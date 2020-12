Av. Harry Miheț, Liberty Counsel: VICTORIE ÎN CALIFORNIA!

„Curtea Supremă a Statelor Unite tocmai a acceptat petiția noastră în regim de urgență, petiție ce contestă constituționalitatea ordinelor discriminatorii de închidere a bisericilor date de guvernatorul Newsom”, a scris pe pagina sa de Facebook avocatul româno-american Harry Miheț.

„Curtea Supremă a anulat sentința instanței din Circuitul 9 de respingere a cererii noastre de BLOCARE a acestor edicte atroce, și a ordonat respectivelor instanțe să reconsidere cazul nostru având în vedere decizia recentă a Curții Supreme care a blocat ordonanțele (mai puțin restrictive) din New York.

Mâna a scris deja pe perete. ÎN NICIUN CAZ discriminarea codificată pe culori politice a guvernatorului Newsom nu poate supraviețui unei aplicații directe a ceea ce Curtea Supremă a decis deja cu privire la New York.

Victoria finală și Libertatea sunt aproape – ne rugăm!

Vă mulțumim pentru rugăciunile dvs. continue pe măsură ce acțiunea se desfășoară. Rămâneți aproape!“

Pentru mai multe detalii, iată Comunicatul de presă al Liberty Counsel.

SCOTUS acceptă cazul bisericilor din California și anulează sentința instanțelor inferioare

WASHINGTON, DC – Recent, Curtea Supremă a SUA a dispus procedura writ of certiorari și a anulat sentințele instanței inferioare în ceea ce privește petiția de urgență a Bisericii Harvest Rock și Harvest International Ministry. Curtea a declarat în decizia sa:

„Cererea de injoncțiune, prezentată înaintea judecătoarei Kagan și înaintată Curții de aceasta, este tratată ca o petiție tip writ of certiorari înainte de judecarea cazului, iar petiția este admisă.

Ordonanța din 2 septembrie a Curții Districtuale a Statelor Unite pentru Districtul Central din California este anulată, iar cazul este trimis spre rejudecare la Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Ninth Circuit, cu instrucțiuni de înaintare la Curtea Districtuală pentru examinare ulterioară luând în considerare cazul Diocezei Romano-Catolice de Brooklyn v. Cuomo, 592 SUA ___ (2020).“

Liberty Counsel a depus la Curtea Supremă a SUA documentele argumentative finale cu privire la cererea sa de injoncțiune în așteptarea apelului în procesul federal al bisericilor împotriva interdicției de închinare neconstituționale și a tratamentului discriminatoriu al guvernatorului din California, Gavin Newsom.

Petiția de urgență a solicitat, de asemenea, măsura extraordinară de intervenție pe care Curtea o consideră alternativ o petiție tip writ of certiorari înainte de judecare (o cerere de înaintare a cazului spre o instanță superioară, care reconsideră deciziile instanțelor inferioare).

Curtea Supremă a admis petiția, a anulat ordinele instanței inferioare și a retrimis cazul pentru examinare ulterioară în lumina recentei sale hotărârii de acordare a unei injoncțiuni în așteptarea apelului pentru bisericile și sinagogile din New York.

Restricțiile împotriva lăcașurilor de cult din California sunt mai severe decât cele din New York. Ordinele guvernatorului Gavin Newsom interzic TOATE serviciile de închinare în persoană pentru 99,1% din californieni.

Harvest Rock Church are mai multe campusuri în California, inclusiv în Pasadena, Los Angeles, Irvine și Corona. Harvest International Ministries (HIM) are 162 de biserici membre în tot statul. Vătămări ireparabile se produc în fiecare zi în perioada în care bisericile sunt supuse restricțiilor neconstituționale, și sunt de asemenea acuzate zilnic de încălcarea legii, primesc amenzi sau sunt închise forțat.

Divizia de Aplicare a Codului Penal pentru orașul Pasadena și Procuratura au amenințat cu acuzații penale, amenzi și desființarea pentru că aceste biserici au rămas deschise pentru închinare împotriva ordinelor guvernatorului și a ordinelor locale de sănătate. Scrisorile amenință cu până la un an de închisoare, acuzații penale zilnice și amenzi de 1.000 de dolari aplicate pastorilor, personalului și enoriașilor.

Discriminarea a devenit mai evidentă și mai severă în noul „Plan“ al guvernatorului Newsom emis pe 28 august 2020, care a stabilit un sistem pe patru niveluri. „Planul“ discriminează întrunirile religioase din biserici și lăcașuri de cult la fiecare nivel. Graficul atașat la petiție arată foarte clar această discriminare.

De exemplu, consecința aplicată valului de violet în „edictul executiv cu coduri de culori“ este că serviciile de închinare în interior sunt complet interzise pentru 99,1% din californieni, inclusiv pentru majoritatea bisericilor Harvest Rock și HIM.

Cu toate acestea, depozitele, lanțurile de magazine, centrele comerciale, magazinele de băuturi alcoolice, centrele de divertisment sau cu destinație de familie, sălile de sport, centrele de fitness și muzeele beneficiază de tratament preferențial, fără limite de capacitate sau fără limite numerice.

Mat Staver, fondatorul și președintele Liberty Counsel, a declarat:

„Hotărârea de astăzi a Curții Supreme aduce o ușurare deosebită pentru biserici și lăcașuri de cult. Mâna a scris deja pe perete. Ultimele zile ale „edictelor executive codificate pe culori“ ale guvernatorului Gavin Newsom, care interzic închinarea, sunt numărate și se apropie de sfârșit. S-a depășit demult timpul pentru a pune capăt acestor restricții neconstituționale asupra lăcașurilor de cult“.

