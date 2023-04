Avertismentele lui Tucker Carlson pentru SUA în ultimul discurs public înainte de plecarea de la Fox News

Foto: The Heritage Foundation

Luni, 24 aprilie 2023, rețeaua de știri Fox News a anunțat că se desparte, de comun acord, de Tucker Carlson, cel mai de succes om de știri din istoria SUA.

Carlson a fost aproape întotdeauna în topul audiențelor în prime time, atrăgând o audiență masivă care adesea a eclipsat mai mulți dintre concurenții săi la un loc. Emisiunea lui Carlson în reluare a eclipsat, de asemenea, audiența programelor live ale altor rețele.

Un motiv plauzibil pentru despărțirea de Fox ar putea fi scandalul şi ulterior procesul intentat de Dominion Voting Systems rețelei de ştiri pentru denigrare, Fox News, prin Tucker Carlson şi alții, acuzând Dominion că a ajutat campania lui Joe Biden să fraudeze alegerile prezidențiale din 2020, câştigând cursa pentru Casa Albă în detrimentul lui Donald Trump.

Recent, Fox News şi Dominion au ajuns la o înțelegere prin care rețeaua de ştiri va plăti 785,5 milioane se dolari în despăgubiri. Dominion ceruse inițial 1,6 miliarde se dolari.

Vineri seara, 21 aprilie, după ultima apariție la Fox News, Tucker Carlson a fost invitat să țină un discurs la aniversarea de 50 de ani a The Heritage Foundation – un grup de reflecție conservator cu sediul în Washington DC – fiind ultima apariție publică înainte de plecarea de la Fox.

În cadrul discursului său, aplaudat la scenă deschisă, Tucker Carlson a lansat o serie de avertismente și remarci privind starea și direcția în care se îndreaptă Statele Unite ale Americii.

„Este uimitor să fiu aici. Sunt mult mai mulți oameni decât cei care locuiesc în orașul meu. Și vreau să vă mulțumesc, Părinte Paul Scalia, pentru că acea rugăciune care nu știu de ce, dar chiar m-a impresionat.

Mi-a reamintit că nu mă rog suficient de mult pentru țară și că ar trebui să o fac, iar răspunsul este să incluzi țara în rugăciunile tale și îți mulțumesc că ne-ai reamintit acest lucru.

Privești cu dispreț și tristețe atunci când vezi oameni pe care îi cunoști devenind niște impostori, îi vezi ca pe niște lași, îi vezi mergând pe mâna unui lucru nou, care este în mod clar un lucru otrăvitor, un lucru prostesc, spunând lucruri în care nu cred pentru că vor să-și păstreze locurile de muncă. Dacă există o singură persoană în această sală care nu a văzut acest lucru prin intermediul episoadelor cu George Floyd și al COVID și al războiului din Ucraina, ridicați mâna. Oh, nimeni? Nu. Știți cu toții despre ce vorbesc.

Și ești atât de dezamăgit de oameni. Ești. Și îți dai seama că instinctul de turmă este poate cel mai puternic instinct. Adică, poate fi mai puternic decât instinctele de foame și de sex, de fapt. Instinctul, care, din nou, este inerent de a fi ca toți ceilalți și de a nu fi alungat din grup, de a nu fi exclus.

Acesta este un impuls foarte puternic în noi toți, încă de la naștere. Și preia controlul, din păcate, în momente ca acesta, și este exploatat, de fapt, de oameni răi în momente ca acesta pentru a produce uniformitate. Și când vezi oameni care merg în această direcție, îți pierzi respectul pentru ei. Și asta mi s-a întâmplat cu siguranță la scară largă în ultimii trei ani.

Nu sunt supărat pe oameni, sunt doar trist. Sunt dezamăgit. Cum ați putut să fiți de acord cu asta? Știi că nu e adevărat, dar o spui oricum.

Serios, îți pui pronumele preferat în e-mail. Ești ridicol. Dar nimeni altcineva nu crede că este ridicol. Oh, nu, sunt pronume în e-mail.

Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta, de fapt? Spui lucruri pe care nu le poți defini. LBGTQIA+, cine este acest plus?! Plusul este invitat la emisiunea mea oricând. Găsește un plus, iar eu îi voi lua un interviu. Cum e să fii un plus? Sunt eu un plus? Vorbesc serios. Mă simt ca și cum aș fi un plus. Asta mă face un plus? Nimeni nu știe ce este. Și întreaga societate, “LBGTQIA+”. În regulă, ‘Ce reprezintă acest plus?’ ‘Oh, taci, rasistule.’ …

Așadar, vedeți tristețea ce se întâmplă, dar ea există, așa cum a existat întotdeauna, acesta este un fapt al naturii și al teologiei și al realității observabile, există o forță compensatoare care acționează întotdeauna.

Dar există o contrabalansare a răutății. Se numește bunătate. Și o vezi în oameni.

Astfel, pentru fiecare 10 persoane care pun “el” și “ei” în semnăturile electronice ale e-mailurilor JP Morgan, există o persoană care spune: “Nu, eu nu fac asta”. Îmi pare rău. Nu vreau să ne certăm, dar nu fac asta. Este o trădare a ceea ce cred eu că este adevărat”. Este o trădare a conștiinței mele, a credinței mele, a sentimentului meu de sine, a demnității mele ca ființă umană, a autonomiei mele. Eu nu sunt un sclav. Sunt un cetățean liber și nu voi face asta. Și nu-mi puteți face nimic ca să mă obligați să o fac.

Și sper că nu se va ajunge la asta, dar dacă se va ajunge la asta, iată-mă aici. Sunt aici. Și vezi asta în oameni, și este un sortiment complet neașteptat de oameni.

Și sunt foarte interesat de cauză și efect. … În acest caz, nu există niciun fir pe care să îl pot găsi care să facă legătura între toți oamenii care au apărut în viața mea pentru a fi acea persoană singuratică și curajoasă din mulțime care spune: “Nu, mulțumesc”.

Și odată ce spui un lucru adevărat și te ții de el, apar tot felul de alte lucruri adevărate. Adevărul este contagios. Minciuna este și ea, dar și adevărul este. Și în clipa în care te decizi să spui adevărul despre ceva, ești umplut de această, nu vreau să devin supranatural cu voi, dar ești umplut de această putere din altă parte.

Încercați. Spuneți adevărul despre ceva. Îl simți în fiecare zi. Cu cât spui mai mult adevărul, cu atât devii mai puternic. Este un lucru real. Este măsurabil în felul în care te simți.

Și vă spun asta nu ca un fel de evanghelist, ci ca un episcopalian, ca samariteni ai timpului nostru. Apelez la voi din cea mai umilă poziție teologică pe care o poți avea. Sunt literalmente un episcopalian. Și chiar și eu am ajuns la concluzia că ar merita să luați doar 10 minute din timpul vostru încărcat pentru a spune o rugăciune pentru viitor – și sper că o veți face”.