Avocatul constituțional Harry Miheț (Liberty Counsel): „Domnule Președinte Trump, vă datorez scuze!“

Avocatul constituțional româno-american Harry Miheț este stabilit în Florida și este Vicepreședintele Afacerilor Juridice și Avocatul Șef de Litigii al Liberty Counsel, o organizație non-profit dedicată promovării libertății religioase, sanctității vieții și familiei. Reputația avocatului Miheț îl precede, fiind implicat în cazuri de renume în Statele Unite – Kim Davis, Kentucky, Sandra Merritt v. Planned Parenthood, Bisericile Române din Chicago v. Orașul Chicago & Guv. J.B. Pritzker.

„Stimate Domnule Președinte Trump:

Vă datorez mii de scuze. În timpul alegerilor primare din 2016 am fost nemilos cu dumneavoastră, v-am denunțat ca fiind „fals“, „liberal“ și „șarlatan“ și i-am avertizat pe ceilalți credincioși creștini că sunteți un lup în haine de oaie, promițând că veți susține Viața și veți readuce în Curțile noastre judecători conservatori DOAR pentru a ne înșela să votăm pentru dumneavoastră.

De asemenea, am prezis că dacă Partidul Republican vă va numi, veți fi distrus de Hillary la alegerile generale, pentru că erați „ineligibil“.

După ce ați învins adversarii din primare și alegerea mea a fost redusă la dumneavoastră și la Hillary, am înghițit în sec și am votat pentru dumneavoastră la alegerile generale, pentru că am preferat să risc cu un om care măcar promite să susțină Viața și Libertatea Religioasă decât să votez pentru cineva care anunță din start că le va distruge pe amândouă.

Și mi-ați arătat cât de greșit judecam de fapt!

Prin munca, acțiunile și politicile dumneavoastră neobosite din ultimii 4 ani v-ați dovedit a fi un adevărat apărător al Vieții și al Libertății Religioase.

Ați tăiat fondurile celor de la Planned Parenthood, provocându-le pierderi de zeci de milioane de dolari în fiecare an. Ați luptat împotriva și ați anulat multe dintre politicile malefice ale predecesorului dumneavoastră care ne forțau pe noi, și chiar și pe călugărițe, să finanțăm avortul cu banii noștri de contribuabili.

Ați numit TREI judecători pro-viață la Curtea Supremă, aducându-ne acum mai aproape ca oricând de abrogarea și vindecarea moștenirii genocide, neconstituționale a Roe v. Wade. Cu cuvântul și cu fapta, v-ați dovedit a fi nu doar un politician care declară de pe buze că susține Viața pentru a câștiga voturi, ci unul dintre cei mai eficienți președinți pro-Viață pe care națiunea noastră i-a avut vreodată.

Ați transformat instanțele noastre federale – nu doar Curtea Supremă – prin sute de juriști conservatori, pro-Viață și pro-Constituție, care au fost numiți în funcție pe viață și vor proteja Constituția noastră de atacurile Stângii încă mult timp după ce veți fi părăsit Biroul Oval. În calitate de avocat constituțional, am avut plăcerea de a apăra cauzele privind Libertatea Religioasă și Viața în fața unora dintre acești judecători și sunt cu adevărat o gură de aer proaspăt. Îmi dau multă speranță pentru viitorul țării noastre!

Ați declarat Biserica „esențială“ și ați autorizat Departamentul de Justiție să lupte împotriva guvernatorilor-despoți care au încercat să țină Biserica închisă din cauza unui virus ce poate fi învins, în timp ce permiteau să funcționeze tot felul de alte afaceri „esențiale“, cum ar fi magazinele de băuturi alcoolice și clinicile de avort.

Ați acordat prioritate Libertății Religioase dincolo de toate preferințele personale și agendele politice. Vă mulțumesc și că în iunie nu ați aprins luminile roz la Casa Albă!

De asemenea, m-ați surprins cu sprijinul dumneavoastră neclintit pentru Israel, decizia dumneavoastră de a muta Ambasada SUA la Ierusalim (capitala legitimă, adevărată și eternă a Israelului) și eforturile dumneavoastră de succes în asigurarea păcii greu de atins anterior, între Israel și un număr tot mai mare din vecinii săi.

Și ați făcut toate aceste lucruri (și atâtea, multe altele) în ciuda disimulării și opoziției copleșitoare și fără precedent. (Apropo, portofelul și conturile mele de pensie vă mulțumesc și ele, dar aș plăti cu plăcere mai multe taxe și aș mânca numai paste la pensionare dacă acesta ar fi costul protejării Vieții și Libertății).

Domnule Președinte, îmi pare rău că m-am îndoit de dumneavoastră.

Ca justificare pentru poziția mea de atunci, în 2016 nu știam cine sunteți cu adevărat. Nu aveați niciun istoric de fapte conservatoare – doar promisiuni – și m-am ars cu promisiunile politicienilor de atâtea ori.

Dar acum, în 2020, VĂ CUNOSC și v-am urmărit istoria de neegalat în îndeplinirea promisiunilor făcute.

Vă judec după politicile dvs., promisiunile împlinite și realizările dumneavoastră, și nu după personalitatea dvs., arogantă uneori.

Deși v-am votat fără tragere de inimă în 2016, numai în speranța de a evita răul mai mare și garantat al unei președinții Hillary Clinton, de data aceasta mă voi târî pesticlă spartă și voi aștepta la coadă timp de 8 ore sau mai mult pentru a vota pentru dumneavoastră în alegerile din 3 Noiembrie. În persoană și plin de entuziasm!

Nu mă înțelegeți greșit și nu lăsați asta să stârnească ego-ul dumneavoastră deja înfoiat. Nu vă consider, în niciun caz, perfect. De fapt, aveți multe defecte (ca și mine) și aveți mare nevoie de Isus (ca și mine). Mă rog constant să fiți mai aproape de Isus, să-L căutați și să-I permiteți să vă ghideze și transforme viața.

Speranța supremă pentru mine, familia mea și țara mea e numai în Isus.

Dar sunt atât de recunoscător că Dumnezeu v-a permis să vă aflați la conducerea acestei țări, într-o vreme ca aceasta. Abia aștept ziua de 3 Noiembrie!”

Cu stimă,

Harry Mihet

Creștin Conservator, American Adoptat și Avocat Constituțional

