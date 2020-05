UPDATE: Bisericile române din Chicago amenințate cu demolarea cer intervenția Curții Supreme a Statelor Unite

UPDATE: Judecătorul Kavanaugh tocmai a emis un ordin prin care îi cere Guv. J.B Pritzker să răspundă la petiția pentru o interdicție de urgență până joi (mâine), 8 pm.

Miercuri, Biserica Penticostală Română Elim și Biserica Baptistă Română Logos au înaintat o cerere de interdicție de urgență împotriva ordinului Guv. J.B. Pritzker la Curtea Supremă a Statelor Unite, fiind reprezentate de Liberty Counsel.

Solicitarea de urgență vine pe fondul scrisorii trimisă bisericilor de Departamentul de Sănătate Publică din Chicago sâmbăta trecută, pe 23 mai.

Municipalitatea amenință cu închiderea și „blocarea sumară”. În scrisoarea de amenințare, Comisarul Allison Arwady, care a declarat că bisericile reprezintă „probleme publice”pentru organizarea de servicii religioase cu mai mult de 10 persoane, a scris:

„Sunt autorizată să interzic această nesupunere sau să acționez sumar, în maniera în care eu decid…”

Scrisoarea se încheie cu afirmația că „Municipalitatea va lua măsurile necesare pentru a stopa asta, inclusiv blocarea sumară”.

Potrivit Curții Supreme din Illinois, „Blocarea Sumară ar însemna demolarea sau distrugerea fără o acțiune juridică”. Asta înseamnă că un inspector, pe baza propriei judecăți, poate acționa cu de la sine autoritate și distruge bisericile la discreția sa – cazul City of Kankakee v. New York Cent. R. Co., 387 Ill. 109, 116, 55 N.E.2d 87, 90 (1944).

Anterior, Curtea de Apel din Circuitul Șapte a respins cererea pentru o interdicție în așteptarea apelului, dar apoi a ordonat o informare rapidă cu argumente orale pe 12 iunie.

Liberty Counsel a înaintat o acțiune de deschidere în apelul accelerat prin care a contestat ordinul neconstituțional al Guv. Statului Illinois, J.B. Pritzker, prin care se discriminează bisericile, limitând prezența la doar 10 persoane.

Cu toate acestea, în urma scrisorii de amenințare primită recent, bisericile au nevoie de ajutor imediat, în timp ce Circuitul Șapte analizează apelul.

Recent, au fost luate cinci decizii de patru Circuite de Curți de Apel, separate, cu privire la biserici. În cazul în care Liberty Counsel reprezintă Maryville Baptist Church în Kentucky, Circuitul Șase a emis două interdicții de blocare a ordinului guvernatorului, în timp ce se așteaptă apelul.

Circuitul Cinci a emis, de asemenea, o interdicție în așteptarea recursului. Dar Circuitul Șapte, care implică cele două biserici române, și Circuitul Nouă, au respins aplicarea de interdicții împotriva ordinului guvernatorului, în așteptarea apelului. Astfel că în acest moment există o divizare în Circuitul Curților de Apel. Tot în această săptămână, cazul de la Circuitul Nouă a solicitat, de asemenea, o decizie de urgență a Curții Supreme.

Fiecare judecător de la Curtea Supremă a Statelor Unite este desemnat să gestioneze solicitările de urgență pentru fiecare Circuit de Instanțe. Judecătorul Kagan este desemnat la Circuitul Nouă, iar judecătorul Kavanaugh este repartizat la Circuitul Șapte, circuitul la care apelează bisericile române din Chicago.

Judecătorii pot decide singuri în privința de cererilor de urgență sau pot solicita implicarea întregii Curți Supreme.

Fondatorul și CEO-ul Liberty Counsel, Mat Staver, a declarat: „Scrisoarea amenințătoare trimisă bisericilor române este uluitoare. Municipalitatea orașului Chicago amenință să demoleze clădirile bisericilor fără un proces judiciar. Să declari că aceste biserici sunt o „problemă pentru public”, pentru că țin servicii religioase cu mai mult de zece persoane, este o reminiscență a României comuniste, nu a Americii. Pastorii noștri români sunt familiarizați cu aceste tactici guvernamentale, dar nu și-au imaginat niciodată că vor avea parte de aceleași experiențe în America, țara tuturor libertăților”.

Tribuna.US