Avem tehnologie, dar avem și înțelepciunea să o folosim cum trebuie?

Într-o postare pe Twitter, un analist a sugerat că dacă suspiciunile că pandemia de coronavirus provine dintr-un laborator se vor dovedi bine întemeiate, nu ar exista urmări majore, deoarece reacțiile regionale le-au luat deja în considerare. Cu alte cuvinte, lumea va merge mai departe ca înainte, analizează Richard Fernandez pentru PJ Media.

Dar acest lucru este puțin probabil din mai multe motive, dintre care cele mai evidente sunt:

Ecosistemul lumii a fost schimbat la nivel global și pentru totdeauna. Miliarde de vieți și cariere au fost afectate, mii de industrii devastate și milioane de vieți s-au pierdut.

O reacție politică care ar putea modifica echilibrul alegerilor din 2022 în SUA și în mod similar, în Europa.

Tensiunile ce ar rezulta între China și SUA

Cel mai subtil impact va fi pierderea încrederii naive în progresul tehnologic, deoarece publicul devine din ce în ce mai conștient că tehnologia este, totodată, cea mai mare sursă de risc pentru rasa umană. Tehnologiile cu dublă utilizare, precum ingineria climei, biotehnologia și inteligența artificială generală, nu sunt doar lucruri de vis, ci și sursa coșmarurilor.

Încă se dezbate ipoteza lugubră a lui Ernst Mayr conform căreia omul este sortit pieirii pentru că „inteligența este o mutație letală“. Să fie cerurile tăcute pentru că fiecare specie inteligentă care a evoluat înaintea omenirii a trecut testul de inteligență, dar a eșuat la cel de înțelepciune?

Arborele vieții nu este mai important și poate e chiar inseparabil de arborele cunoașterii binelui și răului. „Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și buni la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii, și pomul cunoștinței binelui și răului.“ Avem tehnologie, dar la fel aveau și naziștii. Avem noi înțelepciune? Aceasta este întrebarea crucială, însă imposibil de pus, privind elitele de astăzi.

Ei se poartă ca și cum înțelepciunea ar fi lipsită de importanță, aproape înrudită cu superstiția. Că, în orice caz, au dobândit această calitate pe parcurs, deodată cu restul virtuții lor. Faptul că nici măcar o catastrofă la scară pandemică nu a reușit să dezlege instituția publică de dependența sa obișnuită de narațiune spune multe. Au încercat să ascundă adevărul până când realitatea a penetrat măsurilor lor de contracarare.

Și apoi au fost deranjați că s-au pus sub semnul întrebării prerogativelor lor. Nu, lumea nu va trece mai departe. Omenirea trebuie să înfrunte tehnologia în mod direct, deoarece nu mai poate fugi de ea sau, la fel ca Dr. Frankenstein, va da peste un monstru care o urmărește până când va găsi un răspuns.

