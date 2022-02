Are America nevoie de Trump la Casa Albă?

Îl vom vedea oare pe Donald Trump înapoi în Biroul Oval? Am fost întrebat de curând: „Trump se întoarce“ chiar este în clipa de față un subiect de interes?

Având în vedere cele mai recente evenimente – ancheta lui Durham, situația din Ucraina și panica democraților cu privire la alegerile din noiembrie, ce predicție poate fi considerată una cu care nu dai greș?, analizează Richard Chang într-un articol American Thinker.

Probabil suntem cu toții de acord că aceste evenimente nu ar fi avut loc dacă Trump ar fi fost la Casa Albă. În timp ce majoritatea conservatorilor consideră că păpușarii lui Biden fac zilnic „greșeli“, cred că ceea ce vedem că se întâmplă a fost plănuit. La urma urmei, ni s-a spus că Obama și cei din tagma lui sunt cei mai deștepți oameni. Cu siguranță, ei nu ar putea fi „păcăliți“ de evenimentele care au dus la prăbușirea economiei noastre, au proliferat dezastrele de politică externă, au crescut inflația și nu au reușit să scadă nivelul mării. Întrebați-o pe comunista de la pupitrul Casei Albe – ea va afirma că există motive pentru care deciziile calculate de cei de care trebuie să ascultăm au scăpat de sub control. Nu e vina lor.

Presupunând că Trump candidează și este nominalizat, ce ar trebui să fie diferit? Ce ar trebui să schimbe dacă și când se întoarce? Înainte ca el să revină, ce pregătiri ar trebui făcute pentru a asigura succesul electoral? Platforma Truth Social a fost lansată luni, 21 februarie, sub conducerea lui Devin Nunes. Gata cu cenzura entităților tech din Silicon Valley. Pe platforma de socializare a lui Trump nu va exista eliminare permanentă. Cum vor reacționa stăpânii noștri din domeniul tehnologiei? La ce ne putem aștepta de la ei? Dar de la mass-media mainstream?

Cum rămâne cu frauda electorala? Cum eliminăm circumstanțele care au permis ca neregulile să se agraveze în toate cele șase state disputate, în care Trump conducea înainte de a se lua pauză de la numărarea voturilor, târziu în noapte? Mulți observatori ai sondajelor sunt probabil precauți, așa cum am observat la cursa pentru scaunul de guvernator al Virginiei, în noiembrie anul trecut. Bineînțeles, suporterii fideli se vor prezenta la urne data viitoare, iar numărul lor nu va fi ușor depășit de obișnuiții alegători democrați. La alegerile din 2022 și 2024 va trebui să existe camere video din abundență. Demersurile juridice privind votul prin corespondență și urnele de vot, precum și propunerile de identificare a alegătorilor, trebuie să devină legi clare.

Lumea s-a schimbat rapid în absența lui Donald Trump. Câți dintre noi au prezis ce s-a întâmplat până acum sub conducerea Obama-Biden? Unii dintre noi nu sunt deloc surprinși, decât, poate, de rapiditatea cu care problemele au afectat alegătorii din ambele partide. Chiar astăzi, un baril de țiței Brent a ajuns la $99,96. Un galon de benzină în statul meu natal, California, costă în medie $4,75. Un articol Real Clear Energy vorbește despre actualele costuri energetice, acum că Rusia trimite trupe de menținere a păcii în estul Ucrainei, îngrijorată, fără îndoială, de sancțiunile impuse acolo de americani.

Avem nevoie ca Donald Trump să fie din nou la conducere, să ia din nou decizii? Sigur că da. Trebuie să ajungem din nou independenți din punct de vedere energetic și să nu mai cumpăram petrol rusesc? Cu siguranță. Trebuie să extragem cât de mult putem pentru a reduce costul petrolului și a demonetiza Rusia, Iranul, Arabia Saudită și Venezuela? Bineînțeles.

Ce facem cu politicienii corupți, începând cu cei de la Pentagon? Lucrează în beneficiul nostru, ne protejează sau sunt preocupați de diversitate, incluziune și echitate? Dar FBI – avem acolo niște oameni corecți sau își apără propriile interese, la fel ca McCabe, Comey și Wray? Este timpul să începem într-o nouă formație. Avem nevoie de un nou comandant pe nume Trump. CIA, EPA, DoJ, IRS, etc., etc. Avem nevoie să o luăm de la zero.

Trebuie să recăpătăm controlul asupra graniței de sud? Da. Să terminăm de construit zidul? Sigur. Să ținem sub control recentul val de infracționalitate permis de susținătorii „tăiați fondurile poliției“? De ce nu? Trebuie să instaurăm din nou statul de drept pentru cetățeanul de rând? Am văzut că se poate pe vremea când Giuliani era primar al New York-ului, a funcționat. Știm chiar și cum să o facem; trebuie doar să decidem că este ceea ce avem de făcut.

Este Trump irelevant? Există o persoană mai potrivită care să conteste ideea Stângii cu privire la direcția în care trebuie să se îndrepte țara noastră? Ron DeSantis pare succesorul ideal după următorii patru ani de mandat ai lui Trump, deoarece are experiență de guvernare și știe cum să-și folosească puterea. Ar mai fi cineva care să aibă experiență de guvernare și abilitatea de a rezista intransigenței democraților? Nu remarc vreun alt candidat. Îmi plac mulți dintre membrii loiali ai Freedom Caucus, dar acolo lipsește experiența de guvernare, iar noi avem nevoie ca următorul Comandant Suprem să știe ce are de făcut.

Puteți numi pe altcineva la ale cărui mitinguri să se înghesuie lumea în toată țara? Numiți un alt candidat care a rezistat cu succes aparatului democrat de denigrare. McCain? Romney? Nici pe departe.

Vreți să readuceți măreția Americii? La cine veți apela?

