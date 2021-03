Biden deschide granițele, în timp ce mass-media și autoritățile ascund infracționalitatea imigranților ilegali

Pentru a anula politicile de imigrație ale fostului președinte Donald Trump, președintele Biden lucrează cu democrații din Congres la „o legislație de imigrare radicală“ care include o cale spre cetățenie printr-un proces de 8 ani, pentru un număr estimat de 11 milioane de imigranți ilegali.

O astfel de reformă drastică trebuie să fie susținută cu dovezi, care sunt dezbătute aprins și chiar ascunse în mod intenționat, analizează TheFederalist.

Numărul estimativ vehiculat de democrați corespunde cu evaluarea celor de la Pew Research Center, conform căreia 10,5 milioane de imigranți ilegali au locuit în Statele Unite în 2017. Alternativ, Federation for American Immigration Reform estimează că 14,45 milioane de imigranți ilegali locuiesc în Statele Unite începând cu 2020.

Multe informații cu privire la imigranții ilegali sunt necunoscute, inclusiv rata de infracționalitate suplimentară și povara costurilor generale asupra contribuabililor, pe care FAIR o evaluează la 133,7 miliarde de dolari în fiecare an.

Deși Institutul Cato estimează că imigranții ilegali au o rată de încarcerare cu 26-41% mai mică decât americanii nativi, FAIR concluzionează în schimb că imigranții ilegali sunt de trei ori mai susceptibili a ajunge la închisoare decât cetățenii și imigranții prezenți legal în țară.

Pentru a putea selecta și chiar evalua acuratețea unor astfel de afirmații, este nevoie de mai multe date.

Însă, pe măsură ce democrații se grăbesc cu amnistia iar grupurile de reflecție luptă între ele, mass-media din vechea gardă și organizațiile juridice însărcinate cu furnizarea adevărului și justiției ascund uneori realitatea cu privire la infracțiunile comise de imigranții ilegali, separat de încălcarea legii imigrației în numărul tot mai mare de state și orașe sanctuar. Luați în considerare un studiu de caz: suprimarea detaliilor despre imigrantul ilegal care conducea în stare de ebrietate și în decembrie 2018 l-a ucis pe Gerard „Gary“ Kuras, originar din Detroit, în districtul Wayne din Michigan, o jurisdicție sanctuar.

Datele relevante lipsesc în Detroit

Pe 9 decembrie 2018, conducând în stare de ebrietate, Rony Cesar Reyes-Euced, în vârstă de 28 de ani, l-a accidentat cu camioneta sa pe Kuras, în vârstă de 69 de ani, făcându-l să „zboare în aer“, potrivit unui martor. Reyes-Euceda a fugit apoi de la fața locului. Când poliția a reușit să-l oprească, infractorul în stare de ebrietate a amenințat că va ucide familia polițistului care a preluat cazul, a declarat la proces agenta Tabitha Sears de la poliția din Detroit, potrivit unei știri locale.

Pe 12 august 2019, Reyes-Euceda a fost condamnat la 59 de luni până la 20 de ani închisoare în Departamentul de corecție din Michigan pentru că a condus cu permisul suspendat, pentru că nu s-a oprit la locul accidentului și a condus în stare de ebrietate. La momentul sentinței, Reyes-Euceda și-a recunoscut vina și și-a cerut scuze pentru accident cu ajutorul unui traducător.

Fox 2 News, stația locală din Detroit, a raportat informațiile de mai sus cu privire la infracțiunea lui Reyes-Euceda și pedeapsa sa, în ediția sa online. În timpul unei emisiuni tv locale difuzată la ora 6 dimineața, în 13 august 2019, postul a adăugat o altă informație-cheie: Reyes-Euceda este un imigrant ilegal din Honduras.

Cu toate acestea, în afara detaliilor de pe Twitter, nu am reușit să găsesc nicio informație online care să confirme statutul lui Reyes-Euceda, așa că în august 2019 am căutat dovezi. Când am sunat la redacția Fox 2 pentru a afla detaliile lipsă din reportajele lor, bărbatul care a răspuns la telefon mi-a închis în nas.

Am contactat surse din poliție. Deși nu au confirmat că Reyes-Euceda se afla ilegal pe teritoriul Statelor Unite, au oferit detalii suplimentare. Sursele au declarat că accidentul a avut loc la ora 14:48, într-o zi însorită, și că poliția de stat din Michigan a constatat că Reyes-Euceda avea o concentrație de alcool în sânge de 0,221, de aproape trei ori limita legală de 0,08.

Aceleași surse au confirmat că Reyes-Euceda fusese acuzat anterior pentru conducere în stare de ebrietate, în Dearborn, pe 5 noiembrie 2016. El și-a recunoscut vina și a primit o sentință de o zi de închisoare și 24 de luni de probă. Reyes-Euceda era încă în probațiune pentru incidentul din Dearborn când a comis accidentul fatal. La acea vreme, el conducea fără permis și nu era eligibil să obțină unul.

Apoi, am luat legătura cu judecătorul responsabil de cazul lui Reyes-Euceda. Am lăsat mai multe mesaje în care îmi exprimam interesul pentru documentele instanței privind procesul său. Ea nu a răspuns niciodată. În cele din urmă, un funcționar al Immigration and Customs Enforcement a confirmat că Reyes-Euceda este un „cetățean din Honduras, prezent în mod ilegal în SUA“. Înainte de accidentul mortal, oficialul a declarat: „ICE nu a avut niciun contact anterior cu Reyes-Euceda“.

Costurile ascunse cu imigranții ilegali infractori

Refuzul mass-mediei și oficialilor din Detroit de a face public statutul de imigrație al lui Reyes-Euceda pare să fie rezultatul unei dorințe de a feri orașul sanctuar de dezbateri la nivel național. După ce ordinul executiv al lui Trump din ianuarie 2017 a tăiat fondurile federale pentru orașele care refuză să coopereze cu autoritățile federale de imigrare, Detroit a ezitat între statutul de oraș sanctuar, „oraș primitor “ sau nici unul dintre ele.

Centrul de Studii privind Imigrarea consideră districtul Wayne din Detroit un oraș sanctuar. Detroit nu este primul oraș al cărui statut de sanctuar atrage criticile publicului din cauza acțiunilor unui imigrant ilegal care comite infracțiuni suplimentare.

Orașul Virginia Beach, Virginia, s-a trezit în centrul dezbaterii naționale cu privire la politicile de stat-sanctuar în 2007, când imigrantul ilegal Alfredo Ramos, care conducea în stare de ebrietate, le-a ucis pe Alison Kunhardt, în vârstă de 17 ani, și Tessa Tranchant, în vârstă de 16 ani, lovind mașina lor oprită la un semafor. Departamentul de Poliție din Virginia Beach a adoptat în 2005 o „politică de oraș-sanctuar“, care împiedica forțele de ordine să verifice statutul de imigrație al celor acuzați de infracțiuni.

Ramos, a cărui concentrație de alcool în sânge era 0,24 la momentul accidentului fatal, fusese condamnat pentru trei infracțiuni anterioare implicând alcool emia în Virginia Beach, înainte de a le ucide pe Tranchant și Kunhardt.

Acțiunile imigranților care comit și alte infracțiuni pe lângă intrarea ilegală în țară au efect dincolo de limitele de district și de stat în care se comit respectivele infracțiuni. În multe instituții de stat, dolarii din impozitele federale alocați prin State Criminal Alien Assistance Program al Departamentului de Justiție acoperă cel puțin o parte din costurile de încarcerare a imigranților ilegali.

Având în vedere că statul Michigan a solicitat și a primit finanțare SCAAP în 2019, este probabil ca americanii din toată țara să plătească o parte din costul anual de peste 36.000 de dolari al pedepsei de 59 de luni până la 20 de ani de închisoare a lui Reyes-Euceda.

Încarcerarea infractorilor cărora li se permite să rămână în SUA costă mult

În 2020, au fost alocați 244 de milioane de dolari în finanțare SCAAP. Aceasta reprezintă o proporție minusculă din costul anual total pentru încarcerarea imigranților ilegali.

În 2018, jurnalista de investigație Sharyl Attkisson a cercetat datele Government Accountability Office cu privire la detenția infractorilor imigranți ilegali între 2011 și 2016. Ea a constatat că 730.000 de imigranți ilegali au fost arestați de 4,9 milioane de ori pentru 7,5 milioane de infracțiuni în acea perioadă.

Acuzațiile includeau „mai mult de 1 milion de infracțiuni cu droguri, jumătate de milion de agresiuni, 133 800 de infracțiuni sexuale și 24 200 de răpiri … 33 000 de infracțiuni legate de omucidere și 1500 de infracțiuni legate de terorism“. În acea perioadă, contribuabilii federali au cheltuit 2,5 miliarde de dolari pe an pentru încarcerarea imigranților ilegali infractori în unitățile locale, federale și de stat.

The Pew Research Center estimează că imigranții ilegali reprezintă 3,2% din populația SUA. În 2009, FAIR a estimat că o medie de 5,4 la sută dintre deținuții din pușcăriile de stat și locale erau imigranți ilegali. În 2018, Departamentul Justiției a raportat că 26% dintre prizonierii federali erau „imigranți recunoscuți sau suspectați “ . Administrația Biden a cenzurat termenul „imigrant“ și alte denumiri din lexiconul ICE.

Dorința de amnistie a democraților trebuie să se bazeze pe date clare, dar în ceea ce-i privește pe imigranții ilegali, informațiile sunt greu de aflat. Acest lucru este valabil în special în statele și orașele sanctuar, unde infracționalitatea imigranților ilegali e ascunsă în mod deliberat. Este condamnabil când mass-media și entitățile juridice aleg autoconservarea în locul adevărului și justiției, deoarece imigrația ilegală îi afectează pe toți americanii.

