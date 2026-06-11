Analiză | Trump are nevoie de o nouă strategie în privința Iranului

Regimul a profitat de slăbiciunea apărută în contextul încetării focului. După ce a insistat săptămâni întregi că un acord cu Iranul este iminent,

Regimul a profitat de slăbiciunea apărută în contextul încetării focului.

După ce a insistat săptămâni întregi că un acord cu Iranul este iminent, președintele Trump pare să recunoască realitatea. Regimul „se joacă cu SUA” în cadrul negocierilor, a declarat el miercuri. Președintele a acordat diplomației o șansă, dar „ei continuă să ne ia de fraieri”, a adăugat el. Este Trump gata, în sfârșit, pentru o nouă abordare?

Timp de nouă săptămâni, încetarea focului a permis Iranului să dicteze evenimentele din Golf. Regimul începe fiecare „ciocnire” – trăgând asupra forțelor americane, a aliaților SUA sau a navelor comerciale – și apoi decide când se încheie schimbul de focuri. Iranul a folosit, de asemenea, Hezbollahul pentru a ataca Israelului, doar pentru a invoca luptele rezultate în Liban ca scuză pentru a bloca negocierile cu SUA, analizează WSJ.

Fiecare atac iranian anterior l-a determinat pe Donald Trump să se grăbească să calmeze spiritele. Aceasta a însemnat impunerea unor încetări ale focului în Liban și apoi învinuirea Israelului atunci când Hezbollah a continuat să tragă. Sau minimizarea atacurilor iraniene asupra trupelor americane, calificându-le drept „o nimica toată”, care merita „lovituri ușoare” ca răspuns.

Marele atac al Iranului asupra aeroportului din Kuweit „nu a fost mare lucru”, a spus Trump, fiind doar o răzbunare. El a spus același lucru despre atacul Iranului de duminică asupra Israelului, îndemnându-l să nu răspundă, deoarece rachetele „nu au rănit pe nimeni”.

Această logică duce la probleme. Doar printr-un miracol au supraviețuit doi piloți americani după ce o dronă iraniană a lovit și a luat foc în interiorul elicopterului lor Apache, luni, în apropierea Strâmtorii Ormuz. Cu toate acestea, prima reacție a lui Trump a fost să afirme că nici acest incident „nu a fost mare lucru”, să critice ideea revenirii la război și să solicite Comandamentului Central al SUA să anunțe că răspunsul său va fi „proporțional”.

CENTCOM afirmă că a lovit 20 de ținte de apărare aeriană marți, iar Iranul a ripostat în Golful Persic. Având în vedere că și Israelul a lovit sistemele de apărare aeriană iraniene reconstituite, efortul combinat ar putea pregăti ceva mai amplu. Dar Trump a limitat atacurile Israelului și și-a anunțat propriile atacuri în public.

Când Statele Unite spun „proporțional”, Iranul înțelege „slab”. Oferirea unor astfel de indicații anticipate regimului sugerează că Trump încă se teme de o revenire la război. Iranul ar putea răspunde cu o forță și mai mare dacă acesta va lansa un nou atac, așa cum președintele a declarat că ar face încă de miercuri seara.

Trump nu va dori să audă acest lucru, dar a dansat după cum i-a cântat Iranul. Va trebui să se desprindă de această situație sau va rămâne în istorie ca cel care a pierdut războiul din punct de vedere politic, în ciuda câștigurilor militare inițiale.

Nu este exagerat să spunem că președintele se află în fața unei alegeri similare cu cea cu care s-a confruntat George W. Bush în Irak în perioada 2006-2007. Insurgența era pe cale să câștige, iar domnul Bush trebuia să-și schimbe strategia sau să accepte înfrângerea. El a ales „surge”-ul și a înfrânt insurgența, iar SUA au reușit să-și mențină influența în Irak și în regiune.

Donald Trump a sperat la concesii din partea Iranului, dar a renunțat la o mare parte din pârghiile sale de influență arătând că nu va accepta o revenire la război. Regimul iranian a profitat de această situație, așa cum recunoaște acum Trump. Președintele a mai declarat miercuri că o „misiune secretă” a SUA, desfășurată începând din luna mai, a ajutat 200 de nave și 100 de milioane de barili de petrol să scape din Strâmtoarea Ormuz.

„Am scos din strâmtoare 22 de nave, târziu în noapte, fără lumini”, a spus el. „De aceea petrolul costă 85 de dolari barilul”.

Acesta reprezintă un progres și, în esență, o reluare a „Proiectului Libertate”, în timp ce blocada americană asupra porturilor iraniene impune costuri severe regimului. Cu toate acestea, strâmtoarea rămâne în mare parte închisă traficului comercial. Înainte de război, aproximativ 130 de nave tranzitau Ormuzul în fiecare zi.

Amiralul Brad Cooper de la CENTCOM are un plan de a escorta navele și de a deschide Strâmtoarea în mod serios, dar Trump nu vrea să-și asume riscul. Regimul iranian crede că poate rezista mai mult decât Trump, iar acesta a alimentat această convingere cu refrenul său că pacea este la doar câteva zile distanță.

Singura cale prin care Trump poate redresa situația este să treacă la ofensivă. Dar asta înseamnă mai mult decât a lovi Iranul. Sarcina de îndeplinit este deschiderea strâmtorii pentru navele aliate. Dacă blocada SUA rezistă în timp ce cea a Iranului cedează, războiul este câștigat.

Trump ar putea, de asemenea, să se alăture Israelului într-o operațiune de capturare sau distrugere a uraniului îmbogățit al Iranului. Este o acțiune cu risc ridicat, dar este cea mai sigură cale de a elimina combustibilul pentru o armă nucleară.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

O altă idee este aceea de a folosi puterea aeriană a SUA pentru a crea o zonă de siguranță în interiorul Iranului pentru oponenții regimului. SUA au creat cu întârziere o astfel de zonă pentru kurzi în nordul Irakului în 1991. Acest lucru ar oferi regimului iranian un motiv de îngrijorare în afară de atacurile dincolo de granițele sale. O zonă de siguranță ar spori ponderea SUA și ar pune și mai mult în pericol controlul regimului.

Donald Trump încă speră la o descoperire diplomatică, dar chiar și oficialii pakistanezi anonimi preferați de presă sunt acum pesimiști. Atâta timp cât Iranul crede că Trump este blocat fără nicio alternativă, îl va strânge cu ușa în cadrul negocierilor și în Strâmtoarea Ormuz.

Alegerea președintelui este acum să modifice situația de pe teren sau să lase conflictul într-o poziție mai proastă decât a făcut-o Bush în Irak.

Share this: Facebook

X

