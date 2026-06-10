Americanii susțin reunirea familiei Samson (video)

„Având în vedere tragedia familiei Samson din Suedia, nu putem rămâne nepăsători! Autoritățile suedeze dovedesc o totală sfidare a drepturilor umane elementare și o cruzime fără margini! Convenția, alături de familia Samson” Cristian Ionescu, Pastor Senior al Bisericii Penticostale Române „Elim” din Chicago, Coordonator al Convenției Bisericilor Penticostale Române din SUA și Canada și Președinte al Uniunii Bisericilor Penticostale Române din SUA și Canada, a anunțat public protestul Convenției pentru susținerea Familiei Samson din Suedia. Evenimentul este programat pentru ziua de VINERI, 10 IULIE 2026, ORA 10 AM, LA AMBASADA SUEDIEI ÎN WASHINGTON D.C. (2900 K St NW, Washington, D.C. 20007).

DETALII SUPLIMENTARE AICI:

Protest pentru susținerea familiei Samson, Washington D.C.: Înscriere, cazare, transport | 10 iulie 2026

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