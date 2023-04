Șocant: Un bărbat care se crede femeie a învins 14.000 de femei într-un maraton

Foto: Matt Kieffer/Wikicommons

Unde sunt organizațiile feministe care luptă pentru femeile din lumea întreagă? Unde este furia politicienilor care ani de zile susțin că femeile sunt discriminate în societate? Un bărbat frustrat care se consideră femeie și concurează la un maraton exclusiv feminin este deodată normalul zilei?

Un bărbat care se consideră femeie a învins duminică mii de femei la categoria feminină a maratonului de la Londra, după ce cu doar câteva luni înainte a concurat ca bărbat în maratonul de la New York.

Glen Frank, atlet în vârstă de 52 de ani care acum susține că este femeie, a terminat pe locul 6.160 din 20.123 de participanți, depășind 14.000 de femei.

„Puterea femeilor!”, i-a spus Frank unui reporter după evenimentul de la Londra, în timp ce-și flexa bicepșii și mușchii abdomenului în fața camerei. Frank a enumerat toate celelalte curse la care a participat în ultima vreme. La toate acestea i s-a spus “Glen” și nu “Glenique”.

„Frumosul meu fiu a stat acolo”, pe margine, pentru a-l susține, a spus Frank. „El urmează să aibă un copil, așa că voi fi bunicuță”.

"Girl power" says Glen (Glenique since 2021) Frank, an experienced men's marathon runner who now runs in the women's category, adding that it's a great day because he's going to be a "granny" soon #LondonMarathon pic.twitter.com/TT2UAD2zvY

— ripx4nutmeg (@ripx4nutmeg) April 23, 2023