Cum a pătruns progresismul în homeschooling-ul american

Homeschooling-ul, mult timp asociat cu familiile conservatoare, trece printr-o transformare semnificativă. Potrivit unei analize publicate de National Review, curente ideologice progresiste — de la teoriile critice la agendele LGBTQ+ — încep să își facă loc chiar și în curriculum destinat educației de acasă.

Un exemplu grăitor vine din Virginia, unde, la un eveniment dedicat părinților care fac homeschooling, în locul unor sesiuni practice despre predarea materiilor de bază, participanții au fost invitați la prezentări despre „cum formele de decolonialitate influențează familiile” sau la o discuție intitulată „All History Is Queer History”, susținută de un activist transgender.

După cum notează articolul, „În loc să ajute părinții să navigheze cu educația la domiciliu – predarea materiilor școlare acasă – organizatorii evenimentului au invitat participanții să asiste la o sesiune despre modul în care „formele de decolonialitate modelează familiile”.

Această schimbare este pusă și pe seama diversificării publicului: „Tendința de a educa copiii acasă, care a fost mult timp asociată cu familiile conservatoare din punct de vedere politic, atrage și părinții cu idei progresiste”. Astfel, editurile și organizațiile au început să își adapteze materialele pentru a răspunde cererii unui public mai variat.

Un fenomen remarcat de autoarele articolului este înlocuirea clasicilor literari cu alternative selectate strict pe criterii de reprezentare. Spre exemplu, părinților li se recomandă să înlocuiască Spărgătorul de nuci de Susan Jeffers cu The Nutcracker în Harlem doar pentru că „personajul principal este descris ca fiind afro-american”. În mod similar, Jamberry de Bruce Degen este înlocuit cu Berry Song, unde personajele sunt nativi americani. Autorii ridică întrebarea: „dar de ce este important pentru ei să înlocuiască clasicii pentru copii?”

Istoria, la rândul ei, devine un câmp de luptă ideologic. Articolul citează cazuri de manuale care introduc „narațiuni determinate de agenda politică, mai degrabă decât relatări obiective”, cum ar fi promovarea Proiectului 1619 al lui Nikole Hannah-Jones sau lucrări care reinterpretează rolul creștinismului și al Occidentului în istoria mondială.

Mai mult, chiar și în domeniul gramaticii apar schimbări subtile: „O companie care oferă programe de învățământ la domiciliu… a prezentat o lecție de gramatică în care elevilor li s-a cerut să folosească pronumele „ei/lor” pentru singular.” Aceste elemente, avertizează articolul, sunt introduse adesea fără ca părinții să fie pe deplin conștienți.

În final, mesajul central este unul de prudență: „Deși poate părea absurd, comunitatea celor care practică educația la domiciliu este, de fapt, susceptibilă la valul ideologiei woke”. Pentru părinții conservatori care aleg homeschooling-ul tocmai pentru a-și proteja copiii de asemenea influențe, discernământul și evaluarea critică a materialelor devin esențiale.

