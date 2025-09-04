Arizona devine primul stat american cu un birou economic în România

Politicianul român Ben Oni Ardelean a fost în ultimii ani printre inițiatorii unui program de lungă durată menit să acorde atenție specială comerțului

Politicianul român Ben Oni Ardelean a fost în ultimii ani printre inițiatorii unui program de lungă durată menit să acorde atenție specială comerțului exterior al României cu statul Arizona, alături de prietenul său Ben Toma, fostul președinte al Camerei Reprezentanților din Arizona.

În cursul zilei de ieri, politicianul Ben Oni Ardelean, fost vicepreședinte al Camerei Deputaților și al Comisiei pentru Politică Externă, precum și fost membru al delegației României la NATO și la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, a făcut următorul anunț pe pagina sa personală de Facebook:

„Statul Arizona, Statele Unite ale Americii, a votat deschiderea unui birou de afaceri în România, iar domnul Fernando Garcia, Vicepreședinte Executiv pentru International Trade and Investment, a avut o serie de întâlniri la București menite să demareze acest ambițios proiect economic. Senatul României a găzduit o întâlnire cu reprezentanți ai industriei, desfășurată la Salonul Diplomatic, în prezența domnului Mircea Abrudean, Președintele Senatului României, și a doamnei Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. Această întâlnire a subliniat importanța strategică a dialogului cu partenerii americani. Discuțiile s-au concentrat pe identificarea unor noi oportunități de cooperare în domenii cheie precum inovația, energia și industria de apărare. Ne aflăm într-o fază extrem de avansată privind deschiderea oficială a biroului de cooperare economică Arizona – București, un pas decisiv pentru aprofundarea relațiilor bilaterale și pentru promovarea schimburilor economice și tehnologice. Acest demers reflectă seriozitatea și angajamentul ambelor părți de a construi un parteneriat solid și de lungă durată.”

Pe parcursul celor două mandate de deputat și al mandatului anterior de senator, Ben Oni Ardelean a călătorit frecvent în Statele Unite ale Americii, atât în vizite oficiale, cât și în deplasări private. Multe dintre acestea au fost finanțate din resursele proprii, reflectând devotamentul său personal pentru consolidarea prieteniilor și pentru dezvoltarea unor parteneriate economice solide între România și SUA. Prin aceste eforturi, el a demonstrat că diplomația adevărată se clădește nu doar în sălile oficiale, ci și prin inițiativă, dedicare și pasiune pentru relațiile bilaterale.

Ben-Oni Ardelean a avut un rol semnificativ în promovarea și participarea delegației României la Micul Dejun cu Rugăciune de la Casa Albă, un eveniment anual care reunește lideri politici, religioși și civici din întreaga lume. Acesta este cunoscut pentru angajamentul său în organizarea și susținerea unor astfel de evenimente, atât în România, cât și internațional.

De-a lungul carierei sale politice, Ardelean a fost implicat activ în organizarea Micului Dejun cu Rugăciune în Parlamentul României și a participat la evenimente similare în diverse țări, inclusiv în Statele Unite ale Americii. În calitate de parlamentar, el a fost parte a delegației românești la Micul Dejun cu Rugăciune de la Casa Albă, contribuind la consolidarea relațiilor bilaterale și la promovarea valorilor comune.

În plus, Ardelean a fost un susținător al grupurilor de rugăciune parlamentare și a fost invitat ca vorbitor principal la evenimente internaționale, precum Micul Dejun cu Rugăciune din Belgrad. Aceste activități reflectă angajamentul său de a promova dialogul interreligios și de a întări legăturile între România și alte națiuni.

Astfel, Ben-Oni Ardelean a jucat un rol esențial în facilitarea participării României la Micul Dejun cu Rugăciune de la Casa Albă, contribuind la promovarea valorilor creștine și la întărirea relațiilor internaționale ale țării.

Ben Oni Ardelean are o carieră academică solidă, cu doctorate în Științe Politice și Teologie, și a fost activ în proiecte caritabile post-Revoluție în colaborare cu organizații caritabile și religioase din America de Nord.

Arizona deschide primul birou economic, officiu comercial, deschis de un stat american în România, consolidând relațiile economice — și nu numai — dintre cele două părți. Inițiativa reflectă un interes strategic, academic și comercial real, construit pe parcursul ultimilor ani prin eforturile colaborative ale oficialilor din Arizona și ale diplomaților români.

Arizona State University (ASU) găzduiește cel mai extins program de studii românești din afara României, oferind minoră în limba și cultura română și oportunități de studiu în străinătate, inclusiv prin parteneriate cu universități din România. Acest program este condus de Profesorul Ileana Orlich, care este și Consul General onorific al României în Arizona

În 2023, statul Arizona a creat Comisia pentru Comerț Internațional (International Trade Commission), adoptând un plan pentru extinderea prezenței internaționale a statului și explorând deschiderea de birouri comerciale în țări precum România.

În octombrie 2024, președintele Camerei Reprezentanților din Arizona, Ben Toma (originar din Cluj-Napoca), la invitația politicianului român Ben Oni Ardelean, a condus o delegație într-o vizită în România. Scopul principal a fost explorarea deschiderii unui birou comercial în estul Europei — România fiind considerată o locație ideală.

În proiectul bugetului fiscal 2026 al statului Arizona (octombrie 2025 – septembrie 2026), s-a aprobat o alocare de 125 000 USD pentru deschiderea unui birou economic sau serviciu comercial în București.

Oficialii români au salutat inițiativa drept un semnal puternic de încredere în potențialul economic al României, evidențiind că biroul va acoperi nu doar România, ci și Europa de Est și Balcanii de Vest.

România va beneficia astfel de:

– Asistență pentru exporturile companiilor din Arizona;

– Cercetare de piață;

– Identificarea partenerilor de distribuție;

– Facilitarea delegațiilor la târguri și expoziții internaționale.

Prin acest oficiu comercial Arizona își extinde prezența internațională, iar România devine punct cheie.

Începând din 2023, planul internațional al Arizona prevăzuse patru birouri regionale — printre ele, cel din România, alături de birouri existente în Mexic, Israel, Germania, Coreea de Sud și Taiwan.

