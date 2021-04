Americanii se tem în mod irațional de COVID deoarece clasa conducătoare a exagerat riscurile

„De ce atât de mulți oameni vaccinați se tem în continuare?“ se întreabă David Leonhardt în recentul buletin informativ al New York Times cu privire la „Frici Covid iraționale“.

Răspunsul nu e greu de găsit, analizează TheFederalist.

Leonhardt începe cu o poveste despre judecătorul și profesorul de drept al Universității Yale, Guido Calabresi, care de 30 de ani le spune studenților săi o poveste inventată de el însuși, despre un zeu care a venit în societate pentru a propune oamenilor o invenție care să le facă viața mai bună în aproape toate privințele.

Le-ar oferi mai mult timp de calitate alături de cei dragi și le-ar permite să vadă obiective și să îndeplinească sarcini pe care altfel nu le-ar putea face.

Costul? Zeul va alege 1.000 de tineri pe care îi va omorî.

Profesorul le punea apoi întrebarea studenților săi: „Ați accepta târgul?“ Răspunsul elevilor era aproape întotdeauna „Nu“. „Care-i diferența dintre propunerea asta și automobil?“ întreba apoi Calabresi, dezvăluind morala poveștii.

Leonhardt concluzionează că acceptăm prețul deceselor provocate de automobile, deoarece a fost întotdeauna un aspect al vieții noastre. O lume fără mașini și, prin urmare, fără riscurile asociate, este o lume pe care pur și simplu nu ne-o putem imagina.

Confortabilitatea noastră cu vehiculele, spune Leonhardt, este un exemplu de iraționalitate umană atunci când calculează riscurile. Oamenii tind să se concentreze asupra riscurilor minuscule, cum ar fi accidentele de avioane sau atacul rechinilor, și trec cu vederea activități mult mai riscante, cum ar fi conducerea vehiculelor.

„O modalitate prin care riscul devine vizibil este să fie unul nou“, spune Leonhardt, comparând riscul evident al fabulei lui Calabresi cu COVID-19.

„Aceasta este o idee de bază a fabulei lui Calabresi. El le cere studenților să se gândească dacă ar accepta prețul folosirii vehiculelor în varianta că acestea nu ar exista deja. Faptul că ei spun nu subliniază modalitățile foarte diferite în care tratăm riscurile noi și cele de mult prezente.“

Cu alte cuvinte, am avut mereu mașini, așa că acceptăm riscurile mortale asociate cu condusul, dar virusul COVID este nou și înfricoșător, astfel că obsedăm irațional cu privire la riscurile sale, în feluri în care nu am face-o dacă ar fi un lucru comun din viața noastră zilnică.

Americanii obișnuiau să-și asume riscul

Concluzia lui Leonhardt ar putea fi corectă într-o anumită măsură. Dar adevărul este că vehiculele, care au fost întotdeauna riscante, există, ceea ce înseamnă că la un moment dat americanii au fost dispuși să-și asume acest risc.

La începutul secolului XX, fabula lui Calabresi nu era deloc o fabulă. Era o realitate, iar americanii au decis că merită să-și asume riscul.

Astfel, explicația nu poate fi doar că tratăm diferit „riscurile noi și cele deja existente“. Mai degrabă americanii de astăzi sunt mult mai refractari la a-și asuma riscuri decât predecesorii noștri și, prin urmare, sunt mai paralizați de frică și mai puțin productivi.

Din cauza unui virus, americanii au ales să facă voia celor mai iraționale voci înfricoșate de COVID dintre noi, ceea ce nu numai că ne paralizează și mai tare și ne face mai puțin productivi, ci ne răpește gradual și din libertate.

Spre deosebire de riscurile pe care le presupune condusul, le spune Leonhardt cititorilor săi, virusul Wuhan este tratabil, așa că prindeți curaj. Datorită vaccinurilor, șansele de a ajunge la o stare gravă, spitalizare sau deces din cauza COVID-19 sunt aproape nule.

Transmiterea și chiar și apariția unor cazuri ușoare după vaccinare sunt rare, dar oamenii au în continuare o frică paralizantă față de virus, deoarece este nou și înfricoșător și pentru că depășirea acestor temeri este „grea din punct de vedere psihologic“, spune Leonhardt.

„Este firesc ca atât de mulți oameni vaccinați să aibă în continuare temeri iraționale“.

Teroarea COVID nu este „naturală“

Aici analiza lui Leonhardt se abate aproape complet de la realitate. Temerile iraționale cu privire la COVID-19 nu sunt „naturale“ și nici nu sunt doar rezultatul evidențierii sale și al noutății. Nu este inerent spiritului uman să fii îngrozit de lucruri ce prezintă un risc atât de mic pentru o mare parte a populației.

Aceste frici iraționale sunt fabricate. Sunt insuflate de oameni precum Anthony Fauci, care a spus chiar recent că „Nu, tot nu este OK“, când a fost întrebat dacă americanii vaccinați sau nevaccinați ar putea reveni în interiorul restaurantelor și barurilor. Numărul de infectări este încă „tulburător de mare“, a spus el, alimentând din nou focul terorii COVID ilogice.

„Chiar și după ce vă vaccinați, distanțarea socială, purtarea măștilor vor fi esențiale“, a avertizat în februarie secretarul de presă de la Casa Albă, Jen Psaki . Între timp, corporațiile și guvernul federal fac echipă pentru a vă pune să demonstrați că nu sunteți necurat cu un „pașaport de vaccinare“, astfel încât să nu reprezentați o amenințare existențială pentru concetățenii dvs.

Liderii statelor democrate și birocrații poartă câte două măști, chiar și după ce sunt vaccinați și spun că „este posibil“ să purtăm în continuare măști și în 2022. Iar consilierul COVID al lui Biden afirmă că pandemia din Statele Unite este încă un „uragan de categoria 5“, chiar și după ce milioane de americani au fost inoculați.

Deci nu, nu este „firesc“ ca cei vaccinați să se agațe în continuare de temeri iraționale. Este un rezultat direct al fricii induse și al minciunilor și al unui refuz de a face orice tip de evaluare a riscurilor până nu trece un cocktail Pfizer prin venele cuiva.

Este rezultatul previzibil după un an de retorică terifiantă și date falsificate, în care The New York Times însuși a jucat un rol și continuă să joace.

„Este adevărat că experții consideră că persoanele vaccinate ar trebui să poarte uneori mască, parțial pentru că este o inconveniență minoră care reduce și mai mult un risc mic – și mai ales pentru că contribuie la o cultură a purtării măștii“, spune Leonhardt.

„Este lucrul corect de făcut atunci când majoritatea oamenilor încă nu sunt vaccinați. Dacă sunteți vaccinat, masca este un simbol al solidarității, mai mult decât orice altceva.“

Chiar și atunci când îi îndeamnă pe americani să treacă peste frica lor paralizantă și irațională, Leonhardt face același joc, promovând mesajul „solidarității“ și al „suntem cu toții împreună în asta“.

Noutăți pentru Leonhardt: acțiunile care „contribuie la o cultură de purtare a măștii“, cum ar fi folosirea ei chiar și după vaccinare, sunt aceleași acțiuni care intensifică temerile iraționale ale americanilor.

Împotriviți-vă culturii fricii

Fie pe autorul articolului din Times nu îl duce capul să pună cap la cap aceste lucruri, fie face parte din mass-media și din clasa conducătoare „expertă“ care încă mai dorește ca americanii să creadă în experimentul lor social, astfel încât să poată ține cetățenii normali sub un control strict, în timp ce ei elaborează cultura pe care o doresc de la păstori și oi, de la cei care au și cei care nu au, de la ingineri și roți dințate.

Leonhardt are dreptate în privința unui lucru: majoritatea temerilor COVID sunt complet iraționale. Dar New York Times nu primește laude pentru că a subliniat acest lucru la mai mult de un an după ce lumea a intrat în lockdown și o mulțime de vieți au fost distruse.

Când conservatorii și americanii de bunăcredință au încercat să evalueze riscurile, la început, au fost jupuiți de vii de presa corporativă, care i-a numit egoiști, criminali conspiraționiști și țărănoi.

Iraționalitatea temerilor COVID nu a început cu vaccinul – și nici nu se va termina cu el. Americanii ce nu-și asumă riscuri din ziua de azi au decis în masă că siguranța este primordială, riscul este inacceptabil și, prin urmare, libertatea este periculoasă, iar dizidenții sunt rău intenționați.

Acest lucru ne aduce pe toți înapoi la fabula lui Calabresi. Măreția americană, în cazul pandemiei, la fel ca în cel al automobilelor, nu vine de la studenții secolului XXI de la Yale, care se tem de propriile umbre.

Vine de la genul de americani care pot identifica pericolele Modelului T (cel care a revoluționat istoria automobilelor), admit că asumarea riscurilor este condiția sine qua non a progresului uman și spun: „Să înceapă jocul!“

