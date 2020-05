Misiune spațială istorică: NASA trimite astăzi oameni în spațiu cu o navă SpaceX

Miercuri, 27 mai, SpaceX şi NASA scriu o pagină în istoria cuceririlor spaţiale prin reluarea lansărilor de astronauţi de pe pământ american, cu tehnologie americană, după o pauză de aproape 10 ani de la retragerea din uz a flotilei de navete spaţiale, perioadă în care lansările spre ISS au fost asigurate de Rusia prin binomul rachetă-capsulă Soyuz, informează Digi24 și Agerpres

NASA a deținut în mod tradițional și a exploatat întotdeauna vehiculele sale spațiale. Dar aceasta este o capacitate la care a renunțat în 2011, când a retras ultima dintre navele spațiale. Agenția intenționează acum să contracteze toate transporturile viitoare ale echipajelor pe orbita terestră.

Lansarea este programată miercuri, la ora 16:33 (ora 23:23 ora României) de la Centrul Spaţial Kennedy.

Capsula Crew Dragon

În 2016 NASA a ales SpaceX drept una dintre cele două companii private (Boeing este cea de-a doua) care vor prelua sarcina de a asigura transportul astronauţilor spre şi dinspre ISS. Crew Dragon este varianta adaptată pentru echipaj uman a capsulei cargou Cargo Dragon, un vehicul cu pilot automat care este folosit pentru reaprovizionarea ISS în cadrul unui contract cu NASA din 2012.

Capsula Crew Dragon are capacitatea de a transporta 4 astronauţi, dar, în caz de nevoie, poate transporta până la 7 astronauţi. Această capsulă este lansată în spaţiu prin intermediul unei rachete Falcon 9, construită tot de compania lui Elon Musk.

Cine sunt cei doi astronauti care pleaca în misiune la bordul SpaceX Dragon

La data de 30 martie 2020, SpaceX a încheiat cu succes un test complet integrat al aparaturii de zbor şi sistemelor de siguranţă de la bordul capsulei Crew Dragon, etapă premergătoare misiunii Demo-2. Astronauţii NASA Bob Behnken şi Doug Hurley au participat la test. Acest test a inclus şi verificarea combinezoanelor spaţiale, inspecţii tehnice ş.a.m.d.

Misiunea Demo-2 are un echipaj format din doar doi astronauţi şi, ca să nu fie nimeni supărat, amândoi sunt comandanţi. Bob Behnken şi Doug Hurley sunt veterani ai corpului NASA de astronauţi, fiecare cu câte două misiuni spaţiale în CV. Behnken va fi comandantul de operaţiuni comune al misiunii, în timp ce Hurley a fost desemnat comandantul capsulei Crew Dragon.

Robert “Bob” L. Behnken, 49 de ani, a participat la două misiuni pe Staţia Spaţială Internaţională şi a ocupat funcţia de Astronaut Şef al NASA din 2012 până în 2015. Prima sa misiune a fost STS-123, pentru transportul în spaţiu a modulului laborator Kibo, produs de Japonia şi anexat staţiei orbitale în 2008. A doua sa misiune în spaţiu a fost STS-130, desfăşurată cu naveta spaţială Endeavour în scopul transportării la ISS a modulului Tranquility. Behnken a desfăşurat cu succes 6 ieşiri autonome în spaţiu şi a petrecut în spaţiu 29 de zile.

Născut la St. Ann, Missouri, Behnken este colonel al U.S. Air Force şi pilot de încercare cu un doctorat obţinut la Caltech în inginerie mecanică. El s-a alăturat corpului de astronauţi al NASA în iulie 2000 şi este căsătorit cu Megan McArthur (tot astronaut al NASA). Cei doi au împreună un băiat.

Douglas G. Hurley, 53 de ani, este un colonel în rezervă al U.S. Marine Corps care s-a alăturat astronauţilor NASA în 2000, fiind coleg de promoţie cu Behnken. Hurley a participat la două misiuni – misiunea STS-127 pe naveta Endeavour în 2009 şi respectiv STS-135 pe naveta Atlantis în 2011. Ambele misiuni au avut ca principal obiectiv aprovizionarea staţiei orbitale. Cea de-a doua misiunea a lui Hurley a fost şi ultima desfăşurată cu navetele spaţiale înainte de scoaterea lor din uz.

Hurley este originar din Apalachin, New York şi a fost pilot şi pilot de încercare în cadrul U.S. Marine Corp. Are o diplomă în inginerie civilă de la Universitatea Tulane din Louisiana şi este căsătorit tot cu o colegă astronaut, Karen Nyberg. Împreună au un fiu. Hurley a petrecut 27 de zile în spaţiu.

Președintele SUA, Donald Trump, participă la lansare

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, va asista la lansarea în spaţiu a doi astronauţi ai NASA la bordul unei rachete a companiei SpaceX, la 27 mai, din Florida, acesta fiind primul zbor cu echipaj uman care decolează de pe teritoriul american după anul 2011, a anunţat sâmbătă Casa Albă, citată de agenţia AFP.

„Destinul nostru, dincolo de Pământ, nu este doar o chestiune de identitate naţională, ci o chestiune de securitate naţională”, a declarat Donald Trump într-un comunicat.

