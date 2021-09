Biden nu are parte de „provocări“. El însuși este provocarea Americii

Bine cunoscuta apariție din Washington, Amy Walters, a scris recent despre „provocarea“ cu care se confruntă Joe Biden la începutul președinției sale: „Fostul senator și vicepreședinte pare mai degrabă un spectator neajutorat decât un negociator experimentat de la Capitol Hill…“

Pe scurt, acesta este modul preferat de mass-media națională pentru a vorbi despre colapsul absolut la care asistăm sub conducerea lui Biden. Un dezastru pe care el l-a creat și pentru care este pe deplin responsabil, analizează Eddie Scarry într-un articol The Federalist.

Mass-media vrea ca Biden să arate ca un „spectator neajutorat“, o victimă a unor circumstanțe peste care nu are control. Dar lucrurile nu stau așa. El se face vinovat de aproape orice dezastru pe care cine vrea să vadă îl poate observa, începând de la criza de la granița sudică, la moartea celor 13 membri ai trupelor noastre (nu luptând, ci părăsind o zonă de război) și până la inflația uriașă a prețului produselor de zi cu zi.

Suntem îndemnați să considerăm că acestea sunt pur și simplu „provocări“ cu care se confruntă Biden, mai degrabă decât rezultatele propriilor sale greșeli deliberate.

Acestea ar fi lucruri care i se întâmplă lui Biden.

De curând, CNN a făcut o treabă foarte bună în a prezenta greutățile președinției lui Biden. Într-un reportaj din 20 septembrie al emisiunii lui Jake Tapper, corespondentul Phil Mattingly a declarat că Biden „se străduiește să facă față uneia dintre cele mai importante săptămâni din primul său an de mandat“. Imaginea de pe ecran preciza că Biden „se confruntă cu o criză pe partea de politică externă …“ Mai târziu, Mattingly a afirmat că Biden se afla „într-un moment cheie, în special datorită evenimentelor zbuciumate din ultimele săptămâni“.

Să facem bilanțul a ceea ce s-a întâmplat în acele „ultimele câteva săptămâni zbuciumate“: pe 20 septembrie, totalul deceselor COVID a ajuns la 676.718. Aproximativ 270.000 dintre acestea s-au întâmplat sub comanda lui Biden.

Urâtă treabă!

De asemenea, pe 26 august, 13 membri ai armatei SUA au fost uciși în timpul unui atentat sinucigaș cu bombă la aeroportul din Kabul, Afganistan, unde se desfășurau operațiuni de retragere, după zeci de ani de luptă în acel loc. Unsprezece dintre acei bărbați și femei curajoși aveau sub 24 de ani.

Și acesta e un episod zbuciumat.

În luna august, U.S. Customs and Border Protection au avut de-a face cu aproape 209.000 de imigranți care au intrat ilegal în țară. Acesta reprezintă al doilea cel mai mare număr lunar de traversări ilegale ale frontierei în timpul președinției lui Biden (eclipsând pe departe cifrele existente sub Donald Trump), iar administrația sa tot nu vrea să dezvăluie câți dintre ei – cei mai mulți, fără îndoială – vor avea voie să rămână aici pe termen nelimitat, pe banii contribuabilului american.

Citește și Joe Biden este mai rău decât covidul

Recent, Wall Street Journal a relatat că inflația ce crește vertiginos „erodează puterea de cumpărare a oamenilor“ și că salariile „celor mai prost plătiți americani“ au scăzut cu jumătate de procent comparativ cu anul trecut.

Suntem în mijlocul unei pandemii – o pandemie căreia Biden a promis că-i va „pune capăt“ – iar salariile celor mai vulnerabili cetățeni scad. Publicația a atribuit în mare parte problemele „trilioanelor de dolari în ajutoare federale“ care au „invadat economia“. Mai exact, se referă la programul masiv de asistență socială, denumit și „ajutor COVID“, adoptat de Biden și de democrații din Congres la începutul acestui an.

Situația e cam fierbinte, nu?

Biden a politizat vaccinurile COVID afirmând că el ar ezita să facă un vaccin produs de administrația Trump. Acum avem parte de al doilea cel mai mare val de noi infecții de când a început pandemia. Biden i-a invitat pe toți săracii lumii în America, promițându-le că îi va primi cu frontiera deschisă. Acum sunt toți aici.

Biden a supervizat retragerea noastră incompetent realizată din Afganistan. 13 membri ai trupelor americane sunt morți și mai multe zeci sunt răniți. Biden a vrut să pompeze mai multe miliarde în economia noastră pentru a menține potențialii angajați acasă și pentru a împărți cadouri în speranța că mai mulți democrați vor fi realeși. Acum ne sufocăm sub prețurile astronomice ale alimentelor și combustibilului.

Biden nu este un „spectator neajutorat“ la toate aceste lucruri. Acestea nu sunt „provocări“ de care are parte. Biden însuși este cauza lor. El însuși este provocarea cu care avem de-a face.

Traducere și adaptare

Tribuna.US