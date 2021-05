„Binecuvântările libertății“: Cum atacă „Legea Egalității“ creștinii, libertatea, societatea, genul și pe tine

Conform Legii Egalității, asistenții credincioși, medicii și spitalele care nu doresc să omoare un copil nenăscut sau să efectueze o intervenție chirurgicală pentru schimbarea sexului ar putea fi considerați discriminatorii din punct de vedere juridic, analizează The Federalist.

„Ai urmărit aceasta lege, ‘Equality Act?’“, m-a întrebat un preot catolic pe care îl cunosc, când treceam pe trotuarul înghețat duminică după-amiaza.

„Un pic“, i-am răspuns. „Poți fi sigur că orice vine din D.C. face exact opusul numelui său“.

„Citește despre ea azi“, a răspuns el. „Ar putea fi aprobată chiar săptămâna aceasta și este foarte, foarte îngrijorător ce conține.“

Am pornit fiecare pe drumul lui, navigând cu grijă pe trotuarul alunecos spre siguranța oferită de propriile cămine.

Monseniorul avea dreptate, bineînțeles: dacă Legea Egalității va fi adoptată, el nu va mai fi în siguranță în casa lui mult timp, nici femeile nu vor fi în siguranță în sporturile, toaletele și vestiarele lor, în saloanele de cosmetică în care lucrează și nici măcar în adăposturile pentru cele fără casă, sau abuzate.

Actul, care a trecut de Cameră pe 25 februarie și a fost trimis la un Senat, acum democrat, începe cu atacarea conceptelor creștine (precum și ale majorității religiilor) de moralitate în căsătorie, sex, și identitate. Ar elimina sexul biologic din Legea Drepturilor Civile din 1964, înlocuindu-l cu „orientarea sexuală și identitatea de gen“. Credința în căsătoria tradițională, ar legifera actul, este un exemplu specific de discriminare ilegală.

Dacă proiectul de lege va fi aprobat de Senat, parohiile bisericii noastre vor deveni ținte ușoare. Cu toate că bărbații slabi de înger, precum David French, au celebrat încrezător migrația travestiților din barurile urbane dubioase către orele de lectură ale bibliotecii pentru copii drept „binecuvântări ale libertății“, va fi interesant de văzut ce părere va avea când apar aceleași binecuvântări și în sălile parohiale.

Totul devine posibil prin extinderea masivă a definiției guvernamentale a fanatismului, precum și prin definiția locurilor de întrunire publică, astfel încât să includă orice loc care „oferă expunere, divertisment, recreere, sport, distracție, adunare publică sau afișare publică“. Când adăugați cele de mai sus „oricărei instituții care oferă un bun, un serviciu sau un program“, ați pus aproape întreaga viață civică americană la mâna activiștilor radicali.

Și nu se întâmplă doar undeva departe. Nemulțumit de restricțiile de eligibilitate pe care agențiile catolice și alte agenții de adopție religioase le impun familiilor care doresc să adopte copii, actul urmărește naționalizarea interdicțiilor categorice din Massachusetts, New York și California privind dreptul agențiilor religioase de adopție de a opera conform conștiinței.

Nu ține cont de faptul că există mai multe agenții de adopții seculare, fără reguli tradiționale privind căsătoria; potrivit proiectului de lege, închiderea organizațiilor care au inventat adopția va „crește numărul de cămine disponibile pentru plasamentul copiilor.“

Între timp, școala catolică și alte forme de educație religioasă, alternative rare la educația publică din ce în ce mai defectă și liberală, vor fi obligate prin lege să predea un concept despre căsătorie antitetic credinței lor, precum și afirmația populară, dar absurdă, că băieții pot fi fete și fetele pot fi băieți.

Alternativele de educație religioasă deja sunt afectate de regulile guvernamentale COVID, mai ales multe dintre cele care deservesc copiii săraci, din zonele rău famate ale orașului, dar vulnerabilitatea are o singură direcție pentru inițiatorii proiectului de lege, care vizează, de asemenea, adăposturi și case pentru femeile fără locuință sau bătute, pretinzând admiterea bărbaților care declară că sunt doamne.

Aceleași reguli se vor aplica în sporturile feminine, precum și în băile și vestiarele lor, naționalizând practic experimentele periculoase ale statelor de coastă asupra femeilor (inclusiv copiilor) care încearcă să concureze în sport cu corectitudine, să folosească toaleta, sau pur și simplu să facă duș în intimitate.

De asemenea, saloanele nu vor putea „discrimina“ pe baza biologiei, deschizând ușa în Statele Unite pentru coșmarul canadian în care Jessica Yaniv – un bărbat care se identifică drept femeie, deși este încă atras de femei – a deschis proces pentru a forța angajatele unui salon de manichiură să-i epileze organele genitale. Nu trebuie să fii femeie pentru a înțelege nivelul de agresiune sexuală implicit când un bărbat adult cere unei femei să-i atingă părțile intime contra cost, altfel riscă să fie obligată legal.

Vă amintiți de Jack Phillips, de la Masterpiece Cakeshop? În 2017, după cinci ani de luptă, brutarul din Colorado a câștigat o bătălie la Curtea Supremă, obținând dreptul de a-și refuza serviciile pe motive religioase. Cu toate acestea, patru ani mai târziu, el este încă implicat într-un flux nesfârșit de procese și plângeri intentate de activiști gay și transgender radicali (chiar și de un satanist). Legea egalității ar prelua tratamentul pe care l-a primit Phillips privitor la opiniile sale despre căsătorie și gen și l-ar naționaliza. Practic, niciun om de afaceri nu ar fi scutit.

De asemenea, nici victoriile legale obținute cu greu de Little Sisters of the Poor nu vor fi în siguranță. Potrivit Legii egalității, asistentele credincioase, medicii și spitalele care nu doresc să omoare un copil nenăscut sau să efectueze o intervenție chirurgicală potențial destabilizatoare mental, profund invazivă, nesănătoasă din punct de vedere medical, pentru schimbarea sexului, ar putea fi considerată act de discriminare din punct de vedere juridic.

În timp ce Little Sisters au reușit să-și învingă adversarii – care au fost conduși de candidatul propus de președintele Joe Biden la conducerea Departamentului de sănătate și servicii sociale, Xavier Becerra – folosind Legea privind restaurarea libertății religioase din 1993, această ultimă linie de apărare ar fi inutilă împotriva Legii egalității.

„Legea privind restaurarea libertății religioase din 1993“, se menționează în noua propunere, „nu va putea fi invocată pentru a fi scutit, nu va constitui o apărare împotriva unei cereri și nu va oferi o bază pentru contestarea executării unei norme reglementate.“

Conform Legii egalității, legea americană este, în definitiv, un instrument pentru a ne ataca drepturile de conștiință, libertatea religioasă, afacerile noastre, școlile, familiile, vecinii, preoții și bisericile noastre. Cum îndrăznește cineva să se folosească de lege pentru a se apăra de ea?

Deși propunerea a trecut ușor de Camera Democrată a Reprezentanților, soarta sa în Senat este mai puțin sigură. Americanii trebuie să fie foarte atenți. Societatea noastră depinde de asta.

