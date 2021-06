Audiență dezastru: CNN pierde primele 5 locuri în orele de maximă audiență

Ratingurile recente reprezintă vești proaste pentru CNN: rețeaua mainstream a pierdut aproape 1 din 4 spectatori de luna trecută, informează The Daily Wire.

Numărul total de telespectatori din timpul zilei a scăzut cu 22% în luna mai comparativ cu luna aprilie și chiar mai mult (28%) în rândul telespectatorilor cu vârste între 25 și 54 de ani, cel mai râvnit public.

Numărul telespectatorilor care se uitau la orele de maximă audiență a scăzut și în luna mai, determinând CNN să piardă primele 5 locuri în rețelele de cablu pentru prima dată în ultimele luni.

Fox News a dominat, din nou, știrile în rețelele de cablu și ratingurile de cablu, în general, devenind rețeaua de știri numărul unu.

Fox News a câștigat în medie 1.19 milioane de telespectatori pe parcursul întregii zile și 2.17 milioane în orele de audiență maximă. Scăderea de 3% înregistrată în ambele categorii reprezintă cel mai mic declin al rețelelor de știri prin cablu, potrivit rapoartelor Nielsen.

Fox News își menține supremația în orele de audiență, cu patru dintre cele mai urmărite emisiuni: Tucker Carlson (1), Hannity (2), The Five (3) și The Ingraham Angle (5).

MSNBC s-a clasat pe locul al doilea la numărul total de telespectatori pe zi (835.000) și în prime time cu puțin sub 1.5 milioane, dar din aprilie a înregistrat o scădere cu 12% din totalul telespectatorilor, 6% în prime time și 22% dintre cei cu vârsta între 25 și 54 de ani.

CNN a rămas cu mult în urmă, nereușind să atingă 1 milion de telespectatori în prime time sau în total, în luna mai. Doar 913.000 de persoane au urmărit programele CNN în orele de audiență în mai, cu o medie totală de 610.000.

Singura veste bună pentru CNN a venit din componența audienței sale: s-a clasat pe locul doi în râvnita categorie 25-54 de ani, învingând MSNBC la telespectatori mai tineri pentru a optsprezecea lună la rând.

Traducere și adaptare

Tribuna.US