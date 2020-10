Tucker Carlson (FOX News) bate recordul de cea mai urmărită emisiune de știri din istorie

Cu o medie de peste 5.3 milioane de oameni care comută pe FOX News în fiecare seară la ora 8, Tucker Carlson tocmai a câștigat distincția de a avea cea mai bine cotată audiență lunară din istoria emisiunilor de știri prin cablu, informează Newsweek.

În plus față de acest record, Tucker Carlson Tonight a ocupat, bineînțeles, locul I la emisiunile de știri prin cablu la toate categoriile de vârstă, cu 1 milion de telespectatori cu vârsta cuprinsă între 25-74 de ani și 670.000 cu vârsta între 18-49 de ani, depășind cu mult competiția.

Potrivit datelor Nielsen, emisiunea lui Tucker Carlson a devenit, de asemenea, prima emisiune primetime care a atins un milion de telespectatori în categoria de vârstă 25-54 de ani din septembrie 2008.

FOX News deține, de asemenea, distincția de a atrage mai mulți telespectatori decât orice altă rețea de știri și a rămas rețeaua numărul unu în primetime de la Memorial Day și până în prezent.

În plus, rețeaua a ocupat locul I într-o zi de lucru, cu emisiunile lui Carlson și Hannity care au depășit, fiecare, The Bachelorette, The Conners, Celebrity Family Feud și The Weakest Link.

Aflată în a zecea lună consecutivă pe locul I la numărul de telespectatori în primetime în toate rețelele de cablu, FOX înregistrează, de asemenea, o serie de 52 de luni la rând în care se află pe locul I la numărul de telespectatori pe timp de zi. Numărul acestora ajunge la 2.3 milioane zilnic, a doua cea mai mare audiență din istoria rețelelor de știri prin cablu, primul record fiind deținut tot de FOX în 2003, când transmitea războiul din Irak.

Pe cât de impresionante sunt numerele lui Carlson, audiența lui Sean Hannity aproape că îl egalizează. Difuzat imediat după Carlson, la ora 9 pm, Hannity este cea de-a doua emisiune urmărită în rețelele de cablu, cu 5.1 milioane de telespectatori – 982.000 în categoria de vârstă 25-54 de ani, și cu 657.000 în categoria 18-49 ani.

The Ingraham Angle, este o altă emisiunea marca FOX News care face istoria știrilor prin cablu, devenind cel mai bine cotat program primetime pentru un realizator de sex feminin. La ora 10 pm ET, emisiunea a înregistrat peste 4 milioane de telespectatori, cu 760.000 în grupul demografic 25-54 de ani.

Acest lucru face ca emisiunea Laurei Ingraham să fie cea mai urmărită emisiune de știri prin cablu la ora 10 pm din istorie.

