea unei populații diverse într-o națiune unită.

Vestea încurajatoare este că majoritatea americanilor încă aleg America.

În ciuda negativismului neîncetat din partea mediului academic, a Hollywoodului, a unei mari părți a mass-mediei și a multor lideri politici, două treimi dintre americani ar prefera în continuare să trăiască aici decât în orice alt loc.

Cea de-a 250-a aniversare a Americii ar trebui să fie mai mult decât o sărbătoare a trecutului. Ar trebui să fie o reamintire a ceea ce a făcut această națiune excepțională încă de la început.

Țările nu rămân mărețe din întâmplare. Ele rămân mărețe pentru că fiecare generație alege să păstreze principiile care au stat la baza succesului lor.

O națiune care își pierde încrederea în sine riscă să piardă mult mai mult decât o alegere. Riscă să piardă însăși civilizația care a făcut-o excepțională încă de la început.