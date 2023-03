Biden: Protejarea copiilor de ideologia de gen este „păcătoasă“

Protejarea copiilor de o expunere prematură și dăunătoare la ideologia de gen și la consecințele ei care le alterează complet viața este „aproape un păcat“, a declarat recent președintele Biden.

Biden a utilizat acest termen în încercarea de a exprima într-un limbaj suficient de dur recentele demersuri ale statului Florida de a proteja copiii – el le-a numit, de asemenea, „îngrozitoare“ și „crude“, analizează Joshua Arnold pentru Washington Stand.

Potrivit președintelui Biden:

„Dacă ar fi să o parafrazez pe mama mea, ceea ce se întâmplă în Florida este ‘aproape un păcat’! Ceea ce fac ei este pur și simplu îngrozitor. Aici nu avem o situație de genul ‘un copil se trezește într-o dimineață și declară: știți, am decis că vreau să devin bărbat’ sau ‘vreau să devin femeie’ sau ‘vreau să mă schimb’. Ce gândesc ei de fapt? Vorbim aici de ființe umane – care iubesc, au sentimente, au anumite înclinații – din punctul meu de vedere, ceea ce fac este o cruzime“.

Publicații din presa mainstream, precum The Hill, au făcut legătura între comentariile lui Biden și recentul proiect de lege 1421 din Florida, care prevede că „un medic nu are dreptul să ofere servicii transgender unui minor“, printre acestea numărându-se „operațiile de schimbare de sex sau orice alte proceduri chirurgicale care modifică caracteristicile sexuale primare sau secundare“ și „terapiile hormonale de toate tipurile“.

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis (R), a reacționat: „Nu este ‘un păcat’ să interzici mutilarea copiilor“.

Dacă aceasta a fost ținta lui Biden, probabil că nu era la curent cu faptul că Florida Boards of Medicine and Osteopathic Medicine conveniseră deja, la începutul acestui an, asupra unor recomandări adresate domeniului medical prin care interziceau procedurile de schimbare de sex în cazul minorilor.

Este, de asemenea, ciudat că s-a legat doar de această propunere din Florida, de curând demarată, cu toate că alte patru state au adoptat deja anul acesta legi ce restricționează procedurile de tranziție de gen pentru minori.

Poate că obișnuința a fost cea care l-a determinat pe președintele Biden să ia în vizor Florida. Președintele a comparat constant strategia acestui stat conservator cu agenda radicală a administrației sale privind LGBT.

În primăvara anului trecut, Biden (precum și mulți alți politicieni democrați, celebrități și mass-media mainstream) a făcut o obsesie pentru proiectul de lege din Florida privind drepturile părinților în educație (pe care l-au etichetat în mod absurd drept legea „Don’t Say Gay“), numindu-l „plin de ură“ pentru că oferă transparență pentru părinți și restricționează conversațiile sexuale inadecvate vârstei la nivelul școlar K-3.

Adepții Stângii și-au reiterat acuzațiile false de cenzură în Florida după ce administrația DeSantis a eliminat din bibliotecile școlare anumite cărți cu conținut explicit – atât de grafice încât posturile de știri care transmiteau o conferință de presă și-au întrerupt transmisia în loc să difuzeze exemplele.

Indiferent dacă Biden a avut în vizor propunerea HB 1421 din Florida sau o altă măsură luată de aceasta pentru a proteja copiii, afirmațiile sale au atras atenția asupra discrepanței dintre insultele sale nejustificate, aproape incoerente, și palmaresul excepțional al statului însorit.

„Așa cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, tot astfel nu nimerește nici blestemul neîntemeiat“. (Proverbe 26:2).

Să luăm aspectul teologic, în primul rând. „’Aproape un păcat’ nu este o categorie biblică“, a explicat David Closson, directorul Center for Biblical Worldview din cadrul FRC.

Dimpotrivă, Biblia spune că păcatul „ne înfășoară așa de lesne“ încât trebuie să luptăm împotriva lui (Evrei 12:1,4). Păcatul înseamnă nelegiuire (1 Ioan 3:4), a nu face ceea ce știm că este corect (Iacov 4:17) și „tot ce nu vine din încredințare“ (Romani 14:23).

Potrivit Bibliei, tot ceea ce nu este sfințenie este păcat și nu face sens să numim neprihănirea „aproape un păcat“. Nici nu ne este de prea mare folos o astfel de categorie-tampon, având în vedere că întreaga omenire e vinovată de păcat propriu-zis.

„Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri“ și „Îl facem (pe Dumnezeu) mincinos şi Cuvântul Lui nu este în noi“ (1 Ioan 1:8,10).

Cu toate acestea, a subliniat Closson, mesajul președintelui a fost clar.

„Din punctul său de vedere, a sprijini o legislație de bun simț precum House Bill 1421 din Florida… echivalează cu o greșeală morală căreia ar trebui să ne opunem“.

Poate că „aproape un păcat“ reprezintă pentru mama lui Biden (și pentru el însuși) un mod alternativ de a spune: „biserica nu spune că așa ceva e greșit, dar eu consider că este“.

„În mod ironic, proiectul de lege din Florida, și nu poziția președintelui, este în concordanță cu etica sexuală creștină tradițională și cu o perspectivă biblică privind sexul și genul“, a adăugat Closson.

„Încă din primul capitol al Bibliei reiese clar că planul lui Dumnezeu pentru cei creați după chipul Său este să ne naștem bărbat și femeie și că acest plan este bun și ar trebui să fie recunoscut și acceptat“.

„Sunt fascinată de folosirea limbajului religios“, a declarat Jennifer Bauwens, director al Center for Family Studies, FRC, în cadrul emisiunii „Washington Watch“, deoarece „acest lucru arată clar implicații spirituale“.

Bauwens a precizat că influența spirituală este evidentă prin presiunea politică nefirească din spatele acestor practici așa-zis medicale.

„Niciodată, de când sunt în domeniu, nu am mai observat un asemenea grad de implicare a puterii politice, demersuri politice și finanțare pentru o practică anume… Din punct de vedere omenesc, nu face niciun sens“.

Bauwens a atras, de asemenea, atenția asupra afirmației lui Biden potrivit căreia copiii nu se trezesc într-o dimineață și decid că se identifică drept transgender.

„Nu este adevărat, exact așa se întâmplă“, a spus ea. „Modul în care acești copii sunt acaparați de ideologia de gen este foarte diferit față de cum era, să zicem, cu 10 ani în urmă. Nu avem date științifice în acest sens. Dar putem observa, din perspectivă spirituală, că există un fel de val care s-a abătut asupra acestei țări, asupra națiunii noastre“.

„Vorbim de cineva care afirmă sus și tare că a proteja copiii prin astfel de proiecte de lege, cum ar fi cel din Florida, este o greșeală. Dar el este cel care greșește în cazul de față“, a argumentat Bauwens.

A supune copiii unor proceduri de tranziție de gen „este adevărata cruzime“.

„Chiar și denominația din care face parte președintele recunoaște această realitate“, a adăugat Closson, „și este regretabil că el continuă să promoveze politicile revoluției morale care nu vor aduce decât durere și suferință victimelor sale“.

