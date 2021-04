Big Tech cenzurează știința, deoarece panica COVID-19 i-a îmbogățit și le-a distrus concurența

Recent, guvernatorul Floridei Ron DeSantis și trei experți din domeniul medical au criticat Google pentru că a interzis pe YouTube un videoclip în care analizau știința COVID-19, informează TheFederalist.

„Ei acuză că este o dezinformare, deși Google și YouTube găzduiesc în mod obișnuit videoclipuri despre teoria conspirației, începând de la sursa atacurilor din 11 septembrie și până la rolul pe care îl joacă rețelele 5G în provocarea COVID-19“, a spus DeSantis într-o conferință de presă.

„Puteți găsi aproape orice dezinformare de sub soare pe Google/YouTube.“ El i-a criticat pentru că acționează ca un „mare consiliu tehnologic al cenzorilor în serviciul elitei conducătoare“.

Săptămâna trecută, Google a eliminat un videoclip cu DeSantis din 18 martie, în care el discuta despre COVID-19 cu oamenii de știință Dr. Jay Bhattacharya, Dr. Sunetra Gupta, Dr. Martin Kulldorff și Dr. Scott Atlas, toți provenind din instituții de elită – Universitatea Stanford, Universitatea Harvard și Universitatea Oxford.

Toți, cu excepția lui Gupta, care are sediul în Regatul Unit, s-au alăturat și conferinței de presă a lui DeSantis din 12 aprilie pentru a reacționa la interdicția impusă de Google.

„Pentru ca știința să funcționeze, trebuie să existe un schimb deschis de idei“, a afirmat Bhattacharya. „Dacă vreți să argumentați că o anumită afirmație este dezinformare, ar trebui să furnizați un argument real. Nu poți doar să o elimini și să spui ‘Oh, este o dezinformare’, fără a da de fapt un motiv.

Și a spune că „Nu corespunde cu ceea ce enunță CDC“ nu este un motiv suficient. Să auzim argumentul, să vedem dovezile pe baza cărora YouTube a decis că a fost o dezinformare. Hai să avem o dezbatere. Știința funcționează cel mai bine atunci când există o dezbatere deschisă“.

„Sunt foarte îngrijorat de viitorul științei, deoarece știința depinde de schimbul liber de idei și așa a fost de 300 de ani. Deci, dacă acest lucru continuă, acest tip de atitudine, cenzurarea punctelor de vedere științifice, atunci cred că am ajuns la sfârșitul celor 200 de ani de Iluminism“, a declarat Kulldorff.

Împiedicarea analizei libere ucide oamenii

Eliminând videoclipurile ședinței din 18 martie, YouTube „a continuat de fapt ceea ce au făcut în ultimul an: reprimarea dezbaterii, scurt-circuitarea cercetării științifice, asigurarea faptului că narațiunea nu este pusă la îndoială“, a spus DeSantis.

„Și cred că am văzut deja că acest lucru a avut consecințe catastrofale pentru societatea noastră“.

DeSantis a remarcat că marile companii de tehnologie sunt primele care „cenzurează criticile privind lockdown-urile“, deși o mulțime de dovezi științifice arată clar că acestea au cauzat nenumărate decese și au agravat milioane de boli în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite.

„Poate dacă am fi avut un schimb de idei mai liber în acele luni critice, poate că am fi putut să evităm“ unele dintre aceste consecințe teribile, a spus el.

Medicii din cadrul grupului au susținut că, în general, este evident din punct de vedere științific că restricțiile agravează o pandemie. Acest lucru se datorează faptului că, pe termen lung, lockdown-urile nu reduc infectarea cu COVID-19, au spus ei, însă impun sancțiuni masive, pe tot parcursul vieții, în special asupra celor mai săraci dintre oameni.

Estimările afirmă că lockdown-urile vor provoca în final zeci de milioane de decese suplimentare în întreaga lume, prin agravarea sărăciei, tuberculozei, malariei, HIV, foametei, cancerului, atacurilor de cord, sinuciderii și a multor altele.

„Lockdown-urile sunt cea mai mare greșeală din istorie privind sănătatea publică“, a declarat Bhattacharya în ședința interzisă din 18 martie. El a afirmat că lockdown-urile sunt atrăgătoare din punct de vedere psihologic pentru societățile bogate îngrozite de moarte, dar nu numai că sunt ineficiente în a opri boala și moartea, ci le și agravează. El a menționat câteva minute mai târziu:

Dovezile internaționale și cele americane sunt clare: lockdown-urile nu au oprit răspândirea bolii în niciun mod măsurabil. Boala se răspândește prin picăturile de aerosoli, este o boală respiratorie. Este foarte greu de oprit. Ideea unui lockdown este incredibil de seducătoare … dar oamenii nu sunt creați astfel. Ce s-a întâmplat în schimb este că am expus mai tare clasa muncitoare, am expus oamenii săraci. Am creat această iluzie că putem controla răspândirea bolii, când de fapt nu suntem capabili să o facem.

Atlas a remarcat faptul că, atunci când se compară ratele excesive de mortalitate între state și țări, zonele cu restricții severe nu s-au descurcat mai bine, ci adesea mult mai rău decât cele cu restricții mai lejere sau inexistente.

„Lockdown-urile au ucis de fapt oameni, au distrus vieți, au distrus familii“, a spus el. „… Țara noastră, mai mult decât orice altă țară, sincer, a fost dispusă să-și sacrifice copiii de frică.“

Lockdown-urile sunt rele pentru oameni, dar bune pentru Google

A-i ține pe oameni acasă la nesfârșit a crescut drastic timpul pe care oamenii îl petrec în fața ecrane lor , ceea ce-i aduce companiei Google mai multe venituri din publicitate și influență asupra modului în care oamenii gândesc și al informațiilor la care au acces.

Utilizarea ecranului este corelată cu obezitatea, iar obezitatea crește dramatic riscul reprezentat de COVID-19.

Potrivit Centrelor SUA pentru Controlul Bolilor, 78 % dintre cei spitalizați cu COVID erau obezi, iar lockdown-urile au contribuit în mod direct la o creștere uriașă a obezității în țările dezvoltate, în special în rândul copiilor.

Potrivit CDC , dintre persoanele care au murit confirmate pozitiv pentru COVID, 94% au avut alte afecțiuni medicale semnificative, printre care boli exacerbate de obezitate: diabet, stop cardiac și insuficiență cardiacă.

„Clasa intelectuală s-a protejat pe sine însuși prin aceste lockdown-uri, în timp ce clasa muncitoare a fost sacrificată“, a spus Kulldorff în cadrul discuției de grup interzise de Google.

În ambele întâlniri, medicii au menționat că, pe lângă faptul că, în general, sunt ineficiente, restricțiile în masă prelungesc epidemia, obligându-i pe cei vulnerabili să încerce să se protejeze pentru o perioadă mai lungă de timp, crescând riscul de infecție periculoasă.

„Convingerea că pandemia ar putea fi suprimată prin aceste restricții a însemnat că, în multe locuri din lume, oamenii nu au folosit vechile metode de protecție“, a spus Kulldorff pe 18 martie.

„Au crezut că statul acasă îi va proteja, dar nu a fost așa … Cred că este foarte tragic și a dus la multe decese inutile în rândul persoanelor în vârstă.“

Fabricarea unui consens mortal

YouTube a declarat săptămâna trecută pentru Wall Street Journal că au eliminat videoclipul „pentru că includea conținut care contrazice consensul autorităților locale și globale de sănătate cu privire la eficacitatea măștilor în a preveni răspândirea COVID-19“.

Așa cum a subliniat însă The Journal, criticile medicilor, în special față de măștile pentru copii și persoanele vaccinate, se aliniază la îndrumările Organizației Mondiale a Sănătății.

În plus, „’consensul’ pe care îl observăm este oarecum un consens sintetic, deoarece există experți și oameni de știință care nu sunt de acord cu ‘consensul’, care își dau seama ce arată datele, dar nu vor să zică nimic, deoarece există consecințe grave“, a remarcat DeSantis în conferința de presă.

Această presiune a existat pentru toți participanții la discuția lui DeSantis, ei confruntându-se cu oprobiul unor mulțimi de studenți și profesori din propriile instituții.

DeSantis a remarcat ironia faptului că Google interzice discuțiile de specialitate ale unor medici a căror cercetare științifică fusese citată de Google Scholar de peste 10.000 de ori, de peste 17.000 de ori și, respectiv, de peste 25.000 de ori.

Dacă nu i se pun limite, cultura anulării va pune capăt științei și libertății

Trei dintre cei patru medici din întâlnirea din 18 martie sunt autorii Marii Declarații de la Barrington, o declarație semnată în prezent de aproape 14.000 de oameni de știință din domeniul medical și peste 42.000 de cadre medicale, precum și de aproape 800.000 de „cetățeni îngrijorați“, care promovează, pe baza dovezilor științifice, politica de protecție focalizată ca soluție COVID, în locul lockdown-urilor ineficiente în masă.

Semnatarii declarației includ epidemiologi, cercetători medicali și experți din domeniul sănătății publice din universități de prestigiu, corporații medicale de top și agenții guvernamentale din întreaga lume.

Cei care semnează au parte de presiuni politice, sociale și în carieră, ceea ce face probabil ca mulți experți medicali să nu-și exprime acordul cu argumentul științific al declarației conform căruia restricțiile fac mai mult rău decât bine.

„Acest fel de încercări de cenzurare și atacuri la persoană … nu doar împiedică să se ajungă la adevărurile științifice, ci împiedică oamenii extraordinari să fie dispuși să declare ceea ce cred, să fie dispuși să ocupe funcții în guvern, să fie dispuși să ajute țara“, a remarcat Atlas.

Atlas a fost eliminat în mod repetat de pe YouTube și Twitter pentru că a făcut referință la cercetări care contrazic narațiunile corporatiste false în privința COVID-19.

Dacă reușiți să accesați cele două videoclipuri pe alte platforme, veți observa imediat că afirmațiile lor științifice contrazic majoritatea narațiunilor Big Tech și ale mass-mediei corporatiste despre COVID. În plus, este clar că scopul final al tuturor minciunilor, exagerărilor și inducerii fricii este suspendarea pe termen nelimitat a libertăților civile.

Existența Marii Declarații de la Barrington, a nenumăratelor studii care contrazic reacția politică generală a SUA la COVID, precum și atmosfera intenționată de frică, arată clar că pretinsul „consens al autorităților“ revendicat de YouTube este doar o perdea pentru a promova politici publice autoritare și norme culturale.

Ei spun că se datorează „științei“, dar acțiunile lor vor ajuta la distrugerea științei prin impunerea unei culturi a fricii, care împiedică urmărirea nerestricționată a adevărului, lucru ce stă la baza oricărei științe – și a tuturor societăților libere.

Tribuna.US