Biden îi cere Guv. Cuomo (NY) să demisioneze în urma acuzațiilor de hărțuire sexuală 

Președintele Joe Biden i-a cerut guvernatorului democrat din New York, Andrew Cuomo, să demisioneze, după ce Procurorul General din New York a anunțat un raport care detaliază acuzațiile a 11 femei cu privire la comportamentul său inadecvat, informează Jon Brown într-un articol Daily Wire.

Biden a precizat reporterilor, în timpul unei conferințe de presă, că își menține declarația inițială, și anume că Guv. Cuomo ar trebui să demisioneze în cazul în care ancheta asupra presupuselor sale infracțiuni sexuale va da credibilitate acuzatoarelor sale.

„Îmi mențin poziția“, a spus Biden. Când a fost întrebat din nou dacă este de părere că guvernatorul ar trebui să demisioneze, el a răspuns simplu: „Da“.

În ceea ce privește dacă legislativul de stat ar trebui să-l pună pe Cuomo sub acuzare și să-l demită în cazul în care refuză să plece de bunăvoie, Biden a spus: „Să luăm lucrurile pe rând. Cred că ar trebui să demisioneze. Înțeleg că legislativul de stat poate decide să-l pună sub acuzare. Nu sunt sigur de asta, nu am citit toate aceste informații.“

Presat să comenteze asupra unei fotografii pe care Cuomo a folosit-o în apărarea sa, în care apare îmbrățișat de Biden, președintele a răspuns: „Nu voi analiza prea mult asta. Sunt sigur că au existat unele îmbrățișări care au fost total nevinovate, dar se pare că procurorul general a decis că există și lucruri care nu erau așa.“

Cuomo s-a opus în continuare acuzațiilor și și-a menținut poziția de nevinovăție, în ciuda raportului publicat de procurorul general din New York, Leticia James, pe care l-a respins ca fiind părtinitor, într-o declarație recentă.

După cum a relatat The Daily Wire:

„Cuomo a negat comportamentul greșit în propria declarație publică marți după-amiază, susținând că ancheta este ‘părtinitoare’ și că ‘nu a atins niciodată pe nimeni în mod necorespunzător, nici nu a făcut avansuri sexuale inadecvate’. El a adăugat că cele care l-au acuzat au perceput greșit atingerile sale și ‘au interpretat comentariile pe care le-am făcut și le-au atribuit sensuri pe care eu nu le-am dat niciodată’.

‘Au auzit lucruri pe care pur și simplu nu le-am spus’, a insistat Cuomo.

Cu toate acestea, potrivit procurorului general Leticia James, raportul a constatat că „Cuomo a hărțuit mai multe femei, dintre care multe erau femei tinere, pipăindu-le împotriva voinței lor, sărutându-le, îmbrățișându-le și făcând comentarii inadecvate“. Comportamentul a denotat un „tipar“, au spus anchetatorii, și „au considerat credibile acuzațiile tuturor celor 11 femei“.

‘A existat un anumit grad de coroborare’, au spus anchetatorii. […] Majoritatea femeilor au ales să rămână anonime, dar cele nouă persoane angajate de statul New York sunt identificate prin poziția lor în cadrul administrației, inclusiv o „secretară“ care l-a acuzat pe Cuomo că a pipăit-o ‘agresiv’.“

Acuzatoarele lui Cuomo au susținut, de asemenea, că acesta promova un mediu de lucru în care domnea intimidarea și frica, lucru care le-a făcut să păstreze tăcerea.

„Reclamantele au descris, de asemenea, modul în care atmosfera promovată de Conducere – una de frică și intimidare din abundență, însoțită de o ignorare consecventă a flirturilor inadecvate și a altor comentarii sugestive din punct de vedere sexual sau bazate pe gen din partea guvernatorului – a permis apariția cazurilor de hărțuire descrise mai sus și a creat un mediu de lucru ostil, în general“, se arată în raport.

Cuomo este în continuare în vizor privind modul în care a gestionat pandemia COVID-19.

Traducere și adaptare

Tribuna.US